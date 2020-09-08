Среди обилия автомобилей легко нарваться на некачественный товар Фото: Дмитрий БРУШКО

Самостоятельно найти хорошую подержанную машину становится все сложнее — рынок буквально захватили так называемые перекупы. Порой они абсолютно не брезгуют и «впаривают» неопытным автомобилистам груду металла, и это в лучшем случае. Автомобили бывают настолько убитыми, что практически на все сто состоят из штукатурки. Максим уже несколько лет зарабатывает перепродажей автомобилей. Он рассказал редакции КП-Челябинск, как ему удается толкнуть не лучшую машину, сколько денег это приносит, и есть ли вообще добросовестные перекупы. Спойлер: нет.

Машины всегда были страстью Максима, за рулем он с 18 лет. Попробовал себя таксистом, в том числе междугородним, время от времени перепродавал машины, а потом устроился дилером в автосалон. Наступили времена коронавируса, а вместе с тем и низкие продажи. Ждать выхода из кризиса он не стал и ушел, посвятив себя поиску дешевых объявлений.

ПЕРЕКУПАМИ СЕБЯ НЕ НАЗЫВАЮТ — ЭТО ОСКОРБИТЕЛЬНО

За четыре года деятельности Максим пришел к выводу, что основной минус большинства автомобилей — битый кузов, замазанный шпаклевкой. Угроза очевидна: при хорошем ДТП авто сложится гармошкой. Проверить, насколько машина состоит из металла легко с помощью толщиномера, но неопытные покупатели этого не делают. Скручивать пробег и делать дубликат ПТС из-за огромного количества владельцев — это уже классика.

Машина попадает в круговорот перекупов очень просто: когда собственник продает автомобиль, он заполняет половину договора, а вторая половина — забота покупателя. Перекупы оставляют ее пустой, передавая договор следующему покупателю, и так может продолжаться до бесконечности.

По словам Максима, вычислить перекупа можно по первому телефонному звонку.

— Нужно в лоб спросить, собственник он или перекуп. Многие себя перекупами не называют — это оскорбительно, обычно говорят «мы продажами занимаемся» или «у нас салон б/у машин», но суть та же самая. Некоторые заявляют, что они собственники, но машина якобы досталась по обмену, и на себя не документы не оформляли. Любой вменяемый человек свою машину оформляет на себя. Каждый придумывает байки, по которым он не привел в порядок документы. Я говорю, что у меня страховка дорогая, поэтому и не оформлялся, — рассказывает Максим.

МАШИНА БЫВАЕТ ЛИБО ХОРОШЕЙ, ЛИБО ОТЛИЧНОЙ

Чистить машину до блеска Максим даже не пытается, потому что знает, что ее в любом случае купят. Перекупы предпочитают вкладывать как можно меньше денег в автомобиль, даже если это откровенное корыто.

— У перекупов машина бывает только в двух состояниях: хорошее и отличное. Хорошее — это когда она худо-бедно заводится и едет, а отличное — когда едет чуть лучше. Я никогда не расхваливаю машину, я использую метод пофигизма. Мне звонят, а я так отвечаю, будто не очень-то и спешу ее продавать, и говорю, что мне самому она нравится, могу ездить на ней и дальше. Поэтому когда клиенты приходят на осмотр, я вообще ничего не рассказываю.

Если покупатель увидел дефект, то подтверждаю. Кто заметил, тот молодец, кто не заметил — купил. Допустим, человек смотрит в сторону дефекта, я его внимание специально перевожу на что-нибудь незначительное. Например, говорю, что со стеклоподъемником проблема. Покупатель изначально понимает, что какие-то косяки в машине точно есть, поэтому надо указывать на самые мелкие.

У реального собственника документы всегда будут в полном порядке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БЫТЬ ПЕРЕКУПОМ — ВЫГОДНО?

Что касается прибыли, то здесь все нестабильно от слова совсем. На одной машине можно заработать несколько десятков тысяч, а можно и уйти в минус.

— Конечно, перекупы не продают исключительно плохие машины. Мне как-то по дешевке попался Ford, я его выставил с наценкой 40 тыс. Сразу начали активно звонить и удивляться, что есть какой-то подвох, что такая классная тачка не может стоить так дешево. Она быстро ушла, и она реально была хороша. Но это редкость.

С каждой машины в среднем можно поиметь прибыль от 10 до 20 тыс. рублей. Бывало, что за месяц Максим продавал пять таких автомобиль, но он не старался этим заниматься усердно. Можно зарабатывать в разы больше, если мониторить объявления с утра до вечера и посвятить этому все свое время.

ДОБАВИЛ ПИЩЕВОЙ КРАСИТЕЛЬ В МАСЛО

Иногда в этом деле бывают проколы. Однажды Максим увидел объявление о продаже «Нексии» за 55 тыс. рублей, однако ехать за ней пришлось в Екатеринбург. Там его встретили 15 гостей с Кавказа, которые «мамой клялись», что машина шикарная. Максим взял автомобиль по привлекательной цене, а через 10 минут она закипела прямо на дороге. Продавцов след простыл, пришлось потихоньку везти ее в Челябинск.

— Продать ее решил за 70 тыс., а то пришлось и на бензин тратиться, и вложился в нее немного. Там была проблема — антифриз протекал в масло, из-за этого образовывалась белая эмульсия. Чинить я ничего не хотел, поэтому пошел в магазин для кондитеров и купил там тюбик черного пищевого красителя. Вылил его в масло и все, белой эмульсии как не бывало.

Избавиться от злополучной «Нексии» удалось с трудом, забрали ее за те же 55 тыс., поэтому Максим с этой покупкой ушел в минус. К слову, новый владелец машины потом звонил и жаловался, что она закипела на трассе — такой вот кармический круг перекупов.

— Я бы не сказал, что меня мучает совесть, когда я продаю не очень хорошие машины. Я же их продаю за соответствующую цену. Если люди рассчитывают взять иномарку за тысяч 70, не стоит ждать, что она будет идеальной. Был случай, когда продавал машину, она была хорошая внутри, но вся заштукатуренная. А покупателями была какая-то семья, они прям очень радовались машине, я промолчал, не стал их расстраивать.

НА РЫНКЕ ПЕРЕКУПОВ СТАЛО ТЕСНО

Максим считает, что автомобильный рынок испортили «слишком амбициозные дурачки». Многие челябинцы, имеющие в кармане лишние 50 тысяч рублей, думают, что сейчас купят машину и построят с нуля золотую империю перекупа. Из-за таких персонажей рынок переполнился.

— Если человек хочется купить машину до 300 тыс. рублей, то 9 из 10 объявлений будут от перекупов. Многие не разбираются, покупают машины, которые в залоге у банка оказываются, хотя проверить эту информацию можно элементарно в Интернете. Часто за машинами приезжают из деревень — это любимые клиенты перекупов. Они приезжают на всякие авторынки, где им «впаривают» консервную банку втридорога.

Сейчас Максим решил перейти на светлую сторону автомобильного бизнеса. Теперь он предлагает услуги по автоподбору, чтобы помочь покупателям не нарваться на перекупов и приобрести хорошую машину. Богатый личный опыт наверняка поможет ему в этом деле.

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