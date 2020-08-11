Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков: у людей есть запрос на перемены в России, на ожидание изменений режима

Николай Рыбаков стал гостем редакции "Комсомолки".

Актуальные темы, живой, яркий диалог, прямые ответы на те вопросы, которые волнуют граждан: пенсионная реформа, экология, принятие Конституции, социально-экономическая ситуация в стране во время и после пика пандемии коронавируса, грядущие сентябрьские выборы в Законодательное собрание Челябинской области.

ЛИШАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ОТДАТЬ ГОЛОСА

Разговор начался с предстоящих выборов. Точнее с отказа регистрировать кандидатов в Законодательное собрание Челябинской области одной из старейших российских политических партии.

- Не только в Челябинской области, но и в других регионах мы сейчас столкнулись с тем, что «Яблоко» всеми силами стараются не допустить до выборов. На каждом избирательном участке, подчеркну, на каждом, есть свои сторонники нашей партии, и сегодня людей пытаются лишить возможности отдать свои голоса за «Яблоко» на уровне челябинского областного избиркома. Избиратель должен иметь возможность голосовать, - подчеркнул Николай Рыбаков.

Для справки: 7 августа на заседании ЦИК была рассмотрена жалоба Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» на отказ в регистрации списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области. По итогам рассмотрения жалобы ЦИК постановил, что достоверными следует признать 12579, а недействительными – 1299 подписей, что превышает допустимый брак в 5% и недостаточно для допуска списка кандидатов на выборы.

После проверки подписных листов рабочей группой Центризбирком вернул в пользу «Яблока» 149 подписей. Это касается очевидных ошибок, допущенных при проверке Избирательной комиссией Челябинской области. Так, браковались подписи по причине наличия в подписных листах исправлений, хотя они отсутствовали либо были заверены должным образом. Большое количество подписей браковалось из-за того, что избирком допускал ошибки при составлении запросов в ГУ МВД. Также были возвращены подписи избирателей, которые неумышленно допускали ошибки при указании своих данных, но никак не могли повлиять на их волеизъявление.

Глава ЦИК Элла Памфилова указала на незаконность отказа в предоставлении права ознакомляться кандидатам с подписными листами и обратилась к избирательной комиссии Челябинской области с просьбой в дальнейшем принять новый регламент проверки подписей, по которому кандидаты и избирательные объединения могли вместе с избиркомом осуществлять эту проверку на всех ее этапах.

Ранее заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко назвал происходящее целенаправленной кампанией власти, призванной убрать с выборов сильного оппозиционного игрока: «Поддержки народа у власти нет никакой. Сейчас любой оппозиционный кандидат имеет хорошие шансы. Наша партия - претендент на победу, вот руководством страны и движет страх», - сказал один из руководителей «Яблока».

В свою очередь Николай Рыбаков в эфире радио «Комсомольская правда» - Челябинск (95,3 FM) заметил, что число подписей, которые нужно было собрать для участия в выборах в Заксобрание региона, составило в этом году 14 тысяч, и это в семь раз меньше, чем нужно было собрать перед недавними выборами президента России.

Николай Рыбаков ответил на многие злободневные вопросы.

Проблема сбора подписей на портале Госуслуг по словам председателя Челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослава Щербакова была связана еще и с постоянными сбоями работы площадки на этом одном из важнейшем интернет-ресурсе страны. Сам сбор подписей заработал только в начале июля и продолжался всего пару недель.

ЗА ВЛАСТЬЮ НЕТ КОНТРОЛЯ

— Сегодня представители партии «Яблоко» работают в семи региональных парламентах территорий России, в 10 городских думах. Это более 400 депутатов в различных муниципальных образованиях страны. Я повторю, человек должен иметь право голосовать за «Яблоко», но людей, к сожалению, стараются лишить этой возможности… Нужно понимать, что законодательная власть – это не только разработка и принятие законов, но и контролирование работы органов исполнительной власти. Сейчас, к сожалению, нет такого контроля… Когда представители партии работают в региональных, муниципальных законодательных органах власти, сразу появляется альтернативная точка зрения, дискуссия, и не всегда появляется возможность у власти «протащить» тот или иной законопроект, те или иные идеи, и не всегда появляется возможность сделать это молча. И, безусловно, нужно добиваться того, чтобы и в Челябинске, и в других регионах как можно скорее появилась своя фракция партии «Яблоко», а через год она была представлена и в Госдуме. Это нужно не людям, которые баллотируются по спискам «Яблока». Это нужно нашей стране для того, чтобы наконец-то изменить обстановку, атмосферу, и, наконец, начать путь к переменам, - — сказал Николай Рыбаков.

