Как получить лицензию на оружие в Челябинске: куда обращаться, какие документы нужны

Приобрети гражданское оружие можно для охоты, спортивной стрельбы или самообороны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постоять за себя или пойти в лес поохотиться на дичь: многие южноуральцы, особенно мужчины, хотя бы раз в жизни задумывались о приобретении оружия. Тем более, что в Челябинской области открывается сезон охоты. Уже сейчас можно пойти на сурка, кабана и медведя. С 25 августа разрешен отстрел взрослых самцов косули, с 29 августа начинается массовая охота на водоплавающую дичь, а с 1 сентября — взрослых самцов лося и барсуков.

Куда обращаться, какие нужны документы для разрешения на оружие и куда его сдать по ненадобности? Об этом и многом другом поговорили с начальником отдела контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области Артемом Шмидтом на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Сначала определимся с целями. Приобрети гражданское оружие можно для:

— охоты,

— спортивной стрельбы,

— самообороны.

Если с первыми двумя пунктами все понятно, то в случае с самообороной спешим вас разочаровать: взять пистолет на дискотеку в клуб нельзя.

— Запрещено его ношение в местах массовых публичных мероприятий, на территориях образовательных организаций, во время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, — уточнил Артем Шмидт.

Приобрести оружие можно только в специализированных магазинах, предъявив лицензию на покупку. Для этого необходимы медсправки об отсутствии противопоказаний к владению оружием и отсутствии в организме наркотических и психотропных средств. В случае покупки охотничьего оружия — охотничий билет (его оформляют в министерстве экологии).

Тем, кто приобретает оружие впервые, необходимо пройти специальные подготовительные курсы, а затем сдать экзамен на умение безопасно обращаться и пользоваться им, оказывать первую помощь раненым.

Повесить ружье на стену или положить пистолет в ящик стола нельзя. Нужно купить сейф.

— Гражданин обязан обеспечить условия сохранности оружия, исключающее доступ посторонних лиц. Мало иметь сейф, необходимо обеспечить условия, исключающие доступ к оружию других лиц, — отметил Артем Шмидт.

Когда все готово, нужно подать заявление через портал Госуслуг (там же можно оплатить госпошлину со скидкой 30%) или обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы (ОЛРР) Росгвардии. После того, как обращение принято, с вами должен связаться сотрудник ведомства. Затем сотрудники правоохранительных органов проверят соблюдение условий хранения оружия, отсутствие судимости или приводов за административные правонарушения. Если все в порядке, через месяц (а то и раньше) лицензия на приобретение оружия будет готова. Не забудьте взять с собой паспорт и оригиналы всех собранных документов.

Получив заветное право на приобретение оружия, можно смело идти в магазин. Опять же с паспортом. В течение двух недель после покупки нужно получить разрешение на хранение и ношение оружия. Подать заявление можно через Госуслуги.

Через пять лет разрешение нужно продлить, а в случае переезда в другой город — оформить по новому месту жительства.

Андрей Шмидт на радио «Комсомольская правда». Фото: пресс-служба Росгвардии

КУДА СДАТЬ ОРУЖИЕ

Если вы больше не планируете пользоваться оружием, его можно продать через оружейный магазин или найти покупателя самостоятельно. В любом случае о предстоящей продаже уведомляется подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства.

Еще один вариант — сдать его в ближайший отдел полиции на уничтожение.

ДЛЯ ТЕХ, КТО БОИТСЯ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ

Прежде чем купить пистолет для самообороны (а его, напомним, можно хранить только в сейфе), подумайте об альтернативах. Например, если вы боитесь, что в дом залезут воры, поставьте охранную сигнализацию, если боитесь ходить по темному переулку, запишитесь на курсы самообороны, а еще лучше — избегайте таких мест.

— К сожалению, часто наличие оружия вселяет ложное чувство уверенности и защиты. Надо быть готовым применить оружие, уверенно взвесить все обстоятельства, дать правовую оценку и принять единственно правильное решение, — отметил Артем Шмидт. — Необходимая оборона является правомерной, если речь идет о защите от общественно опасного посягательства, если оно сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося.

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