Больничные и декретные теперь будут переводить на карту "Мир", на почту или на личный счет в банке. Фото: Евгения ГУСЕВА

С января 2021 года Челябинская область переходит на прямые выплаты больничных и декретных. Деньги челябинцам теперь будут выплачивать не по месту работы, а напрямую из Фонда социального страхования. О каких еще выплатах идет речь и чем выгодна новая схема, читайте в нашем материале.

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ

Нововведение коснется выплат, которые назначает Фонд социального страхования. Это:

— больничные по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием);

— выплаты по беременности и родам;

— единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности;

— единовременное пособие при рождении ребенка;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

— оплата дополнительного отпуска пострадавшим на производстве.

Сегодня каждая организация платит работнику эти деньги сама. А потом Фонд разрешает ей сократить на эту же сумму размер обязательных страховых взносов. То есть работает система «зачетов».

С января все изменится. Организации будут выплачивать фонду взносы в полном объеме. А ФСС — сам направит их на счета граждан.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

По такой схеме уже работают 69 регионов России. Наша область включается в эту систему одной из последних, когда все плюсы и минусы очевидны.

— У «прямых выплат» достаточно плюсов. Все пособия будут начислять правильно и своевременно. Выплаты будут приходить человеку, независимо от финансового состояния его босса. У бухгалтерии предприятий будет меньше хлопот, — говорят в ФСС.

Минус только один. Организации, что привыкли темнить с больничными и декретными, больше не смогут использовать эти выплаты в своих целях.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

Для работника ничего не меняется. Как и прежде, он должен принести работодателю свой больничный (или другие необходимые документы) и написать заявление установленной формы с реквизитами, на которые нужно переводить деньги.

Среди доступных способов перевода: на карту «Мир», на счет в банке или почтовый адрес.

Причем на карту, говорят в ФСС, деньги будут приходить в два раза быстрее.

Также работник теперь сможет следить за процедурой перевода пособия в личном кабинете на сайте ФСС (http://lk.fss.ru). Будет видно, когда бухгалтерия передала документы на выплату в ФСС, сколько денег вам насчитали и когда перевели. Также человек сможет получать справки о выплаченном пособии и справки 2НДФЛ.

ЧТО ДЕЛАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ

Как и раньше, первые три дня больничного работодатель оплачивает из собственных средств.

Кроме этого, бухгалтерия теперь должна подготовить комплект документов для выплаты пособия и в течение пяти календарных дней направить данные в ФСС.

Фонд в свою очередь должен принять решение не позднее десяти календарных дней.

Это значит, пособия в среднем будут приходить гражданину через полмесяца.

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