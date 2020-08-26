Копейчане отметят праздники в обычном формате. Фото: google.ru/maps

В эти выходные пройдет в Копейске отметят сразу два праздника — День города и День шахтера 2020. Из-за пандемии коронавируса празднование должно было пройти в онлайн-режиме. Планировались видеотрансляции, выступление духового оркестра, приемы у главы города… Однако после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий, мэрия решила провести торжества в традиционном формате – с гуляньями, концертами и праздничным салютом в финале. Публикуем афишу: День города и День шахтера 2020 в Копейске.

Сегодня, 26 августа, в администрации Копейска на заседании оргкомитета объявили о программе празднования Дня города. На площади Славы соорудят сцену, установят звуковое и световое оборудование.

29 августа с 18.00 на сцене с поздравлениями выступят первые лица города, потом пройдет награждение знаками «За заслуги перед Копейском», лауреатов премии «Человек года», а также чествование молодоженов и юбиляров супружеской жизни. А с 20.00 на сцене выступят специальные гости — группа Кар-Мэн и DJ Леонид Руденко. С 22.00 — праздничный салют. Организаторы Дня города также сообщили, что салют будет «утяжеленный» — с большими яркими ракетами.

Афиша: администрация Копейска

В мэрии отметили, что некоторые ограничения все же останутся. Так, на площади Славы не будут устанавливать игровые, развлекательные и торговые зоны.

Власти Копейска планируют разослать рекомендательные письма во все ближайшие магазины о прекращении продажи алкоголя в вечернее время. Открытым остается вопрос о перекрытии движения на центральных улицах города.

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