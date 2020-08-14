Индивидуальный подход и внимание к каждому ученику: рассказываем о преимуществах учебы в частной школе «Эстет-Центр» в Челябинске

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Классическое школьное образование в сочетании с прогрессивными методами современной педагогики, привычные уроки, но ориентированные на индивидуальный подход к каждой подрастающей личности — все это позволяет детям раскрыть свои способности, показать потенциал и достичь желаемых целей в будущем. На таких принципах основана работа школы «Эстет-Центр».

Школа «Эстет-Центр» в Челябинске была основана 21 августа 1991 года, поэтому она по праву называется первой частной школой города в современной России.

Филиал «Эстет-Центра» на проспекте Ленина, 24. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас филиалы школы расположены в трех разных районах города: ул. Салавата Юлаева, 37; пр. Ленина, 24; Комсомольский пр., 36В. Все они находятся в местах с развитой инфраструктурой и шаговой близостью к остановкам общественного транспорта.

Филиал «Эстет-Центра» на Комсомольском проспекте, 36 В. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока школа готовится к новому учебному году, совершим прогулку по всем трем филиалам и посмотрим, что здесь ждет ребят.

Филиал «Эстет-Центра» на улице Салавата Юлаева, 37. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

УЮТНЫЕ КЛАССЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ

Частная школа «Эстет-Центр» оборудована малокомплектными классами. Максимальное количество учеников в классе — 12 человек. В отличие от обычной школы, где в классах по 25-30 учащихся, в «Эстет-Центре» учитель «видит» каждого ученика, что позволяет обеспечить по-настоящему индивидуальный подход.

Во всех филиалах школы сделан ремонт, каждый из этих «домов знаний» оснащен новой материально-технической базой: учебной мебелью, компьютерами и учебно-наглядными пособиями. Классы — светлые, чистые и просторные.

Ученикам начальной школы помогают адаптироваться к урокам, не отбивая интереса к учебному процессу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В классах для учеников начальной школы имеется отдельное место для игр, ведь вчерашнему детсадовцу так хочется побегать и подвигаться на переменах. А наглядные пособия меняются в зависимости от изучаемой темы и предмета.

В спортивных залах каждый ребенок может заняться физкультурой, для этого имеется необходимое оборудование.

В спортивных залах имеется все необходимое оборудование для занятий физкультурой, подвижных и настольных игр, в том числе для детей с ограниченными возможностями.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ И КОМФОРТНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ

Неправильно думать, что в частной школе учиться легче: здесь прийти с неподготовленным домашним заданием — просто не вариант. Малая наполняемость классов позволяет на каждом уроке спрашивать каждого ученика. Педагоги школы — профессионалы высокого класса, средний стаж которых — 25 лет. Они не просто дают ребятам знания — педагоги учат детей развивать собственные способности, определять свой потенциал и раскрывать в себе новые возможности роста.

В «Эстет-Центре» строго соблюдаются образовательная программа и федеральные стандарты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Обучение ребенка в частной школе — это не какая-то дань моде или способ выделиться в обществе. Это осознание, что образовательный процесс строится исключительно с учетом индивидуальности каждого ученика, — подчеркивает директор школы Александр Медзюта. — Каждого ученика мы воспринимаем как личность со своим жизненным опытом и особенностями. Мы знакомимся с его семьей и выстраиваем стратегию по формированию у ребенка новых знаний и новых качеств. Именно тесный и длительный контакт с семьей — вот преимущество частной школы по сравнению с муниципальной. Учеба в доверительной и дружной обстановке будет даваться куда легче, а благодаря небольшим классам ребята чувствуют себя как сплоченная семья.

Директор школы «Эстет-Центр» Александр Медзюта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При этом в «Эстет-Центре» строго соблюдаются образовательная программа и федеральные стандарты. А после окончания частной школы ученик получает аттестат установленного государственного образца.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С учениками, педагогами и родителями проводятся тренинги совместно с психологом, а также индивидуальные консультации.

Для того, чтобы ребенок учился мыслить логически, есть уроки игры в шахматы, их ведет Александр Медзюта.

— Руководство школы в первую очередь взаимодействует с родителями, общими усилиями нам удается организовать обучение ребенка и сделать этот процесс интересным и эффективным, — говорит Александр Медзюта. — Все дети разные: есть гиперактивные, которым сложно сконцентрироваться долго на одной теме, есть особенные ребята, для обучения которых требуется дружеская, почти семейная обстановка. Педагоги вырабатывают индивидуальный подход к каждому ребенку и его родителям с учетом сложившихся условий.

Занятия проходят в две смены, причем во вторую учатся старшеклассники.

На уроках музыки развиваются способности к эмоциональному восприятию и пониманию музыкальных произведений. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для ребят, которые всерьез занимаются профессиональным спортом и вынуждены часто бывать на соревнованиях, в «Эстет-Центре» предусмотрены уроки на дому, дистанционное обучение или экстерн.

