Готовим ваш автомобиль KODA к осени вместе с Чешским домом

Обычно как бы хорошо вы не готовили к осени своего железного коня, она всегда наступает совершенно неожиданно. А особенно это относится к осадкам, которые приносят автомобилю вред, и изрядно портят настроение. Чтобы защитить свое транспортное средство от влияния влажности, обеспечить мотору надежный запуск, необходимо следовать нижеперечисленным правилам.

Смените стеклоочистители

Безопасность движения напрямую зависит от видимости. Особенно осенью, когда погодные условия не всегда благоприятны. Ненастье влияет на чистоту ветрового стекла автомобиля, а ведь его неочищенная область может скрыть от внимания водителя машину, пешехода или другое препятствие.

О хорошем состоянии стеклоочистителей, как правило, свидетельствует отсутствие грязи и разводов воды на стекле после их работы. Дворники должны очистить поверхность уже после первого взмаха. Если после второго или даже третьего движения на стекле остаются следы, это говорит о критическом износе стеклоочистителей. В таком случае их необходимо сменить. Следует помнить, что дворники меняются парами. Ведь видимость должна быть одинаковой по всей площади ветрового стекла. Также, омывайка должна подаваться под хорошим давлением из сопел. Летнюю жидкость для стекол нужно обязательно заменить на более подходящую зимнюю.

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Проверьте освещение и замените аккумулятор

Осенью меняется не только погода, но и продолжительность светового дня. Нередки в это время года и туманы. В таких условиях осветительные приборы автомобиля должны работать идеально, чтобы обеспечить необходимую безопасность при движении. Поэтому перед наступлением осени необходимо проверить исправность всех световых приборов, а также работоспособность лампочек, включая те, что установлены в противотуманные фонари.

До наступления холодов и первых заморозков необходимо подзарядить или заменить аккумулятор. Конечно, если вашему АКБ меньше двух-трех сезонов, то думать о новом — рановато, но проверить уровень заряда все же стоит.

Проверьте тормозную систему

Не секрет, что тормозной путь на мокром асфальте будет намного больше, нежели на сухой дороге. Если резина установлена новая, необходимо проверить тормоза на изношенность шлангов, барабанов, тормозных дисков, колодок, а также других составляющих тормозной системы. При возникновении любых сомнений нужно менять определенную часть, так как от этого зависит безопасность езды. Также нужно следить за уровнем тормозной жидкости: поменять полностью, или же просто долить.

В нашем сервисном центре работают квалифицированные специалисты, которые помогут оценить состояние вашего автомобиля ŠKODA и при неполадках устранят проблему.

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