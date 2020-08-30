«Болельщикам не важно, есть ли у вас стратегия»: хоккейный эксперт о перспективах челябинского «Трактора» в новом сезоне

Анвар Гатиятулин заключил контракт с "Трактором" на три сезона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Громкая трансферная политика, подписание нового-старого главного тренера Анвара Гатиятулина сроком на три года, мощное заявление о стратегии развития «Трактор-2025». Менеджмент черно-белых старается, как может. Но не все так просто и однозначно, считает хоккейный аналитик, бывший генменеджер клуба «Салават Юлаев», комментатор Леонид Вайсфельд.

— Соревнуются не трансферы, а команды. Если бы медали и призовые давали за итоги трансферной работы, то и чемпионат можно было не проводить, — отметил он в программе «Голы. Очки. Секунды» на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM). — Считаю, что селекция «Трактора» в этом году со стороны выглядит более логичной, но пока все только на бумаге. Как все будет происходить в чемпионате — сказать трудно. Изменения очень большие. Тем более, у руля новый тренер. Но новый сезон однозначно должен стать для «Трактора» лучше, чем провальный предыдущий.

СКУДРА НЕ ВИНОВАТ

Многие винят в неудачах «Трактора» образца прошлого сезона латвийского тренера Петериса Скудру. Его, напомним, по ходу сезона сменил Владимир Юрзинов. Однако Вайсфельд не согласился с такой точкой зрения. По его мнению, просто Скудра не вписался в общую концепцию клуба. Петерис — специфичный тренер.

— В прежних командах у Скудры был полный карт-бланш — говорит Леонил Вайсфельд. — К примеру, в «Торпедо» он приглашал и убирал игроков «пачками». Но в «Тракторе» такой безграничной власти ему не дали… И винить нужно не Скудру с его подходом к работе, а тех людей, кто его приглашал на этот пост. По крайней мере, в НХЛ за такую кадровую политику отвечает директорат клубов. А Гатиятулин сейчас производит впечатление человека, который влияет на формирование состава, работает с тем «материалом», который у него есть.

Леонид Вайсфильд. Фото kp.ru Фото: Кирилл ПЕНКИН

СТРАТЕГИЯ ТРАКТОРА — ПОПУЛИЗМ

Хоккейный эксперт полагает, что первый сезон может стать своего рода «раскачкой» для Гатиятулина. Но это — тот человек, который знает челябинский хоккей.

— Не надо обольщаться, что «Трактор» начнет «рвать» всех, забрасывая по 10 шайб за игру. Другие клубы тоже не сидят, сложа руки, и готовятся к турниру, — заметил Вайсфельд.

Он также посчитал популистскими заявления руководителей клуба о разработке стратегии развития «Трактор-2025», рассчитанной на ближайшие пять лет. Хотя планирование, разумеется, необходимо.

— Я против такого популизма и обещаний чего-то. Ведь для болельщиков главное не то, как и каким образом будет развиваться клуб — это внутреннее дело клубной системы. Для них главное, чтобы команда побеждала. А если что-то пойдет не так, как тогда смотреть в глаза болельщикам? Не знаю других клубов КХЛ кто бы двигал идеи с такой помпой, — сказал Вайсфильд.

ПОЧЕМУ ЛОУРЕНС ПИЛУТ ПРИЕХАЛ ИЗ США В ЧЕЛЯБИНСК

Наш спикер считает, что эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, может изменить сроки старта чемпионата КХЛ, намеченного на 2 сентября.

— В КХЛ вроде договорились о пересечении границ тех стран, где играют клубы КХЛ. Но, к примеру, «Барысу» запрещают тренировки в Казахстане… В системах клубов по 60 игроков. Если кто-то заболеет, то останутся те, кому можно будет играть, — полагает эксперт.

Лейонид Вайсфельд заметил, что игроки и руководство клубов — довольно прагматичные люди. Скажем, 23-летний швед Лоуренс Пилут решил не оставаться в системе клуба НХЛ «Баффало», и, не долго думая, подписал контракт с «Трактором».

— Пилут, скорее всего, провел бы сезон в клубе АХЛ (более низшая лига, чем НХЛ — Прим. ред.). Но из-за пандемии коронавируса чемпионат в этой лиге может и вообще не начаться. А НХЛ планирует выйти с карантина только в декабре. В КХЛ же Пилут должен получить игровую практику. Выигрывают все — «Трактор» взял хорошего игрока, а «Баффало» отправил его за этой самой практикой, при этом сэкономив на его зарплате.

Однако, смогут ли болельщики посещать матчи чемпионата КХЛ, на этот вопрос Вайсфильд пока затруднился ответить.

Напомним, 30 июля «Трактор», разделившись на два состава, провел первый контрольный матч в этом предсезонном цикле. Ранее из-за сложной эпидемиологической обстановки от игр с черно-белыми отказались «Югра» и магнитогорский «Металлург».

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