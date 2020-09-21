ЧЭМК благоустроит заброшенную набережную реки Миасс и вернет историческое имя бассейну «Ариант»

Работы по благоустройству набережной будут идти в течение пяти лет. Фото: пресс-служба ЧЭМК

Челябинский электрометаллургический комбинат обустроит заброшенную набережную реки Миасс. Предприятие уже подготовило проект капитального благоустройства территории от бассейна «Ариант» на улице Российская до Ленинградского моста. Работы рассчитаны на пять лет.

По данным пресс-службы АО «ЧЭМК», задача — сделать заброшенный и заросший лесом огромный прибрежный пустырь центром притяжения людей.

Сейчас сквер имени Гусарова выглядит удручающе. Фото: Алена Катаева / Яндекс.Карты

— Сегодня во дворце спорта ЧЭМК завершен большой ремонт, весь комплекс ориентирован на бесплатные занятия спортом для детей, — рассказал гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский. — Серьезное обновление ждёт и водноспортивный комплекс — он должен обрести историческое название «Электрометаллург». Но главное, мы приняли решение капитально обустроить набережную реки Миасс.

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов сообщил, что уже есть договоренность согласовывать планы благоустройства, чтобы не нарушать единую концепцию развития набережной Миасса в черте города.

— В мэрии готовы оказать электрометаллургическому комбинату нужную от муниципальных органов власти помощь, — добавил Павел Крутолапов.

Трудно поверить, что здесь появится современная инфраструктура. Фото: Алена Катаева / Яндекс.Карты

Как уточнил начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов, сейчас по заказу предприятия проходит конкурс среди архитекторов на лучший проект развития площадки. Предложения по развитию участка готовят специалисты из Челябинска и Екатеринбурга.

Предлагают, в частности, создать там большую детскую площадку с аттракционами. А чтобы жители микрорайона на противоположном берегу Миасса могли легко добраться до сквера — возвести велопешеходный мост.

Площадь благоустройства внушительная. Объем финансирования проекта пока держат в секрете. Фото: Владимир Сафонов

— Работа над концепцией набережной будет вестись совместно с жителями и городской администрацией, — заверил Владимир Сафонов.

Работы по обновлению набережной рассчитаны на пять лет.

А пока набережная выглядит вот так. Фото: Ольга Чулкова / Яндекс.Карты

В советское время на заброшенной сейчас территории находились хоккейная площадка и стадион с трибунами, качественным футбольным полем. В 90-е годы ухаживать за этими объектами перестали. Функционировали только спортобъекты на улице Российской: сквер имени Гусарова, дворец спорта и бассейн.

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