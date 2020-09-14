Пока новый предмет вызывает у родителей недоумение. Фото: Владимир Валенгурин, Labirint.ru

С этого учебного года во всех школах Челябинской области ввели два новых обязательных предмета — «русский родной язык» и «родная литература». Родители не понимают, в чем их отличие от обычного русского языка и литературы, и опасаются, что в учебную программу добавили воды, вместо того, чтобы давать детям фундаментальные знания. Как изменения учебной программы объяснили в региональном Минобре — в материале КП-Челябинск.

— Ввели в 9 классе «родной русский язык» и «литературу». Сказали, что это теперь обязательные предметы, и без них аттестат об окончании школы будет недействительным, — рассказал читатель КП-Челябинск. — Спрашивается, а на обычных уроках русского и литературы дети до этого что-то неродное проходили что ли? Ощущение, что просто ввели очередной предмет для общего развития, которые вполне можно давать на самостоятельное изучение, вместо того, чтобы повторять правила и готовить учеников к экзаменам.

Опасения родителей недалеки от истины. На изучение новых предметов (а их введение предусмотрено федеральным государственным образовательным стандартом) в школах отводят всего один урок в неделю. По словам первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой, многого за это время учителя с детьми изучить не смогут.

— Эти предметы скорее можно назвать патриотическими, они носят больше культурологическую и языковедческую направленность, — говорит Елена Коузова. — Дают возможность познакомить детей с тем, что невозможно сделать в рамках отведенных часов на изучение русского языка и литературы в рамках основной предметной области. На родной литературе мы уделяем в большей степени внимание, к примеру, поэтам и писателям Южного Урала. Это, наверное, очень правильно с точки зрения воспитания любви к родному краю. Что касается родного русского языка — это возможность пообщаться. Здесь в большей степени акцент делается на литературный язык и язык общения: о том, как грамотно выстроить речь, разговаривать в разной аудитории.

Но он будет обязателен для всех. Фото: Владимир Валенгурин.

При этом Елена Коузова призывает родителей с пониманием отнестись к нововведениям в школьной программе. «Родные» гуманитарные предметы (в довесок к обычным) с этого учебного года станут обычной практикой на всех уровнях образования — начальном, основном и среднем. Это значит, что эти уроки становятся обязательными, и оценка по ним будет выставляться в аттестат.

— В новом федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) предметная область — «Родные языки и родная литература» — появилась несколько лет назад, но стала активно внедряться только сейчас, — добавила Елена Коузова. — Мы уже не можем избежать включения этих предметов в учебный курс. Без них учебный план будет неполным, поэтому в этом году и «родной русский язык», и «родная литература» появились абсолютно во всех школах Челябинской области.

В нашей стране официально решили: не изучали эти предметы раньше — наверстывайте сейчас. Так, в этом году ученики выпускных классов (четвертых, девятых и одиннадцатых), а также первоклассники должны в совокупном объеме потратить на изучение «родных» предметов не менее 35 часов каждый. При этом школа сама принимает решение о содержании учебного курса.

Вместо повторения правил, школьникам, похоже, будут давать информацию для общего развития. Фото: Олег ЗОЛОТО

— Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык» и «Родная литература» является культурно-исторический подход к представлению дидактического материала, — объяснили в пресс-службе регионального Минобра. — На его основе в программе учебного предмета «Родная литература» могут быть определены проблемно-тематические блоки (например, «Мир детства», «Человек и его выбор», «Человек и природа»). Содержание нового предмета может усиливать содержание базового курса учебного предмета «Литература» из образовательной области «Русский язык и литература».

Кстати, в Челябинской области в качестве родного изучают не только русский язык. В Аргаяшском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском, Чебаркульском районах и Верхнем Уфалее, например, по запросу родителей преподают башкирский язык. Татарский дети учат в Кунашакском, Нязепетровском, Уйском, Чебаркульском, Чесменском районах и Челябинске.

— Преподавание башкирского языка осуществляется для 3651 ученика в 31 школе, — привели цифры в Минобре. — По сравнению с данными предыдущего учебного года более чем на 11% возросло как количество школ, реализующих этнокультурный (башкирский) компонент содержания общего образования, так и количество учеников, изучающих родной башкирский язык и литературу. Количество школ с татарским этнокультурным компонентом не изменилось — это восемь школ и 296 обучающихся. Преподают им язык 70 преподавателей: 58 учителей башкирского и 12 — татарского языков.

КСТАТИ

В школах Челябинской области с этого года ввели изучение второго иностранного языка. Это тоже требования федерального государственного образовательного стандарта для учащихся с пятый по 9 класс. Без этого предмета аттестаты девятиклассников будут нелегитимны.

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