ПОДДЕРЖКА ПОПРАВОК «ЯБЛОКА»

Председатель партии «Яблоко» заострил внимание и на том, что в тех региональных парламентах, где представлена партия, были внесены альтернативные предложения к предложенным поправкам в Конституцию.

— Мы были единственной партией, которая разработала содержательный, альтернативный вариант поправок в Конституцию в разрез тому «обнулению» основного закона, который предложил Путин. Наши предложения касались того, чтобы защитить смысл и дух Конституции – защита прав человека, разделение власти, подконтрольность исполнительной власти парламенту, честные выборы… В нынешней Конституции вообще нет раздела, связанного с выборами. Эти поправки мы также направили и в региональные парламенты. И что примечательно: в тех парламентах, где дошло дело до голосования по нашим поправкам, треть депутатов поддерживало поправки «Яблока». И это даже в нынешних подконтрольных составах законодательных собраний территорий! Когда выборы будут честнее, поддержки будет еще больше, — отметил Николай Рыбаков.

Николай Рыбаков: у людей есть запрос на честные выборы.

В эфире председатель партии «Яблоко» рассказал и о других инициативах. В частности, об отмене назначений представителей от регионов в Совет Федерации – должна быть выборность – «сегодня там голосуют за все, что предлагает президент», вернуть прямые выборы глав регионов и отменить так называемый «муниципальный фильтр», сокращение президентских сроков… Более того, все поправки в Конституцию, касающиеся социального блока, предложенные «Яблоком», согласно всероссийскому опросу аналитического центра «Левада-Центр», получили поддержку 80-90 процентов россиян и были вынесены на альтернативное голосование. И при таком голосовании «Яблоко» получило бы поддержку 28 процентов избирателей, а глава государства – только 25 процентов.

НЫНЕШНИЙ РЕЖИМ НЕ СЛЫШИТ ЛЮДЕЙ

— Один из мифов, которые нам навязывают это то, что люди не интересуются политикой. Это не так. У людей есть четкий запрос на перемены, на ожидание изменений. Очень много тех, кто поддерживают те идеи, которые исповедует «Яблоко. Это свободы, гарантии, социальное обеспечение… Кстати, одна из поправок, которая особенно была поддержана – это передача пенсионных накоплений по наследству. Ведь человек всю жизнь зарабатывал, перечислял деньги на пенсионный счет, и он почему-то не передает эти деньги по наследству, а они уходят государству. Еще одна поправка касалась того, чтобы вернуть пенсионный возраст на прежний уровень.

Или другой момент: мы внесли предложение, которое касалось лечения детей. Оно должно проводиться только за счет государственного бюджета. Путин услышал эту поправку, но внес изменение, которое привязывает такое лечение к налогообложению в регионах. И получается, что если регион богатый, то денег на лечение будет больше. А если бедный? А ведь дети болеют независимо от того, в каком регионе они проживают. Это по сути неверный подход. Мы будем бороться за то, чтобы эта ошибочная система была изменен

Для чего мы ведем всю эту работу? Тот режим, который существует в стране, очень скоро изменится. В стране сложилась такая система, которая не слышит граждан, не чувствует их, не хочет им помогать. Так, к примеру, случилось с пенсионной реформой. Так случилось, когда государство не поддерживало своих граждан во время пика пандемии коронавируса… Такое государство в нынешних условиях не может долго существовать. Изменения должны быть мирными. Поэтому мы участвуем в выборах. Мы хотим через мирные изменения сменить существующую власть. Через мирные решения мы хотим реализовывать те предложения, которые у нас есть. И что еще важно, когда власть будет меняться: чтобы люди, которые придут на смену, знали четко, что нужно делать. Нужны, подчеркну, конкретные предложения. И они уже есть, они уже разработаны нашей партией – ведущими экономистами, политиками, специалистами самых различных сфер деятельности. И в работе над этими предложениями может участвовать каждый житель страны через наши отделения партии во всех регионах России.

Нужно сделать так, чтобы после смены нынешнего политического режима, пришли люди не дискутировать и обсуждать дальнейший путь развития, а занялись работой те, у кого уже есть разработанные решения. Если есть другие четкие решения, призванные улучшить жизнь граждан России, предлагайте. Но пока таких предложений не видно. Очевидно, что те поправки в Конституцию, что были приняты, будут отменены.

