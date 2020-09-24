В Челябинске задержали 18-летнего студента-повара, сделавшего пост о массовом убийстве в соцсети

Студента задержали прямо в колледже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске задержали 18-летнего студента Дениса Куценко, заявившего о массовом убийстве на своей странице в соцсети. На будущего повара надели наручники прямо в стенах колледжа.

«23.09.2020 массовое убийство. Андрей Чикатило шлет вам большой привет», — такой пост сделал молодой человек на личной странице в «ВКонтакте», прикрепив к нему пентаграмму. На своей странице во «ВКонтакте» молодой человек указал, что исповедует сатанизм. Периодически выставлял зловещие посты.

Фото: vk.com / страница задержанного студента

— Денис в переписке во «ВКонтакте» сообщил одногруппникам, что хочет совершить суицид, и при этом пострадают другие. Приятели Куценко продемонстрировали аудиозапись из личной переписки преподавателям, — рассказал правозащитник Павел Чиков в своем телеграмм-канале «Павел Чиков — глава Агоры» со ссылкой на крестную мать задержанного Елену Хакимову.

После этого руководство колледжа обратилось в психиатрический стационар, сообщает правозащитник.

— Там отказались приезжать и предложили вызвать полицию, — продолжает Павел Чиков. — Сотрудники приехали в колледж, туда же подъехала и Елена Хакимова. Дениса привели в наручниках, он сказал, что его унизили перед всем колледжем. Молодой человек подчеркнул, что разговоры о суициде и других пострадавших — это пранк.

ГУ МВД по Челябинской области ситуацию не комментирует. Официальный представитель регионального управления Следственного комитета Владимир Шишков заявил, что до него информацию по Куценко не доводили.

— По его словам, приказы ему отдает сатана, с которым он на связи. Также он говорит, что Челябинск — скучный город и надо было немного его расшевелить. Молодой человек посмотрел старый мультфильм «Мулан», а 23 сентября собрался в кинотеатр на последний сеанс на фильм ужасов, — пишет Znak.com со ссылкой на собственный источник в силовых кругах.

Как сообщает издание, при задержании у Куценко опасных предметов не нашли. Зато во время обысков дома обнаружили несколько ножей.

По последней информации, Дениса Куценко госпитализировали в психиатрическую больницу.

— Молодой человек согласился на госпитализацию под угрозой задержания и последующего ареста. Уголовное дело не возбуждено. Куценко объяснил следователям следственного отдела по Ленинскому району Челябинска, что до трех лет жил в детском доме, после чего его под опеку взяла Елена Хакимова. Молодой человек также рассказал, что не способен на убийство, а пост во «ВКонтакте» о «массовом убийстве» разместил, чтобы «эта запись вызвала у подписчиков интерес», — сообщается в том же телеграмм-канале уже со ссылкой на адвоката «Агоры» Андрея Лепехина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru