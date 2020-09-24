В начале учебного года на плечи учителей легли обязанности по соблюдению требований Роспотребнадзора
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти с началом нового учебного года в школах. Ковидом все чаще стали заражаться дети. При этом жизнь в регионе бурлит — идут театральные постановки, проводятся чемпионаты, экскурсии.
Инфографика: Коронавирус74.рф
По данным областного минздрава, на утро, 25 сентября, в регионе зафиксировано 16 248 случаев COVID-19. За сутки заболели еще 82 южноуральцев, 5 из которых — школьники. На карантин был закрыт один класс.
Больничные палаты покинули 109 пациентов, всего с начала пандемии от коронавируса выздоровели 12 616 человек. Еще 3 132 заболевших остаются под присмотром врачей.
За прошедшие сутки непосредственно от коронавируса скончалась 56-летняя женщина. У двух других пациентов COVID-19 был сопутствующим заболеванием, смерть наступила по другим причинам:
— 85-летний мужчина не справился с новой инфекцией из-за гипертонии и онкологии;
— 70-летнюю женщину подвел сахарный диабет и болезнь сосудов.
Статистика: yandex.ru/covid19/stat
Коронавирус в Челябинской области
В новом учебном году на плечи учителей легли обязанности по соблюдению норм Роспотребнадзора. Им приходится замерять температуру школьников и проветривать помещения в классах. Таким образом, пандемия коронавируса внесла коррективы в образовательную жизнь региона.
Самыми первыми, кто испытал весь «ужас» коронавирусных ограничений в школах, стали выпускники
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Недавно губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о денежных выплатах педагогам за классное руководство. Ежемесячно учителям положено дополнительно по пять тысяч рублей.
На Южном Урале на эти деньги могут рассчитывать почти 18 тысяч педагогов. В том числе те, кто работает с детьми по адаптивным основным образовательным программам.
Напомним, ежемесячную денежную выплату в России за классное руководство ввели по инициативе президента Владимира Путина. По пять тысяч рублей будут получать учителя в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.
Всего из бюджета федерального правительства в регион на эти цели выделено 536,5 млн рублей.
Коронавирус в Челябинске
Сотрудники управления транспорта Челябинска, 24 сентября, организовали проверку на соблюдение масочного режима в троллейбусах, автобусах, трамваях и маршрутках. В результате проведенного рейда они выявили нарушения.
Так, у семерых водителей маршруток не было обнаружено при себе медицинских масок. По одному аналогичному нарушению также было выявлены в трамваях и в автобусах.
Помимо всего прочего, в маршрутках № 3, 14, 56, 62 и 85 водители не имели антисептика для обработки салона. В итоге в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были составлены административные протоколы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в общественном транспорте.
Большая часть жителей Челябинска не носят маски в общественном транспорте
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По результатам проверки было выявлено, что только 10,8% людей, которые пользуются услугами общественного транспорта, используют средства индивидуальной защиты. Со всеми пассажирами сотрудники ведомства провели разъяснительную беседу о необходимости соблюдения масочного режима.
Кстати, на этой неделе волонтеры сдали тест на антитела к коронавирусу. В их числе была и журналист нашего издания.
— Очереди в кабинет не было. Вначале записали мои данные. Потом спросили болела ли коронавирусом, контактировала ли с больными, выезжала ли за последние 3 месяца за границу или за пределы региона, — поделилась впечатлениями журналист КП-Челябинск Ирина Фадюшина.
Результаты должны объявить через месяц. О них мы обязательно расскажем вам в нашем материале.
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 25 сентября 2020 года.
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