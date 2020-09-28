Диетологи призывают людей соблюдать меру. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Когда-нибудь ученые найдут способ есть вкусняшки и не толстеть, но пока это удается единицам. Мы узнали у главного внештатного диетолога Минздрава Челябинской области Людмилы Красногоровой, что можно брать с собой на работу в качестве перекуса, не боясь испортить фигуру, и заодно выяснили, почему для этого не подойдет шоколадка и какой перерыв между приемами пищи самый оптимальный.

ПЕРЕСТАЕМ ЖЕВАТЬСЯ

Сразу запоминаем: перекус можно использовать не раньше, чем через четыре часа после приема пищи. Диетологи считают такой перерыв оптимальным. Желающим сохранить нормальную массу тела в идеале можно утолять голод овощами. С ними вы получите наименьшее число калорий.

— Если выбираете фрукт, то несладкий, — говорит Людмила Красногорова. — Фрукты все-таки многоуглеводистые, они стимулируют аппетит. Лучше съесть овощной салатик или целый огурчик, помидор с небольшим количеством хлеба, сухариков — чем-то углеводистым. В качестве напитка подойдет травяной чай или кофе.

Белковые перекусы рекомендованы людям, склонным к повышению сахара в крови. Они могут утолить голод небольшим кусочком сыра, творогом или кисломолочным продуктом. Компаньоны в виде хлеба или злаковых продуктов здесь будут неуместны.

ПОМНИМ О КАЛОРИЙНОСТИ ПРОДУКТОВ

— Сухофрукты и орехи можно брать на перекус, но имейте в виду, что они очень калорийные, — предупреждает Людмила Красногорова. — Сухофрукты в этом случае вообще чемпионы. Их, конечно, съесть можно, но это получится по калорийности почти настоящий прием пищи. Даже если это будут не очень сладкие сушеные яблочки.

Любителям грецких орехов стоит учесть их суточную норму — всего три-четыре штучки. Что касается семян подсолнечника — 30 граммов. Мало, но достаточно калорийно.

— 100 граммов орехов и семечек имеет — это 600 килокалорий. Вы можете себе это представить? Как будто съели килограмм картофеля, — приводит в качестве примера диетолог.

Без вреда для фигуры можно брать на перекус низкокалорийную маргеланскую редьку или пару картофелин в мундире. В 100 граммах привычного для нас крахмалистого корнеплода всего 40-50 килокалорий. Но, естественно, съесть его следует без хлеба с добавлением зеленого овоща. Например, с кусочком огурца.

А вот пить чай со сладостями в качестве перекуса диетолог не советует. И вот почему:

— Шоколадки, печенье, варенье, кондитерские изделия — все это пустые калории, которые вызывают выброс инсулина, повышенный аппетит и переедание, — объясняет Людмила Красногорова. — поэтому в качестве перекуса эти сладости использовать опасно.

Утолять голод бутербродами с колбасой и аналогичными гастрономическими продуктами тоже нежелательно. Даже самая бледная, с виду без единой жиринки колбаса, не менее чем на 60% состоит из жира. Лучше их заменить вареным яйцом, рыбкой, кусочком отварной курицы или индейки. Они, как отметает диетолог, подойдут для бутербродов лучше, чем переработанное на производстве мясо.

ПРИСМАТРИВАЕМСЯ К ДЕТСКОМУ ПИТАНИЮ

На бегу в супермаркете можно захватить на перекус что-нибудь из отдела детского питания. Людмила Красногорова говорит, что баночка фруктового пюре или сок для малышей вполне безопасны для фигуры.

Если вы целый день проводите в бегах, и перекусывать приходится в дороге, берите в магазине что-нибудь кисломолочное. Подойдут варенец, ряженка, творожок: получится достаточно объемно (а многие люди привыкли к большим порциям) и при этом наиболее полезно.

— В действительности, человеку для насыщения нужен не очень большой объем еды, — продолжает Людмила Красногорова. — От природы желудок должен вмещать хотя бы 350 миллилитров. Но мы превращаем еду в удовольствие, даем ему нагрузку больше. Тем самым растягиваем желудок, а потом мучаемся, потому что он начинает просить заполнить себя полностью. Думаю, что положительные эмоции может приносить и осознание, что мы правильно, рационально питаемся.

ПРИСЛУШИВАЕМСЯ К ОРГАНИЗМУ

Рекомендация плотно завтракать перед работой дома осталась в прошлом. Сейчас диетологи относятся к режиму питания с учетом индивидуальных привычек людей. Многие, к примеру, не могут как следует поесть утром или им просто с утра кусок в горло не лезет. В этом случае Людмила Красногорова рекомендует хотя бы кружечку травяного чая без сахара или цикория, а уже на работе устроить небольшой перекус.

На идею питаться преимущественно в первой половине дня сейчас тоже смотрят попроще. Главное — относиться с любовью к организму и сильно не нагружать пищеварительную систему перед сном.

— Ужин не должен быть слишком обильным, — говорит Людмила Красногорова. — Не нужно, чтобы в нем сочетались белки и углеводы — они плохо перевариваются в присутствии друг друга. Прием пищи должен быть либо преимущественно белковый, либо углеводистый. Важно выдержать интервал до сна, чтобы съеденная порция хотя бы частично успела перевариться. Иначе в животе ночью она будет просто лежать грузом — когда мы спим, желудочный сок не выделяется, и еда просто подвергается не самым приятным реакциям.

В целом, есть нужно минимум три раза в день. Реже тоже можно, но главное — не передать.

5 ВАРИАНТОВ ПЕРЕКУСА

1. Овощи + углеводы (овощной салат с небольшим кусочком хлеба, например);

2. Белковый перекус (на выбор: творожок, кусочек сыра, рыба, отварное мясо птицы и т.п.)

3. Сухофрукты и орехи (не больше 30 граммов семечек за раз);

4. Бутерброд с «чистыми» белками (отварным мясом птицы, куриным яйцом и т.п.)

5. Корнеплод с зеленым овощем (например, редька либо картофель в мундире с огурцом).

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