Салют на набережной реки Миасс начнется в 22:00. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Опубликован график работы транспорта в День города в Челябинске. Рассказываем, где перекроют движение и на чем можно будет уехать после салюта.

В городском управлении транспорта предупреждают, что из-за фейерверка в Челябинске с 20:30 до 22:30 закроют движение на участке улицы Кирова (от Труда до проспекта Победы), по Братьев Кашириных (от Косарева до Свободы/Труда), по Свердловскому проспекту (от проспекта Победы до проспекта Ленина), по улице Труда (от улицы Российской до улицы Энгельса), по проспекту Ленина (от Красной до Советской).

Но после праздничного салюта людям не придется идти пешком. Их по домам развезет общественный транспорт. Он будет ждать людей у дворца спорта «Юность», на «Железнодорожном вокзале», «Калинина», «Теплотехнический институт», «ЮУрГУ», «Площадь Революции», «Улица Краснознаменная», «Алое поле» и на перекрестке улиц Труда и Энгельса.

— «Центральный» автовокзал во дворце спорта «Юность» завершит работу в шесть вечера, — рассказал главный специалист управления транспорта администрации Челябинска Евгений Талыпов. — Прибытие и отправление всех рейсов — с автостанции у областной больницы.

ГДЕ ЛЮДЕЙ БУДЕТ ЖДАТЬ ТРАНСПОРТ

После праздничного фейерверка транспорт будет сосредоточен на следующих остановках:

1. Железнодорожный вокзал:

Автобус маршрута № 64 Железнодорожный вокзал — Автобусный парк (по Братьев Кашириных, Чичерина, Бейвеля, Благих).

Трамваи:

• № 3 Завод им. Колющенко — ЧМК;

• № 5 Завод им. Колющенко — ЧЭМК» (по Карла Маркса, Горького);

• № 7 Завод им. Колющенко — ЧГРЭС (по Карала Маркса, Российской);

• № 8 Завод им. Колющенко — Чистопольская (по Карала Маркса);

• № 16 Завод им. Колющенко — Чичерина».

• На остановке «Театр оперы и балета» будет ожидать трамвай № 16 Театр оперы и балета — Завод им. Колющенко;

2. На остановке улица Калинина (ул. Кирова):

Трамваи:

• № 14 Калинина — ЧМК — Копровый;

• № 15 Калинина — пр. Победы — Горького — ЧТЗ;

• № 16 Калинина — пр. Победы — Чичерина;

3. «Улица Калинина» (Свердловский проспект):

Троллейбусы:

• № 7 до АМЗ;

• № 7 до ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого);

• № 12 до Молдавской (по Комсомольскому проспекту).

4. Теплотехнический институт — трамваи:

• № 3 Теплотехнический институт — ЧМК;

• № 15 Теплотехнический институт — Чичерина;

• № 15 Теплотехнический институт — пр. Победы — Горького — ЧТЗ;

Автобусы:

• № 39 Теплотехнический институт — Хохрякова — ЧТЗ;

• № 39 Теплотехнический институт — Комсомольский проспект — Чичерина;

• № 86 Теплотехнический институт — Комарова — Мехколонна;

• № 91 Теплотехнический институт — Горького — Ленинский район (ТК Молния);

• № 91 Теплотехнический институт — Комсомольский проспект — С. Юлаева;

5. ЮУрГУ:

Автобусы:

• № 4 ЮУрГУ — Мамина;

• № 81 ЮУрГУ — Энгельса — Доватора — Гагарина — Энергетиков — Машиностроителей — Чистопольская;

6. В районе дворца спорта «Юность»:

Трамваи:

• № 17 до Медгородка

• № 17 до Чичерина

• Троллейбусы:

• № 7 до АМЗ

• № 7 до ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого)

• № 12 до Молдавской (по Комсомольскому проспекту)

7. «Алое поле»:

Троллейбусы:

• № 7 Алое поле — АМЗ

• № 7 Алое поле — ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого)

• № 8 Алое поле — ЧКПЗ (по улице Гагарина, Новороссийской Машиностроителей)

• № 8, 19 до ПКиО

• № 12 Алое поле — Молдавская (по Комсомольскому проспекту)

• № 17 Алое поле — Молдавская (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев)

• № 19 Алое поле — Первоозерный (по Героев Танкограда, Бажова)

• № 26 Алое поле — Молдавская (по Братьев Кашириных, Чичерина)

8. На перекрестке улиц Труда и Энгельса:

Троллейбусы:

• № 14 до ЧМК (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту, Румянцева, Богдана Хмельницкого);

• № 17 до улицы Молдавской (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев);

• № 26 до улицы Молдавской (по Братьев Кашириных, Чичерина).

9. На остановке Площадь Революции:

Троллейбусы:

• № 8, 19 до ПКиО

• № 17 Площадь Революции — Молдавская (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев);

• № 26 Площадь Революции — Молдавская» (по Братьев Кашириных Чичерина);

10. Остановка «Улица Краснознаменная» (по Братьев Кашириных):

Автобусы:

• № 39 ост. ул. Краснознаменная — Бр. Кашириных — Чичерина;

• № 86 ост. ул. Краснознаменная — Бр. Кашириных — Ак. Королева.

Также жители Челябинска смогут воспользоваться последними рейсами автобусных маршрутов № 31 ЧМК — Академика Сахарова и № 71 ЧМК — Петра Столыпина, в сторону Северо-Запада.

КАК БУДУТ ХОДИТЬ ТРАМВАИ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ

1. Трамвай:

• № 3 ЧМК — Теплотех — Российская — Карла Маркса — Завод им. Колющенко;

• № 5 ЧЭМК — Горького — Карла Маркса — Завод им. Колющенко;

• № 14 отправлением с Чичерина в 22:59 до Копрового;

• № 15 отравлением с ЧТЗ в 21:38, 21:58, 22:05, проследуют по Горького до Теплотехнического института;

• № 15 отравлением с Чичерина в 22:02, также только до Теплотехнического института;

• № 16 Чичерина — Теплотех — Российская — Карла Маркса — Завод им. Колющенко; отравлением с Чичерина в 20:18 следует по Кирова до остановки «Калинина», в 20:45, 21:37, проследуют до Першино;

• № 17 рейс отправлением с Чичерина в 19:31 следует по Российской, Карла Маркса до остановки «Театр оперы и балета», в 19:56 проследует до остановки ДС «Юность», в 20:16 до остановки «Калинина», в 20:27 до ЧМК. Отправлением с Медгородка в 19:53 только до остановки ДС «Юность»;

• № 20 рейс отправлением с ЧМК в 20:29 до ЧЭМК;

• № 22 с 20:15 до 22:30 следуют по маршруту Чичерина — Российская — Чистопольская;

• Маршруты трамвая № 7, 18, 19 работают без изменений.

2. Троллейбусы:

• Маршруты троллейбуса № 10, 11, 26 работают без изменений.

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