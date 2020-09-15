В Челябинске прошла «Лига чемпионов»: появились фото зрелищного семейного праздника

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

12 сентября на стадионе «Локомотив» в Челябинске наконец-то после изоляции и карантина прозвучали заветные слова: «На старт! Внимание! Марш!». В это субботнее утро более двухсот ребятишек в возрасте от одного года до шести лет показали свои умения и волю к победе на беговых дорожках.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже в шестнадцатый раз медиахолдинг «Комсомольская правда» в Челябинске проводит этот семейно-спортивный праздник, пропагандирующий здоровый образ жизни, активный отдых и семейные ценности.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Традиционно чемпионат собрал большую аудиторию участников, болельщиков и гостей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Малыши преодолевали различные дистанции и выполняли задания на пути к финишу: добежать с обручем, допрыгать с кеглей, а самым юным спортсменам-годовасикам — без помощи мамы и папы пробежать целых семь метров! Это как для взрослого человека преодолеть 700 метров!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И если для большинства малышей от года до двух лет это были самые первые в жизни соревнования, то для некоторых ребят постарше прошла самая настоящая встреча выпускников «Маленького чемпиона». Да-да, именно эти участники пару лет назад наперегонки ползли по дорожкам, а сегодня они уже за три секунды преодолевают внушительные для своего возраста дистанции.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этот день на стадионе «Локомотив» свое мастерство показали победители прошлогодних забегов, эти маленькие чемпионы в буквальном смысле растут на наших глазах, показывая все лучшие результаты. Эти чемпионы знают правила наизусть: не допустить фальшстарт, бежать по своей дорожке и стараться сделать это быстрее всех. А главное: никакой помощи родителей! Вот он настоящий спортивный дух! Кто знает, может быть именно в этот субботний день перед нашими глазами бегали будущие олимпийские чемпионы!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— «Лига чемпионов» — это не только спортивный, но и семейно-развлекательный праздник. Цель нашего мероприятия — организовать еще одну возможность побыть вместе всей семье. Папы и мамы, братья и сестры, бабушки и дедушки — все они объединяются в дружную группу поддержки вокруг своего маленького чемпиона, болеют за него и искренне радуются каждой его победе, — делится эмоциями директор Челябинского филиала «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — На протяжении всего мероприятия у сотрудников «Комсомоки» и всех наших гостей не сходят с лиц улыбки от положительных эмоций этого праздника. Повторю: это прекрасный повод провести выходной день всем вместе. И если мы хотим вырастить здоровых детей и приобщить их к правильному образу жизни, то «Лига чемпионов» — это наглядный пример начала спортивной карьеры.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Партнеры «КП-Челябинск» не только наградили победителей и участников памятными призами, но и организовали насыщенную развлекательную программу для зрителей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Клиника «Источник»* может гордиться не только своими внимательными и заботливыми специалистами, которые относятся к здоровью малышей с вниманием, ответственностью и трепетом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На нашем чемпионате пушистый Лисенок в белом халате изо всех сил поддерживал каждого участника, активно участвовал во всех физкультминутках и фотографировался с юными спортсменами.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также все гости праздника оставили отпечатки своих ладошек на огромной раскраске «Источник». Маленькие чемпионы создали яркое вечно цветущее сказочное «Дерево здоровья», которое никогда не завянет и всегда будет дарить хорошее настроение.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также за каждого чемпиона болели огромные рыжие коты, они тоже бегали по дорожкам, прыгали и танцевали, а еще разрешали себя потискать и сделать памятные фотографии. Все участники соревнований получили фигурки Вселенной BY (BABA YAGA), а чемпионам вручили летающих бабуль и подарки от ТМ «Игроленд». Кроме того, гости и участники спортивного праздника посетили огромный шатер «Галамарт» и погоняли на радиоуправляемых машинах.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мама, а мы придем сюда еще раз? Здесь так круто! — говорит розовощекий малыш, нарезая круги по футбольному полю.

— Придем, действительно, все так здорово! — улыбается мама. — Лучше здесь побегать, чем все выходные дома просидеть.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

От детского центра «Актион» все победители получили занимательные подарки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сеть стоматологий «Вэладент»* вручила юным чемпионом наборы по уходу за полостью рта. Многие челябинские малыши уже посетили самую большую детскую стоматологию «Вэладент Джуниор». Здесь самым юным пациентам проводят профилактику и лечение зубов, чтобы сохранить улыбку здоровой и красивой на долгие десятилетия.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Побегали? Можно и подкрепиться! Чемпионы турнира получили сертификаты от «Додо-пицца» — сертификаты на пиццу диаметром 25 см!

Забеги среди малышей «Комсомолка» проводит уже с десяток лет. Участники самых первых чемпионатов уже не только ходят в школу и радуют родителей хорошими оценками, но и приходят на стадион, чтобы поболеть за своих младших братишек и сестренок. А все потому, что «Лига чемпионов», прежде всего, семейный праздник. В этот выходной на стадионе «Локомотив» каждый нашел занятие по душе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот малыши и их родители собрались вокруг балансиров от мастерской деревянных идей «РЕЗКИНых». Этот необычный неустойчивый спортивный гаджет на самом деле очень полезен для укрепления мышц взрослых и малышей. С его помощью можно тренировать равновесие и укреплять мышцы-стабилизаторы. При занятиях на балансировочных тренажерах задействованы все группы мышц, даже мелкие, что способствует гармоничному развитию тела ребенка.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, победители «Лиги чемпионов» получили сертификаты на 1000 рублей от мастерской деревянных идей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще один партнер праздника — «Инвитро»*, крупнейшая частная медицинская компания в России, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании других медицинских услуг. Абсолютно все участники забега получили купоны с 30% скидкой на все анализы, а победители забега — дополнительные суперпризы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот бабушка и дедушка наравне со своими внуками радуются воздушным шарам и участвуют в викторинах от «Всюду Чудо Парка». А победители забега в номинации «За волю к победе» получили купоны на безлимитное посещение семейного парка развлечений.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не все чемпионы, получив подарки, уходят домой. Многие здесь, прямо на футбольном поле рассматривают подарки от компании «Буарон». Это известный французский производитель инновационных лекарственных средств с более чем 80-летней историей. Миссия компании: оберегать здоровье и улучшать качество жизни людей, производя для этого эффективные и безопасные лекарственные средства.

Региональный центр технического творчества также не оставил без подарков юных чемпионов: фирменные рюкзаки и памятные сувениры очень понравились малышам и их старшим братьям и сестренкам. Кстати, в Центре действует более 20 направлений дополнительного образования детей и творческие объединения, на базе которых занимаются около 900 ребят.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специально для мам Екатерина Сапожникова и Мария Гренок, представители бренда международной Российской Корпорации Siberian Wellness («Сибирское здоровье») организовали консультации по ассортименту товаров, дегустацию и тестирование продукции, подготовили сувениры для всех участников забега, а для победителей — денежные призы.

На самом деле неважно, с каким результатом в итоге малыш пришел к финишу, ведь для своих родных он всегда будет самым лучшим чемпионом!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А специально для малышей и их мам, которые следят за своей фигурой, один из крупнейших агрохолдингов Уральского федерального округа компания «Равис» представила пельмени «Диетические» с нежным куриным филе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Милая Цыпа приглашала гостей продегустировать новинку, а тем, кто ее приобретал, вручали дополнительные подарки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ассортименте торговой марки «Равис» на сегодня представлено более 250 наименований продукции. Это охлажденное мясо, полуфабрикаты, готовая продукция и деликатесы. Курочку, колбаску, котлеты «Равис» ежедневно выбирают южноуральские семьи. Ее любят дети и предпочитают спортсмены.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К слову, к занятиям спорта надо подходить ответственно. Ведь они должны только преумножать здоровье, а не портить его. Как позаботиться о здоровье всей семьи, уже не первый год на нашем празднике рассказывают представители компании PPF Страхование жизни. Это лидер в сегменте накопительного страхования, работающий на рынке страховых услуг России почти 20 лет. Более 260 тысяч клиентов доверили заботу о своей семье компании PPF Страхование жизни.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также все гости праздника смогли приобрести детские книги, журналы и комиксы издательского дома «Комсомольская правда».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И, конечно же, по традиции провести праздник нам помогали студенты-волонтеры Южно-Уральского Государственного гуманитарно-педагогического университета, Южно-Уральского Государственного университета, Челябинского государственного университета и Уральского государственного университета физической культуры.

Кроме того, «КП-Челябинск» благодарит МБДОУ «Детский сад №2 города Челябинска» за помощь в организации праздника.

А маленькие чемпионы вместе с родителями уже готовятся к следующим соревнованиям и представляют именно себя на цифре 1 пьедестала победителей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

* ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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