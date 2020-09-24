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Дом. Семья

Котенку, найденному под машиной, ищут хозяев

Пушистый малыш прятался от холода
Сергей ГРУШАКОВ
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Котика назвали Зефиром за милоту

Котика назвали Зефиром за милоту

Челябинец обнаружил под своим автомобилем маленький пушистый комочек. Это был котенок, который укрывался он дождя и холода. Бросить озябшего малыша не позволила совесть, но забрать домой тоже не было возможности.

Мужчина решил принести котенка в ветеринарную клинику доброго отношения к животным «Добрый хвост». Она славится тем, что нашла хозяев не одному десятку бездомных животных.

Сейчас здоровый, игривый, активный, невероятно милый пушистый комочек ждет, когда найдется семья, готовая взять к себе хвостатого друга.

Друзья! Давайте найдем этому чудесному хвостику любящие сердца и добрые руки!

Если вы решили взять домой котенка, звоните по телефонам клиники: 8(351)24 22 444, +7 (919) 351 24 44.

Котенок прятался от холода под машиной

Котенок прятался от холода под машиной

КСТАТИ

На прошлой неделе мы рассказывали о двух щеночках-близняшках по имени Счастье и Удача, которых подбросили в ветеринарную клинику «Добрый хвост» в коробке вместе с пятью братьями и сестрами. Пятерых щеночков разобрали быстро, а Счастье и Удача оставались жить в клинике больше 1,5 месяцев. Но практически сразу после публикации нашей статьи и у этих девочек нашлись любящие хозяева! Спасибо тем, кто откликнулся! Плюс две спасенных жизни!

В двух семьях появились Счастье и Удача, но теперь у них свои имена

В двух семьях появились Счастье и Удача, но теперь у них свои имена

Всероссийская акция «Не покупай, возьми из приюта» инициирована депутатом Государственной Думы, председателем Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым, а лицом акции (вернее, мордой) является собака депутата Белка, которую он тоже забрал из приюта.

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Живой уголокОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯВсероссийская акция «Не покупай, возьми из приюта»

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