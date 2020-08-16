Горячая брюнетка из Мексики: челябинскую команду по волейболу пополнила Андреа Ранхель

Андреа подписала контракт в "Динамо-Метар" на один сезон. Фото: https://vk.com/dinamometar

Изящность и стройность высотой 183 см, возраст – 27 лет. Дважды призер чемпионата Пуэрто-Рико. Андреа Ранхель Эрнандес родом из Мексики. Капитан своей национальной сборной, и, по мнению волейбольного сообщества, одна из самых симпатичных и привлекательных игроков мировой элиты. С нового сезона Андреа будет выступать в составе челябинского женского волейбольного клуба «Динамо-Метар». Контракт с эффектной мексиканкой со сверкающей очаровательной улыбкой подписан сроком на один сезон. Так, что будет не только за кого поболеть, но и на кого в хорошем смысле поглазеть.

РОССИЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ И ХОЛОДНАЯ

В пресс-службе ВК «Динамо-Метар» сообщили, что команда недавно завершила тренировочный сбор в Аше и продолжает подготовку к старту чемпионата России в Суперлиге. Турнир планируют начать в 20-х числах сентября. Андреа Ранхель может прилететь в расположение команды уже в конце августа.

В своем блиц-интервью сайту клуба яркая мексиканская брюнетка рассказала, что у нее в семье все сплошь волейболисты и с детства она не вылезала из спортзалов. А волейболом занимается с семи лет. О России знает не много, если в трех словах, то «удивительная, интересная и очень холодная».

— Если бы не волейбол, я бы хотела иметь приют для брошенных собак, потому что я люблю собак почти так же, как волейбол, — сказала Андреа Ранхель.

Болельщики в своих комментариях не жалеют эмоций: «Круто, очень круто», «Добро пожаловать, Андреа, на Уральскую землю», «Это не девушка, это мечта, огонь, красавица!»…

Но и без Андреа красавиц в «Динамо-Метар» хватает. Высокие, стройные. Рост и 175 и выше. Блондинки, брюнетки – хоть сейчас на обложку журнала. Волейболистки, к слову, всегда отличаются точеными фигурами и модельной внешностью. Так что горячая мексиканка Андреа станет еще одним «бриллиантом» в челябинской волейбольной «сокровищнице».

Пикник на природе, все, как на подбор: красавицы, спортсменки, комсомолки. Фото: https://vk.com/dinamometar

Мексиканка – не первый иностранный игрок в составе челябинского женского волейбольного клуба. В сезоне 2006-2007 годов за «Метар» выступали две американки — Патриция Аррингтон и Элайша Томаш.

ЗАДАЧА — ПОПАСТЬ В ВОСЬМЕРКУ

Справедливости ради отметим, что Мексика, откуда родом Андреа Ранхель, особо не блещет на мировой волейбольной арене. Лучший результат команды – выход во второй раунд чемпионата мира 2018 года. Хотя североамериканки тогда дали бой признанным фаворитам - аргентинкам и бразильянкам. Основные победы южноамериканок связаны с выступлениями сборной на чемпионатах Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Андреа в своем интервью сказала, что хочет заявить о себе в России и помочь клубу добиваться побед. Будем надеяться, что мексиканка ослепит болельщиков не только очаровательной улыбкой, но и яркой игрой.

Кстати, в конце прошлого года в «Динамо-Метар» разгорелся скандал. Выяснилось, что игроки и тренеры уже несколько месяцев сидят без зарплаты. Долг перед командой составлял не менее 8 млн. рублей. По этой причине тогда был уволен директор клуба, а следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас финансирование клуба наладилось. Новое руководство нацелено попасть в восьмерку сильнейших команд Суперлиги и продолжить борьбу за медали уже в розыгрыше плей-офф. Прошлый сезон из-за пандемии коронавируса был прерван. «Динамо-Метар» в регулярном чемпионате занял предпоследнее 11 место.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главный тренер ВК «Динамо-Метар» Сергей Чесновицкий:

— Будем надеяться, что чемпионат страны начнется в конце сентября. Но все зависит от того, разрешат ли проводить турнир и в каком формате. Провели хорошие подготовительные сборы. В составе есть те, кто здорово проявил себя на молодежном уровне и опытные игроки. Получается сплав молодости и опыта. Сейчас две девушки вызваны в состав сборной страны на первенство Европы. Что касается нападающей Андреа Ранхель, то она, безусловно, добавит мощи в атаке у сетки. Мексиканка здорово играет, качественно. Нам нужны нападающие, которые уверенно, мощно атакуют и с передней и с задней линии.

Андрея говорит на испанском, неплохо знает английский. Найдем переводчика, это не проблема. В волейболе многое значит язык жестов. Можно все показывать на пальцах. Это такой профессиональный момент, который здорово облегчает понимание.

КСТАТИ

Еще одна иностранка около десяти лет назад «засветились» и в златоустовском ватерпольном клубе «Динамо-Уралочка». Тогда один сезон в составе команды отыграла австралийка Дженевив Веноста. Правда, тренеры и руководители остались недовольны, заявив, что если и брать легионеров, то только Топ-уровня. Веноста, вероятно, не оправдала ожиданий.

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