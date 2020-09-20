Тонем в реке и берем косогор: как суровый дом на колесах преодолел препятствия

Прямиком с форума «Армия» этот вездеход отправился на тест-драйв в Курганскую область. Фото: Алексей Китаев

Львиная доля территории России — дикая природа и полное бездорожье. Болота, курумники и снежная целина… но просто преодолеть их мало. Людям нужны тепло, питьевая вода, а еще желательно смартфон подзарядить.

«БУРЛАКУ» ВСЕ ПО ПЛЕЧУ

Пять лет назад уральский конструктор Алексей Макаров спроектировал вездеход «Бурлак», которому все по плечу. Машина уже покорила Карское море и работает в Антарктиде. Пришло время отправить «Бурлака» на службу. Вездеход в боевой раскраске цвета хаки был представлен на форуме «Армия-2020».

Вездеход способен разгоняться до 70 км/час. Фото: Алексей Китаев

— В экспедиционной комплектации машина рассчитана на перевозку до 15 человек, в ней 8 спальных мест. Это настоящий дом на колесах. Он оборудован кухней с газовыми горелками, вытяжкой и откидным столом, снегоплавильней на 20 литров для получения питьевой горячей воды, системой автоматической подачи воды, удобными полками, розетками, USB-разъемами для гаджетов, автономными салонными обогревателями, аудиосистемой и телевизором, — рассказали в компании «Вездеходы Макарова». — Дополнительно по желанию заказчика устанавливаются биотуалет, душ и даже сауна.

Сразу оговоримся: «Бурлак» — не боевая машина, но работы в тылу полно. На его базе можно создать передвижную радиорелейную станцию, развернуть полевой штаб, перебросить военнослужащих или снаряжение в самые труднодоступные места. Также он может вытянуть забуксовавшую или слетевшую в кювет машину.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

В отличие от гусеничных вездеходов, он менее «прожорливый» и способен разгоняться до 70 км/час. Кроме того, колеса не повреждают верхний слой почвы, что особенно важно при работе в тундре. Запас автономного хода на встроенных баках составляет до 2500 км. Простыми словами, это как от Москвы до Парижа по прямой.

ИСПЫТАНИЕ БЕЗДОРОЖЬЕМ

Сразу после возвращения с форума «Армия» представители компании «Вездеходы Макарова» организовали тест-драйв в пригороде Кургана. Вездеход продемонстрировал свои возможности в болотистой местности, легко преодолел реку и «взял» косогор.

Металлический гигант едет плавно и уверенно. Конечно, многое решает мастерство водителя. «Бурлак» в модификации 6*6 хорошо сохраняет плавучесть на переправах, гребя огромными колесами высотой с небольшой внедорожник. При «взятии» высоких холмов прямо из кабины водителя можно уменьшить количество атмосфер в колесах.

«Бурлаки» грязи не боятся. Фото: Алексей Китаев

При прохождении препятствий мастерство водителя играет важную роль. Фото: Алексей Китаев

Серьезным испытанием стал лес. Помимо преодоления пеньков, вездеходу, который шире обычного грузовика приходилось лавировать между деревьями.

— Посмотрели, как он разворачивается и чувствует себя в замкнутых пространствах, — рассказали в компании «Вездеходы Макарова».

Автомобиль «гребет» по воде огромными колесами. Фото: Алексей Китаев

С УРАЛА В ЗАУРАЛЬЕ

До недавнего времени вездеходы делали в Екатеринбурге — на родине конструктора Алексея Макарова. В ближайшее время производство переедет в Курган. Там создан новый цех, который позволит нарастить выпуск «Бурлаков» и потянуть крупные контракты.

— Решение о расширении производства было принято в связи с увеличением спроса на вездеходы. Ранее производственная мощность компании составляла один вездеход в месяц. Запуск производства в Кургане позволит выпускать по 10-12 машин.

К форуму «Армия» — боевой раскрас. Фото: Алексей Китаев

В зауральских лесах протестировали способности вездехода лавировать между деревьями. Фото: Алексей Китаев

В Екатеринбурге останется конструкторское бюро, которое займется нестандартными разработками и тестированием новых моделей. Кстати, сейчас ведется разработка «южной» версии вездехода, который сможет работать в тропиках. В частности, предстоит внести изменения в систему охлаждения. Так что вездеход смогут взять на вооружение южные государства.

Сейчас серийные вездеходы «Бурлак» различных модификаций работают в Чукотском, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Коми и Якутия, Читинской, Свердловской областях, а также в Антарктиде. Первый в Антарктиде «Бурлак» почти год используется в работах по реконструкции станции «Восток». В первой половине сентября еще 6 вездеходов отправятся на Южный полюс.

В экспедиционной комплектации машина рассчитана на перевозку до 15 человек. Фото: Алексей Китаев

Производство вездеходов переносят из Екатеринбурга в Курган. Фото: Алексей Китаев

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