ОСОЗНАВАТЬ ПРОИСХОДЯЩЕЕ

— Сегодня все больше людей осознает, что реально происходит в стране. Пошло это, повторю, с обманного, жульнического повышения пенсионного возраста – и по форме и по содержанию, и после того, как государство «помогало» гражданам во время пандемии – здесь было сделано лишь несколько точечных «подачек» накануне голосования по Конституции (хотя возможности и резервы страны позволяли это сделать)… Люди поняли, что сегодняшней системе, сегодняшнему режиму они не нужны. Современное государство – это свобода, уважение к человеку. И именно за эти ценности выступает «Яблоко».

ТУТ ПРИНИМАЕМ, ТАМ ВЫРУБАЕМ

Николай Рыбаков – по образованию эколог, и к этим острейшим темам постоянно возвращался в эфире нашей радиостанции.

— Режим «черного неба» то и дело вводится в столице Южного Урала. Челябинск на первых ролях в этом антирейтинге регионов России. И ситуация не улучшается, а, к сожалению, только ухудшается… Люди не должны расплачиваться своим здоровьем ижизнями за сверхприбыли владельцев предприятий, олигархов. Люди должны иметь правдивую информацию о реальном положении дел в экологии региона. То, что записано в Конституции, должно быть не просто словами или написано черными буквами на белом, а должно воплощаться в реальные дела, — сказал Николай Рыбаков.

Председатель партии «Яблоко», говоря о недавно принятых изменениях в Конституцию страны, заметил, что почти сразу после голосования о поправках в главный закон страны, президент подписал разрешение о вырубке лесов в Байкальской зоне…

Кстати, 10 августа Николай Рыбаков вместе с председателем Челябинского отделения партии «Яблоко» Ярославом Щербаковым около здания Правительства региона и резиденцией губернатора провели экологическую акцию «Красная карточка». В своих выступлениях Николай Рыбаков и Ярослав Щербаков говорили об острой необходимости незамедлительно решать важнейшие экологические вопросы на Южном Урале – одном из самых неблагополучных в этом плане регионов России.

На акции "Красная карточка" у администрации Челябинской области.

— «Яблоко» сохраняет свою репутацию, в том числе, и в деле решения экологических задач. Нужно понимать – где интересы крупного бизнеса, а где интересы человека. Вот, к примеру, сейчас идет упор на строительство мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов. Но это древнейшие технологии! Строительством современных комплексов никто не занимается. Государство в этом, к сожалению, почему-то не заинтересовано в масштабах всей страны, — говорит Николай Рыбаков.

СТАНОВИТЕСЬ СТОРОННИКАМИ

Руководитель «Яблока» подчеркнул: важно, чтобы, несмотря на желание властей ограничить представительство партии в региональных парламентах, на различного рода запретительные меры и действия, каждый гражданин, избиратель мог высказать свою точку зрения на различных акциях, в социальных сетях.

— Мы будем через суд отстаивать свою позицию. Мы будет добиваться участия в выборах и решения суда о регистрации списка наших кандидатов (В Челябинской области это более 30 человек. Прим.ред.). До голосования еще месяц и на всех уровнях мы будет отстаивать свою позицию, свои предложения. Присоединяйтесь к нам. Приходите, регистрируйтесь на наших интернет-площадках, становитесь нашими сторонниками, присоединяйтесь вместе с друзьями, соседями к нашей работе. Вместе мы будем менять нашу жизнь, нашу страну к лучшему.

Официальный сайт Российской объединенной демократической партии «Яблоко»: www.yabloko.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко»:

— Сейчас необходимо вкладывать большие деньги, основные инвестиции в здравоохранение. Потому, что тот кризис, который произошел сейчас в пик пандемии коронакризиса, показал неготовность нашей системы здравоохранения к таким ситуациям. Показал незащищенность врачей. Смертность медперсонала в России выше среднеевропейской в 13-15 раз. Это катастрофа. Врачи оказались не просто на «передовой». Они оказались незащищенными на этой «передовой»… Мы оказались не готовы. И при этом сейчас продолжается развал отечественного здравоохранения. Закрываются больницы, медучреждения, сокращается медперсонал, количество койкомест. Если произойдет новая волна пандемии, то справится ли наша медицина?