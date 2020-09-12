Ждет ли Челябинск вторая волна ковида, и когда малый бизнес выйдет из кризиса: астролог составила гороскоп для города

Даже у города может быть свой гороскоп Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгения Ямщикова — практикующий астролог с семилетним стажем, эксперт по деловой астрологии и бизнес консультированию заглянула в звездную карту Челябинска.

Исходя из года и дня рождения города Евгения описала какие события недавнего прошлого можно было спрогнозировать и что ждет столицу Южного Урала в его 284 году.

Евгения Ямщикова - эксперт по деловой астрологии. Фото: instagram.com/evgeniya_yamshikova

Под знаком Нептуна

— Если посмотреть в натальную карту города (это своего рода паспорт, описывающий характер и предсказывающий возможные события в судьбе человека, а в данном случае города, исходя из места и времени рождения), то можно увидеть, что за «внешность» Челябинска отвечают знаки водной стихии, а также присутствует водная планета Нептун. Это подтверждает большое количество водоемов, которые окружают город, — говорит Евгения Ямщикова. — Когда в карте рождения соединяются точки, положения планет, то складывается так называемая конфигурация. Именно она является символической характеристикой личности города. Челябинск определяется конфигурацией планет, которая называется «ТАУ- квадрат». В его составе: Нептун, Меркурий, Луна. Это сочетание всегда сгущает перенапряжение, в следствие чего выливается в большое количества негатива. Причем происходит это на всех уровнях, экономика, политика, социальная жизнь города, культура. Конфигурация Челябинска находится под управлением Сатурна и Плутона. Сатурн — это строгость, суровость, принципиальность. Плутон — мощь, трансформация. Также это говорит о скачкообразном пути к успеху. Через перенапряжение, борьбу, неудовлетворенность жизнью происходит переход на новую ступень развития. Вот откуда сложился стереотип «сурового» Челябинска.

Подъемы и спады

По словам астролога за последнее время город переживал несколько важных периодов. В 2012 году — период возрождения. Именно в это время происходит соединение Луны и Солнца. Был заложен новый этап развития. В 2013 года произошел точный сильный нулевой аспект Солнца и Луны, что говорит о скачке популярности. Астролог связывает это с информационным всплеском, вызванным метеоритом. А вот 2015 год был отмечен спадом, который стал результатом перемены власти. Таково влияние Плутона — планеты трансформации и власти.

Пандемия была предсказуема

Что касается будущего Челябинска, то, по словам астролога, как и на всю Россию продолжает оказывать влияние тройное соединение Юпитера, Сатурна и Плутона. Это социальные планеты, которые регулируют правила, законодательства, социальную жизнь, особенно сферы образования и профессиональной деятельности. Плутон символизирует все, что связано с наукой, инженерией, авиацией, ядерной физикой. Иными словами — это явление, которое описывает пандемию и все процессы и изменения, связанные с этим.

Об этом Евгения Ямщикова писала еще в январе 2020 года, но тогда до конца характер этих явлений не был до конца понятен.

— Жизнь не стоит на месте, все изменчиво и переменчиво! Мировыми процессами занимается мунданная астрология. Раздел которой еще меня не очень интересует, но расскажу об одном нюансе! В 2020 году происходит тройное соединение Юпитера, Сатурна и Плутона. А это значит: медицина сделает прорыв. В экономической системе будет перестройка. Интернет еще больше захватит мир, появятся новые профессии, а главное, у людей будут меняться приоритеты и изменится мировоззрение! — написала астролог 3 января.

Вторая волна: чего ждать?

Сгущение ситуации вокруг пандемии по словам астролога прогнозируется в районе 13 ноября, но ситуация уже будет не такой критической как в апреле. А еще через шесть месяцев можно будет говорить о выходе из этой ситуации. Но как прежде уже не будет, медицинские маски станут нормой для жителей города — отмечает астролог.

Примерно в середине 2021 произойдут политические процессы, которые окажут существенное влияние на город. Вторая половина года 2021 будет ознаменована существенной благоприятной динамикой развития малого и среднего бизнеса и некоторым улучшением экономики. Деловая среда отойдет от «стресса» и начнет возрождаться, приобретая новые обороты.

Астролог уверяет, что имидж сурового города закрепился за Челябинском из-за влияния планет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чем сердце успокоится?

В целом же, как информационная система о закономерностях, астрология утверждает, что что 2021 год для Челябинска будет очень похож на 2003: будут остановлены некоторые проекты, совершен определенный прорыв в сфере благоустройства и изменения внешнего вида столицы Южного Урала.

А также в следующие 12 месяцев Челябинская область за счет роста одной из ключевой компании города улучшит свой рейтинг, что в позитивном ключе отразится на финансовой составляющей региона.

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