Спортивные залы и игровые площадки дают выход энергии и развивают физически. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Удобный график работы, кабинеты информатики и музыки, бассейн, уютные столовые и вкусное питание, внимательные педагоги, консультации логопеда и психолога — все это позволяет каждому ученику настроиться на учебный процесс и почувствовать заботу о себе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ЧАСТНУЮ ШКОЛУ МОЖНО ПЕРЕЙТИ С ЛЮБОГО КЛАССА

Школа «Эстет-Центр» готова принять ученика в любое время учебного года и с любого класса. Сначала ребенок проходит психологическое тестирование: оно помогает определить подходящую форму занятий. Опытные педагоги помогут новичку органично «влиться» в коллектив и подружиться с классом.

Классы — светлые, чистые и просторные.

Ученикам начальной школы помогают адаптироваться к урокам, получению новых знаний и требуемой для этого дисциплине, не отбивая интереса к учебному процессу. В школе работает «продленка»: после уроков ребята под руководством педагогов делают домашнее задания, занимаются в секциях и кружках.

Компьютеры помогают лучше усвоить материал и получить новые знания. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что касается старшеклассников, педагоги не просто уделяют внимание каждому ученику, подготавливая его к ОГЭ и ЕГЭ, но и учат контролировать свои эмоции и сохранять спокойствие в стрессовой ситуации.

Уютный интерьер столовой и вкусная еда помогают ученикам получить новые силы для продолжения дня. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тренинги и занятия с психологом помогают ученикам грамотно планировать свое время, развивают лидерские навыки и интеллектуальный потенциал. Выпускники частной школы «Эстет-Центр» — это всесторонне развитые личности, уверенные в себе и своих силах, с сильным характером и яркой индивидуальностью.

Во время уроков ученики оставляют свои гаджеты в специальных шкафчиках. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не важно, в каком классе учится ребенок: родители всегда могут лично присутствовать на уроках или попросить запись занятий.

Частная школа «Эстет-центр» в Челябинске работает уже 29 лет. Выбирая учебное заведение, родители школьников отдают предпочтение «Эстет-Центру» потому что знают: их ребенок будет набираться знаний в заботе и комфорте.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ПРОВЕРЕННЫЙ И УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

Второе полугодие в этом учебном году ознаменовалось тотальным карантином и переводом всех школьников на удаленное обучение. Для кого-то это стало настоящим шоком, вследствие чего упала успеваемость и интерес к учебе у ребенка в целом.

Однако в частной школе «Эстет-Центр» этот период прошел успешно. На дистанционное обучение в школе перешли еще в конце марта. Общение с учащимися было организовано с помощью ZOOM, ребята учились по составленному и утвержденному расписанию.

Школа Эстет-Центр» имеет годами отработанный опыт работы с учащимися дистанционно: обучение через видеосвязь и отправку домашней работы по электронной почте.

Такая форма обучения оптимальна для:

— детей, находящихся за границей, но желающих получить российское образование и аттестат;

— детей-спортсменов, музыкантов, которые часто не могут посещать уроки из-за тренировок или соревнований. Даже находясь на соревнованиях в другом городе, ребенок может виртуально посещать занятия;

— детей с особенностями состояния здоровья, которым сложно ежедневно ездить на занятия в учебное заведение.

При такой форме обучения для каждого ребенка возможно составить свой индивидуальный учебный план и расписание, основанное на том, в какое время учащемуся удобно выходить на видеосвязь.

Для коммуникации с учащимися в школе имеются все технические средства обеспечения связи, а также программы для проведения видеоконференций.

В «Эстет-Центре» развивают творческие способности каждого ребенка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, частная школа «Эстет-Центр» предлагает услуги психолого-педагогического сопровождения во время дистанционного обучения. Форматы: консультирование онлайн, по «телефону доверия», через социальные сети электронную почту и т.д.

Можно сказать, что в период карантина и самоизоляции педагоги «Эстет-Центра» вошли без лишних стрессов: многолетняя практика дистанционного обучения позволила сформировать определенные навыки и методику преподавания. Учителя способны устроить детям позитивный и благоприятный образовательный процесс через интернет, заблаговременно отправляют домашние задания и поощряют творческое развитие ребят. В свою очередь ученики посещали виртуальные уроки и формировали навыки самостоятельного обучения.

Конечно, никому не хочется, чтобы карантин повторился… Но даже в условиях дистанционного обучения образовательные процессы в частной школе «Эстет-Центр» идут на «пятерку».

В «Эстет-Центре» хорошо учиться! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Об условиях поступления в «Эстет-Центр» можно узнать на сайте школы и в социальных сетях.

В «Эстет-Центре» хорошо учиться!

г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 37; пр-т Ленина, 24; Комсомольский проспект, 36В;

Телефон: (351) 223-85-35;

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