Садовые и экзотические, а также гладиолусы: показываем, с какими букетами встретили День знаний челябинские школьники

В школах можно было найти цветы на любой вкус Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 1 сентября, более 16 тыс. челябинцев впервые пошли в школу. В связи с пандемией коронавируса линейки проходили на улице. Старшеклассники сейчас редко приходят с цветами, а вот самые маленькие школьники принесли множество букетов для своих учителей.

То ли было скучно, то ли красные розы имеют свойство клонить в сон Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Судя по взгляду этого парня, своим букетом он задумал украсть сердечко одноклассницы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А этот джентльмен будто собрался делать предложение руки и сердца Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Да не плачу я, просто аллергия на цветы...» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Говорят, желтый — цвет разлуки, но со школой этот парень еще долго не расстанется Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые предпочли нести цветы в корзинках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не обязательно нести пышный букет, главное — со вкусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гортензии — одни из самых популярных цветов в этом году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но без старого доброго гладиолуса не обошлось Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мир можно не только познавать, но и добавить его к букету Фото: instagram.com/zarikinazariki/

В гимназии №80 решили сделать не только единую форму, но и цветочки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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