Размычались, раскудахтались: в Челябинске открылась выставка «АГРО»

Татьяна Мустякимова - опытный конезаводчик

В Челябинске на площади ледовой арены «Трактор» в четверг, 10 сентября, состоялось открытие 27-ой по счету выставки-ярмарки АГРО. Несмотря на пандемию коронавируса, жители со всего региона приехали, чтобы купить по доступным ценам продукты напрямую от производителей и посмотреть на племенных буренок, лошадей и коз.

На выставке как в контактном зоопарке. Фото: Анна Андреева

Животным тоже за радость общение с посетителями. Фото: Анна Андреева

К такому быку подходить близко страшно. Фото: Анна Андреева

Пенсионеры, несмотря на режим повышенной готовности, тоже решили придти на мероприятие. Даже надели маски и соблюдают дистанцию, чтобы обезопасить себя. Фото: Анна Андреева

Но некоторые все-таки нарушают предписания Роспотребнадзора. Фото: Анна Андреева

На открытии ярмарки пришел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он лично осмотрел прилавки и поговорил с их продавцами.

Губернатору пожаловались на проблему в аграрном сектора. Фото: Анна Андреева

Аграрии переживают, что из-за засухи урожая будет мало, словно корова языком слизала. Фото: Анна Андреева

Животных дела губернатора особо не интересуют. Фото: Анна Андреева

Впрочем, помимо покупок можно заняться и другими вещами. Например, пофотографироваться с животными или посмотреть на выступления, которые проводятся на сцене.

В этом году ярмарка проходит в условиях пандемии коронавируса. Фото: Анна Андреева

Можно послушать и русскую народную музыку. Фото: Анна Андреева

На выставке даже продумали развлечения для детей

Вот такие необычные игрушки находятся возле прилавков. Фото: Анна Андреева

Купить товары и поучаствовать в мероприятиях ярмарки жители региона могут в течение трех дней.

Можно полюбоваться на лошадок и погладить. Фото: Анна Андреева

Впрочем, купить можно и не только вещи, но и посуду. Фото: Анна Андреева

Здесь можно купить не только продукты, но и вещи. Фото: Анна Андреева

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