Новую вакцину от коронавируса в первую очередь получат врачи, поскольку они находятся в группе постоянного риска Фото: Валентина ВАГАНОВА

Пока некоторые регионы готовятся ко второй волне коронавируса, в Челябинской области продолжается борьба с первой. Данные по суточной заражаемости ковидом растут. На Южном Урале общее число тех, кто подхватил опасное заболевание достигло 16 тысяч.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро, 22 сентября, в регионе зарегистрировали 77 новых случаев COVID-19, в том числе у семи школьников. По требованию Роспортебнадзора на карантин закрыт один класс. С начала пандемии число заболевших достигло 16 007.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли три пациента, у которых был диагностирован коронавирус, но у всех он был сопутствующим заболеванием:

— 84-летний мужчина с ковид скончался от хронической обструктивной болезнью легких, также у пациента был кардиосклероз;

— 65-летняя женщина ушла из жизни из-за обострения дыхательной недостаточности, также у пациентки был ревматоидный артрит;

— 72-летнюю женщину подвела гипертония и хронический гломерулонефрит.

Больничные палаты при этом покинули 24 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 12 400 человек. Под присмотром врачей остаются 3115 зараженных.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

На Южный Урал пришла первая партия вакцин от коронавируса. Однако в свободном доступе ее пока нет. А аптеках говорят, что покупатели уже спрашивают есть ли препарате в наличии. В первую очередь, новое лекарство распределят среди медицинских работников, так как они находятся в группе постоянного риска.

— Данная партия будет использована для добровольной вакцинации медицинских работников и разойдётся по трём крупным муниципалитетам Челябинской области: Челябинск, Магнитогорск и Миасс, — сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Так выглядит новая вакцина от коронавируса. Фото: Минздрав Челябинской области

Еще одна партия вакцин на Южном Урале ожидается до конца 2020 года. По желанию будут прививать медиков, учителей и социальных работников. А о том, когда в свободном доступе окажется этот препарат, сообщат чуть позже.

Коронавирус в Челябинске

В Челябинске ужесточилось соблюдение требований Роспотребнадзора. Теперь полицейские ходят по магазинам города и ищут нарушителей масочного режима. На тех, кто провинился, составляют протоколы.

— Зашла в продуктовый магазин на улице Тухачевского в Ленинском районе. Увидела мужчину, на которого полицейский составлял протокол. Думала, что украл продукты, но все было не так. Подхожу к кассиру и спрашиваю, что случилось. Она говорит, что мужчину задержали из-за того, что у него не было медицинской маски, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Фото: читательница КП-Челябинск

21 сентября мэр Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании потребовала увеличить рейды по выявлению нарушителей и сделать так, чтобы граждан без медицинских масок не впускали в магазины.

С началом учебного года коронавирусом все чаще начинают болеть дети. Недавно стало известно, что ученица шестого класса филиала 28-й челябинской школы заразилась новой болезнью. В соцсетях родители одноклассников утверждают, что девочка ходила в школу с признаками ОРВИ.

— В школе действительно зафиксирован один случай COVID-19. Диагноз школьницы подтвержден лабораторно. Проведена обработка класса. Дети и педагоги осмотрены медиком. В ближайшее время будут обследованы дети и взрослые, которые близко контактировали с ребенком. При необходимости их изолируют. Однако целый класс на карантин не закроем. При единичном заражении это не делают, — пояснила КП-Челябинск заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Последний раз девочка была в школе 10 сентября. В тот день ее как раз и не допустили до занятий из-за поднявшейся температуры. Тест на коронавирус контактные лица должны сдать на днях, поскольку анализ делают на десятые сутки после общения с больным человеком.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 22 сентября 2020 года.

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