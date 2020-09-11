На выборы ВИПы пришли в масках.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области в пятницу, 11 сентября, с восьми утра открылись избирательные участки. В досрочном голосовании за депутатов Законодательного собрания принял участие губернатор Алексей Текслер. Свой выбор он сделал в родной школе в Металлургическом районе. По традиции на выборы он пришел с супругой Ириной.
Губернатора сопровождала первая леди региона — Ирина Текслер.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Алексей Текслер пришел на выборы в хорошем настроении. Сказал, что ему не все равно, кто пойдет в Законодательное собрание Челябинской области. Губернатор напомнил, что голосование будет идти в течение трех дней — с 11 по 13 сентября.
Глава региона голосовал в родной школе №92.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Это очень удобно, — подчеркнул Алексей Текслер. — Есть время, чтобы прийти и проголосовать за будущее региона.
Как думаете, за кого отдали голос первое лицо региона и его супруга.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Весь процесс занял не больше 10 минут.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Губернатор не стал скрывать от журналистов, какую партию он поддержал.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Голосование прошло на фоне не самых приглядных интерьеров школы
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, побывав на избирательном участке, отметил высокий уровень безопасности. Он отметил, что все стерильно и постоянно обрабатывается. Людям выдают маски, перчатки и средства для обработки рук.За ходом выборов сегодня следят 3527 независимых общественных наблюдателя. Они контролируют, чтобы голосование проходило без нарушений, в том числе следят за соблюдением масочного режима.
— Важно, чтобы каждый пришел на участки и осознанно оставил голос. Выборы всех уровней власти важны для улучшения качества нашей жизни и определяют нашу политику, — добавил Виталий Безруков.
Сегодня на голосование все пришли «замаскированные». Фото: Виталий Безруков / Telegram.org, Соня Гудим / Vk.com
Не осталась в стороне и известный блогер и журналист Соня Гудим. Она призналась, что впервые в жизни ходила голосовать и призвала подписчиков последовать ее примеру.
Заполнить и опустить в урны необходимо два бюллетеня: один — с перечнем партий, второй — со списком кандидатов. Победители по результатам голосования войдут в Заксобрание на предстоящие пять лет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru