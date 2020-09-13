Форма для гольфа, кожаные косынки и яркие принты: что представили на закрытом «Параде моды» в День города Челябинска

«Параде моды» не попал в афишу Дня города 2020 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В День города на площадке возле Исторического музея состоятся «Парад моды». В праздничной афише его не было. Как, впрочем, и салюта. Но гостей там особо не ждали. Происходящее на подиуме можно было увидеть только из-за ограды. Ну или по телевизору, устроившись поудобнее на диване.

Мы собрали самые яркие образы, представленные на «Параде моды». Вдохновляйтесь! Ведь скоро наступят холода, и пора обновлять гардероб.

Не ругайте Челябинск за серость. Будьте яркими Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый тренд — косынки из кожи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И кожаные леггинсы остаются в моде Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Модный показ проходил под живую музыку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Скоро под Челябинском построят гольф-клуб. Пора подумать, что туда надеть! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мода на изоляции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стойкости этих девушек можно позавидовать: вечером в городе похолодало Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такой наряд можно взять в отпуск Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Урал хоть и южный, но без меха зимой никак Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вип-дефиле не было. Но среди моделей замечена Лариса Мошкова, председатель комитета социальной политики города Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медведь в смокинге очень похож на косолапого-сердцееда из фильма «Третий лишний» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не обошлось и без детского дефиле Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Парад моды» вели глава известного имидж-клуба Светлана Клименко, вице-губернатор Вадим Евдокимов и популярный телеведущий Павел Михайлов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перед показом мы застали их в бодром настроении Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Показ проходил возле Исторического музея Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Территория вокруг музея была оцеплена Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам дизайнеров, после показов модницы интересуются коллекциями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Клетка — вечномодная классика Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Яркие головные уборы дополнены украшениями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Черный — всегда беспроигрышный вариант Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дело в шляпе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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