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Форма для гольфа, кожаные косынки и яркие принты: что представили на закрытом «Параде моды» в День города Челябинска

Мы собрали самые интересные образы и атмосферу показа
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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«Параде моды» не попал в афишу Дня города 2020

«Параде моды» не попал в афишу Дня города 2020

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В День города на площадке возле Исторического музея состоятся «Парад моды». В праздничной афише его не было. Как, впрочем, и салюта. Но гостей там особо не ждали. Происходящее на подиуме можно было увидеть только из-за ограды. Ну или по телевизору, устроившись поудобнее на диване.

Мы собрали самые яркие образы, представленные на «Параде моды». Вдохновляйтесь! Ведь скоро наступят холода, и пора обновлять гардероб.

Не ругайте Челябинск за серость. Будьте яркими

Не ругайте Челябинск за серость. Будьте яркими

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый тренд — косынки из кожи

Новый тренд — косынки из кожи

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И кожаные леггинсы остаются в моде

И кожаные леггинсы остаются в моде

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Модный показ проходил под живую музыку

Модный показ проходил под живую музыку

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Скоро под Челябинском построят гольф-клуб. Пора подумать, что туда надеть!

Скоро под Челябинском построят гольф-клуб. Пора подумать, что туда надеть!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мода на изоляции

Мода на изоляции

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стойкости этих девушек можно позавидовать: вечером в городе похолодало

Стойкости этих девушек можно позавидовать: вечером в городе похолодало

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такой наряд можно взять в отпуск

Такой наряд можно взять в отпуск

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Урал хоть и южный, но без меха зимой никак

Урал хоть и южный, но без меха зимой никак

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вип-дефиле не было. Но среди моделей замечена Лариса Мошкова, председатель комитета социальной политики города

Вип-дефиле не было. Но среди моделей замечена Лариса Мошкова, председатель комитета социальной политики города

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медведь в смокинге очень похож на косолапого-сердцееда из фильма «Третий лишний»

Медведь в смокинге очень похож на косолапого-сердцееда из фильма «Третий лишний»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не обошлось и без детского дефиле

Не обошлось и без детского дефиле

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Парад моды» вели глава известного имидж-клуба Светлана Клименко, вице-губернатор Вадим Евдокимов и популярный телеведущий Павел Михайлов

«Парад моды» вели глава известного имидж-клуба Светлана Клименко, вице-губернатор Вадим Евдокимов и популярный телеведущий Павел Михайлов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перед показом мы застали их в бодром настроении

Перед показом мы застали их в бодром настроении

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Показ проходил возле Исторического музея

Показ проходил возле Исторического музея

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Территория вокруг музея была оцеплена

Территория вокруг музея была оцеплена

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам дизайнеров, после показов модницы интересуются коллекциями

По словам дизайнеров, после показов модницы интересуются коллекциями

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Клетка — вечномодная классика

Клетка — вечномодная классика

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Яркие головные уборы дополнены украшениями

Яркие головные уборы дополнены украшениями

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Черный — всегда беспроигрышный вариант

Черный — всегда беспроигрышный вариант

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дело в шляпе

Дело в шляпе

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Мода и стильМОДАДень города в Челябинске-2020

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