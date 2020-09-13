Форма для гольфа, кожаные косынки и яркие принты: что представили на закрытом «Параде моды» в День города Челябинска

«Параде моды» не попал в афишу Дня города 2020
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В День города на площадке возле Исторического музея состоятся «Парад моды». В праздничной афише его не было. Как, впрочем, и салюта. Но гостей там особо не ждали. Происходящее на подиуме можно было увидеть только из-за ограды. Ну или по телевизору, устроившись поудобнее на диване.
Мы собрали самые яркие образы, представленные на «Параде моды». Вдохновляйтесь! Ведь скоро наступят холода, и пора обновлять гардероб.
Не ругайте Челябинск за серость. Будьте яркими
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Новый тренд — косынки из кожи
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
И кожаные леггинсы остаются в моде
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Модный показ проходил под живую музыку
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Скоро под Челябинском построят гольф-клуб. Пора подумать, что туда надеть!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Мода на изоляции
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Стойкости этих девушек можно позавидовать: вечером в городе похолодало
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Такой наряд можно взять в отпуск
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Урал хоть и южный, но без меха зимой никак
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вип-дефиле не было. Но среди моделей замечена Лариса Мошкова, председатель комитета социальной политики города
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Медведь в смокинге очень похож на косолапого-сердцееда из фильма «Третий лишний»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Не обошлось и без детского дефиле
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
«Парад моды» вели глава известного имидж-клуба Светлана Клименко, вице-губернатор Вадим Евдокимов и популярный телеведущий Павел Михайлов
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Перед показом мы застали их в бодром настроении
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Показ проходил возле Исторического музея
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Территория вокруг музея была оцеплена
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
По словам дизайнеров, после показов модницы интересуются коллекциями
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Клетка — вечномодная классика
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Яркие головные уборы дополнены украшениями
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Черный — всегда беспроигрышный вариант
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Дело в шляпе
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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