На выборы ВИПы пришли в масках. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области в пятницу, 11 сентября, с восьми утра открылись избирательные участки. В досрочном голосовании за депутатов Законодательного собрания принял участие губернатор Алексей Текслер. Свой выбор он сделал в родной школе в Металлургическом районе. По традиции на выборы он пришел с супругой Ириной.

Губернатора сопровождала первая леди региона — Ирина Текслер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Алексей Текслер пришел на выборы в хорошем настроении. Сказал, что ему не все равно, кто пойдет в Законодательное собрание Челябинской области. Губернатор напомнил, что голосование будет идти в течение трех дней — с 11 по 13 сентября.

Глава региона голосовал в родной школе №92. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Это очень удобно, — подчеркнул Алексей Текслер. — Есть время, чтобы прийти и проголосовать за будущее региона.

Как думаете, за кого отдали голос первое лицо региона и его супруга. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Весь процесс занял не больше 10 минут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор не стал скрывать от журналистов, какую партию он поддержал. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Голосование прошло на фоне не самых приглядных интерьеров школы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, побывав на избирательном участке, отметил высокий уровень безопасности. Он отметил, что все стерильно и постоянно обрабатывается. Людям выдают маски, перчатки и средства для обработки рук.За ходом выборов сегодня следят 3527 независимых общественных наблюдателя. Они контролируют, чтобы голосование проходило без нарушений, в том числе следят за соблюдением масочного режима.

— Важно, чтобы каждый пришел на участки и осознанно оставил голос. Выборы всех уровней власти важны для улучшения качества нашей жизни и определяют нашу политику, — добавил Виталий Безруков.

Сегодня на голосование все пришли «замаскированные». Фото: Виталий Безруков / Telegram.org, Соня Гудим / Vk.com

Не осталась в стороне и известный блогер и журналист Соня Гудим. Она призналась, что впервые в жизни ходила голосовать и призвала подписчиков последовать ее примеру.

Заполнить и опустить в урны необходимо два бюллетеня: один — с перечнем партий, второй — со списком кандидатов. Победители по результатам голосования войдут в Заксобрание на предстоящие пять лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru