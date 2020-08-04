2020-08-04T12:35:42+03:00
Общество

«Ему не нужен ребенок»: в Челябинской области мстительный отец выкрал 4-летнего сына у бывшей жены

Малыша ищут около недели
Ангелина ЗАКИРОВА
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Бабушка ищет пропавшего внукаБабушка ищет пропавшего внука
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В Копейске мужчина похитил четырехлетнего сына, чтобы отомстить бывшей жене. Бабушка говорит, что он хочет спрятать ребенка в другом городе, и неизвестные помогают ему в этом. Журналист «Комсомолки» нашла отца-похитителя, который якобы не выходит на связь.

Как сообщил КП-Челябинск источник из правоохранительных органов, семья неблагополучная, родители находятся в разводе. А заявление о пропаже ребенка написала не мать, а бабушка.

— По решению суда, отец может видеться с ребенком во вторник, четверг, субботу и воскресенье. 30 июля Дмитрий пошел гулять с Артемом, и не вернул его. И сейчас не выходит на связь, — рассказала бабушка малыша. — Он просто мстит бывшей жене за то, что она с ним развелась, что живет без него неплохо. А он был всю жизнь альфонсом. Ему ребенок не нужен. Он на Артема два года вообще не обращал внимания и даже на руки не брал, всегда спина болела. Ребенок его не интересует.

Женщина уверена, что неизвестные помогают ее зятю прятать ребенка.

— Мы просто боимся, что он может перевезти его в другой город. Он состоит в группе «Отцы Урала». Когда там фотографию нашего ребенка выложили, мама сказал: «Уберите моего сына с вашего сайта. Я не хочу, чтобы он здесь красовался». Мужчина ей ответил, что теперь будет помогать ее мужу и консультировать его.

Теща Дмитрия уверяет, что он не выходит на связь, но журналисту КП-Челябинск он все-таки ответил.

— Это неправда. У меня с сыном отпуск по решению суда. Бывшая супруга препятствует моему общению с сыном в течение года. Я подал иск и добился судебного решения по порядку общения с несовершеннолетним сыном. Но она и далее препятствует нашим встречам, о чем я неоднократно заявлял сотрудникам ПДН. У меня есть судебное решение, — объяснил Дмитрий.

В пятницу, 31 июля, горе-отца заметили в Чебаркуле. В правоохранительных органах подтвердили, что сейчас ведутся поиски ребенка.

— Заявление в полиции зарегистрировано. Проводятся все необходимые мероприятия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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