Больничные и декретные теперь будут переводить на карту "Мир", на почту или на личный счет в банке.
Фото: Евгения ГУСЕВА
С января 2021 года Челябинская область переходит на прямые выплаты больничных и декретных. Деньги челябинцам теперь будут выплачивать не по месту работы, а напрямую из Фонда социального страхования. О каких еще выплатах идет речь и чем выгодна новая схема, читайте в нашем материале.
ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ
Нововведение коснется выплат, которые назначает Фонд социального страхования. Это:
— больничные по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием);
— выплаты по беременности и родам;
— единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности;
— единовременное пособие при рождении ребенка;
— ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
— оплата дополнительного отпуска пострадавшим на производстве.
Сегодня каждая организация платит работнику эти деньги сама. А потом Фонд разрешает ей сократить на эту же сумму размер обязательных страховых взносов. То есть работает система «зачетов».
С января все изменится. Организации будут выплачивать фонду взносы в полном объеме. А ФСС — сам направит их на счета граждан.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
По такой схеме уже работают 69 регионов России. Наша область включается в эту систему одной из последних, когда все плюсы и минусы очевидны.
— У «прямых выплат» достаточно плюсов. Все пособия будут начислять правильно и своевременно. Выплаты будут приходить человеку, независимо от финансового состояния его босса. У бухгалтерии предприятий будет меньше хлопот, — говорят в ФСС.
Минус только один. Организации, что привыкли темнить с больничными и декретными, больше не смогут использовать эти выплаты в своих целях.
КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
Для работника ничего не меняется. Как и прежде, он должен принести работодателю свой больничный (или другие необходимые документы) и написать заявление установленной формы с реквизитами, на которые нужно переводить деньги.
Среди доступных способов перевода: на карту «Мир», на счет в банке или почтовый адрес.
Причем на карту, говорят в ФСС, деньги будут приходить в два раза быстрее.
Также работник теперь сможет следить за процедурой перевода пособия в личном кабинете на сайте ФСС (http://lk.fss.ru). Будет видно, когда бухгалтерия передала документы на выплату в ФСС, сколько денег вам насчитали и когда перевели. Также человек сможет получать справки о выплаченном пособии и справки 2НДФЛ.
ЧТО ДЕЛАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ
Как и раньше, первые три дня больничного работодатель оплачивает из собственных средств.
Кроме этого, бухгалтерия теперь должна подготовить комплект документов для выплаты пособия и в течение пяти календарных дней направить данные в ФСС.
Фонд в свою очередь должен принять решение не позднее десяти календарных дней.
Это значит, пособия в среднем будут приходить гражданину через полмесяца.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru