Девушки-красавицы и судьи в масках: пять фактов о чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске

Челябинка Анастасия Соколова еще раз поборется за "золото" чемпионата страны. Фото: https://vk.com/id21660136?z=photo21660136_456239267%2Fphotos21660136

Столица Южного Урала впервые в истории принимает чемпионат страны по легкой атлетике среди взрослых спортсменов. Турнир в этом году должен был пройти в Чебоксарах, но регион отказался от организации чемпионата из-за режима ограничений по COVID-19, поэтому соревнования пройдут у нас — на южноуральской земле.

1. 68 РЕГИОНОВ

Власти Челябинска получили разрешение от Роспотребнадзора и согласились провести главный всероссийский турнир. Об этом стало известно только в середине августа. Но поначалу были большие сомнения по поводу того, что чемпионат состоится. На подготовку к состязаниям в итоге у организаторов было меньше месяца.

Чемпионат страны пройдет параллельно с первенством России среди юниоров и юниорок до 23 лет с 8 по 11 сентября (четыре соревновательных дня). В Челябинске померятся силами почти 900 спортсменов из 68 регионов России - 71 команда. Будет разыграно 80 комплектов наград (40 - чемпионат, 40 - первенство). В программе беговые и прыжковые виды, семиборье, 10-борье, метания, эстафеты.

2. БЕЗ СПРАВКИ НЕ ПУСТЯТ

Из-за ограничений по коронавирусу на стадионе им. Елесиной одновременно смогут находиться не более 50 спортсменов. Поэтому соревнования проводятся не в три, как обычно, а в четыре дня. Все арбитры должны находиться на арене в санитарных масках.

Спортсмены допускаются на чемпионат со справкой об отсутствии коронавируса, выданной не позднее 72 часов.

Стадион им. Елесиной на четыре дня станет главной легкоатлетической ареной России. Фото: Алексей МИКУШИН

У всех болельщиков на входе на стадион будут измерять температуру. Если температура выше 37, то человек не будет допущен на арену. По словам министра спорта Челябинской области Леонида Одера стадион вмещает до пяти тысяч зрителей, но на эти старты число болельщиков ограничивается до двух тысяч. Глава регионального минспорта отметил, что прошлогодний юниорский чемпионат страны, который проводился в Челябинске, по уровню организации был признан лучшим российским стартом.

3. ЗВЕЗДЫ НА СТАРТЕ

В Челябинске выступят звезды российской и мировой легкой атлетики – победители и призеры чемпионатов мира, Олимпийские чемпионы, медалисты чемпионатов Европы, международных турниров, чемпионы страны. Вот лишь некоторые фамилии.

- Мария Ласицкене (прыжки в высоту) – трехкратная чемпионка планеры, у нее второй результат в истории мировой легкой атлетики – 2.06 метра (выступит 11 сентября).

- Анна Чичерова (прыжки в высоту) – Олимпийская чемпионка (11 сентября).

- Сергей Шубенков (110 метров с барьерами) – обладатель полного комплекта наград на чемпионатах мира (8 сентября).

- Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) – чемпионка мира (8 сентября).

- Александр Меньков (прыжки в длину) – чемпион мира (9 сентября).

4. ЧЕЛЯБИНЦЫ НА ТУРНИРЕ

От Челябинской области на чемпионате и первенстве России выступит 41 спортсмен (29 – в основной сетке, 12 – в личном зачете). В командный зачет от региона пойдут 24 лучших результата.

По словам руководителя челябинской областной федерации легкой атлетики Анатолия Калуцкого наилучшие шансы на медали есть у нескольких атлетов – у Евгении Соловьевой (толкание ядра), Анастасии Соколовой (бег 200 метров) и Никиты Анищенкова (прыжки в высоту). Но это спорт и каждый из южноуральцев может «выстрелить» и подняться на пьедестал почета.

5. СТРОЙНЫЕ И КРАСИВЫЕ

А теперь о прекрасном. Точнее о прекрасной половине человечества. Легкоатлетки считаются самыми стройными и симпатичными девушками в мире спорта. Чтобы в этом убедиться, мы представляем трех челябинских спортсменок. Не нужно особо разбираться в женской красоте, чтобы поставить твердую «пятерку» нашим «красавицам, спортсменкам и комсомолкам».

Наталья Комбарова недавно стала победительницей первенства России (до 20 лет) в беге на 100 метров. Анастасия Соколова – чемпионка страны, одна из лучших российских бегуний на дистанции 200 метров. Кристина Ефименко тоже уже засветилась среди лучших российских спортсменок – она выступит в забегах на 100 метров с барьерами.

Настя Соколова блещет улыбкой и фигурой. Фото: https://vk.com/id21660136?z=photo21660136_456239833%2Fphotos21660136

Кристина Ефименко из Челябинска покажет себя и в беге на 100 метров с барьерами. Фото: https://vk.com/id132944381?z=photo132944381_420281196%2Fphotos132944381

Наталья Комбарова из Челябинска блещет на 100-метровке. https://vk.com/natasha_kombarova?z=photo193159425_457259699%2Fphotos193159425

ГДЕ И КОГДА

Чемпионат и первенство России пройдет в Челябинске на легкоатлетическом комплексе им. Елены Елесиной (пр. Ленина, 84). Начало соревнований с 9.30, окончание в 20.00. Вход для болельщиков свободный.

Полное расписание соревнований здесь

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Борзаковский, Олимпийский чемпион, главный тренер сборной России по легкой атлетике:

— Чемпионат России в Челябинске для российских спортсменов – это главный старт сезона. Международные старты отменены и для нас главное показать высокие результаты на чемпионате и первенстве страны. Никакая тренировка для спортсменов не заменит настоящих соревнований. Все готовились к Олимпиаде, которая должна была пройти в этом году. Но из-за пандемии игры перенесли на следующий год. Все продолжают усиленно готовиться. Нужно подойти в лучшей форме к олимпийским стартам на следующий год.

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