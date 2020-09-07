До начала выборов осталась одна неделя Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области обстановка перед выборами накаляется до предела. Порою доходят до абсурда. В регионе начинают ставить памятники живым людям, у кандидатов спиливают баннеры, а некоторые эксплуатируют образ губернатора. Редакция КП-Челябинск подготовила для вас самые интересные и громкие новости политики региона за прошедшую неделю.

Как открытие памятника шведской экоактивистке обернулось в предвыборный пиар

На прошлой неделе появилась информация об установке памятника защитнице природы Греты Тунберг. И ни где нибудь, а в Саду камней. Чиновники, правда, оказались не в курсе этого. Позже выяснилось, что акция носит условный характер. Пятиминутным привлечением внимания «Зеленая Альтернатива» хотела напомнить об экологических проблемах города.

Выяснилось, что это даже было не каменное изваяние, а живой человек, обмазанный серой краской и внешне похожий на 17-летнюю шведскую экоактивистку.

— Как вы знаете, живым людям памятники не ставят, поэтому памятник — это номинально. Мы загримировали человека, — рассказали журналисту КП-Челябинск организаторы акции.

Статую презентовали представители партии «Зеленая альтернатива» Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Простояла эта необычная «скульптура» недолго — не больше пяти минут. Затем «памятник» собственноручно покинул место, на котором его разместили.

Кто же?

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на предстоящих выборах в депутаты Законодательного собрания возглавил список партии «Единой России». Сейчас уже по всему региону можно найти билборды и агитплакаты с изображением главы Южного Урала. Но само их содержание немного вводит в заблуждение. — Вместе — мы единая Россия, — говорится в лозунге Текслера, но при этом отсутствует какая-либо партийная символика. Создается впечатление, что губернатор не хочет, чтобы избиратели ассоциировали его с этой партией.

Вместе с тем некоторые плакаты с Текслером вызвали улыбки у жителей региона. Дело в том, что они размещены в таких местах, где лучше бы этого не следовало делать. Особенно нелепость всей ситуации добавляют плакаты, вывешенные возле неблагоустроенных мест.

И за обмен шуб и дубленок тоже Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Можно подумать, что Текслер отвечает за организацию свадеб, банкетов, и корпоративных вечеров. Фото: facebook.com/Юлия Поздеева

«Вместе мы – единая Россия» Фото: Ирина ФАДЮШИНА

А этот плакат был размещен возле челябинского шахматного клуба, чью вывеску необходимо уже наконец отремонтировать. Фото: telegram / «Челябинский урбанист»

Можно подумать, что Текслер отвечает за организацию свадеб, банкетов, и корпоративных вечеров. Фото: facebook.com/Юлия Поздеева

Лозунгу губернатора «подражают» некоторые политические партии. Фото: telegram / «Александр Подопригора»

Ответ челябинскому губернатору от «Справедливой России». Фото: vk.com / Владимир Бекишев

В Челябинске уничтожают рекламные щиты справедливоросов

Если в Копейске билборды кандидатов в депутаты обклеивают оскорбительными наклейками, то в Челябинске их просто уничтожают. В конце прошлой недели представитель «Справедливой России» Лев Большаков заявил об уничтожении рекламных щитов своей партии конкурентами. Об этом он написал на своей личной странице в соцсетях.

Было. Фото: vk.com / Лев Большаков

Стало. Фото: vk.com / Лев Большаков

— Конкуренты дошли до того, что уже не просто срывают нашу агитацию с подъездов, а уничтожают целые билборды. Сегодня ночью «неизвестные» вырвали и украли металлическую конструкцию билборда на Братьев Кашириных, державшую наш баннер. Это лишний раз подтверждает, что нам противостоят трусы и преступники! — написал Большаков на странице «Вконтакте».

«Время нОводить порядок»: В Копейске продолжается травля кандидата в депутаты

В отношении кандидата в депутаты городского округа Николая Крюкова продолжаются атаки со стороны конкурентов. Недавно он пожаловался, что в подъездах неизвестные личности начали расклеивать агитплакаты с его изображением. Казалось бы, тут можно порадоваться, что за тебя делают всю предвыборную работу, но на самом деле все обстоит иначе.

— В подъездах я заметил, что на стенах и на дверцах электрощитов, приклеены агитационные материалы с моим изображением, внешне схожи с теми, что распространяют мои помощники. Так как я лично, категорически запретил приклеивать агитационный материал куда бы то ни было, кроме информационных стендов, то подошел к листовкам и стал их сам обрывать. При детальном рассмотрении я понял, что это не мои агитационные листы, а их очень плохая копия, — написал Крюков на своей личной странице «Вконтакте».

Кандидат также добавил, что на фейковых плакатах отсутствуют выходные данные, а сама информация подана с грамматическими ошибками.

Один из тех самых сканадальных плакатов. Фото: vk.com / Николай Крюков

Челябинский кандидат отказался от взыскания 1 млн рублей с Навального

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области от партии ЛДПР Константин Киреев изменил требования в своем иске к российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом он сообщил на своей личной странице в соцсетях.

— В связи с сложившейся ситуацией со здоровьем Алексея Навального, я принял решение, отказаться от материальных требований о взыскании 1 млн. рублей, — написал Киреев в соцсетях.

Напомним, Константин Киреев подал в суд на Алексея Навального в начале августа. Поводом послужил проигрыш челябинского политика на выборах в депутаты Калининского района в прошлом году. Свое поражение Киреев связал с тем, что Навальный включил его в список «Умного голосования» без личного согласия.

Честно говоря, вся эта ситуация с Киреевым и Навальным вызывает лишь один вопрос: почему челябинский кандидат в депутаты подал в суд на оппозиционера только сейчас, а не сразу после прошлогодних выборов?

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