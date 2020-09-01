Садовые и экзотические, а также гладиолусы: показываем, с какими букетами встретили День знаний челябинские школьники

В школах можно было найти цветы на любой вкус
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня, 1 сентября, более 16 тыс. челябинцев впервые пошли в школу. В связи с пандемией коронавируса линейки проходили на улице. Старшеклассники сейчас редко приходят с цветами, а вот самые маленькие школьники принесли множество букетов для своих учителей.
То ли было скучно, то ли красные розы имеют свойство клонить в сон
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Судя по взгляду этого парня, своим букетом он задумал украсть сердечко одноклассницы
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А этот джентльмен будто собрался делать предложение руки и сердца
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
«Да не плачу я, просто аллергия на цветы...»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Говорят, желтый — цвет разлуки, но со школой этот парень еще долго не расстанется
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Некоторые предпочли нести цветы в корзинках
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Не обязательно нести пышный букет, главное — со вкусом
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Гортензии — одни из самых популярных цветов в этом году
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Но без старого доброго гладиолуса не обошлось
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Мир можно не только познавать, но и добавить его к букету Фото: instagram.com/zarikinazariki/
В гимназии №80 решили сделать не только единую форму, но и цветочки
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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