В начале учебного года на плечи учителей легли обязанности по соблюдению требований Роспотребнадзора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти с началом нового учебного года в школах. Ковидом все чаще стали заражаться дети. При этом жизнь в регионе бурлит — идут театральные постановки, проводятся чемпионаты, экскурсии.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро, 25 сентября, в регионе зафиксировано 16 248 случаев COVID-19. За сутки заболели еще 82 южноуральцев, 5 из которых — школьники. На карантин был закрыт один класс.

Больничные палаты покинули 109 пациентов, всего с начала пандемии от коронавируса выздоровели 12 616 человек. Еще 3 132 заболевших остаются под присмотром врачей.

За прошедшие сутки непосредственно от коронавируса скончалась 56-летняя женщина. У двух других пациентов COVID-19 был сопутствующим заболеванием, смерть наступила по другим причинам:

— 85-летний мужчина не справился с новой инфекцией из-за гипертонии и онкологии;

— 70-летнюю женщину подвел сахарный диабет и болезнь сосудов.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В новом учебном году на плечи учителей легли обязанности по соблюдению норм Роспотребнадзора. Им приходится замерять температуру школьников и проветривать помещения в классах. Таким образом, пандемия коронавируса внесла коррективы в образовательную жизнь региона.

Самыми первыми, кто испытал весь «ужас» коронавирусных ограничений в школах, стали выпускники Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Недавно губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о денежных выплатах педагогам за классное руководство. Ежемесячно учителям положено дополнительно по пять тысяч рублей.

На Южном Урале на эти деньги могут рассчитывать почти 18 тысяч педагогов. В том числе те, кто работает с детьми по адаптивным основным образовательным программам.

Напомним, ежемесячную денежную выплату в России за классное руководство ввели по инициативе президента Владимира Путина. По пять тысяч рублей будут получать учителя в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

Всего из бюджета федерального правительства в регион на эти цели выделено 536,5 млн рублей.

Коронавирус в Челябинске

Сотрудники управления транспорта Челябинска, 24 сентября, организовали проверку на соблюдение масочного режима в троллейбусах, автобусах, трамваях и маршрутках. В результате проведенного рейда они выявили нарушения.

Так, у семерых водителей маршруток не было обнаружено при себе медицинских масок. По одному аналогичному нарушению также было выявлены в трамваях и в автобусах.

Помимо всего прочего, в маршрутках № 3, 14, 56, 62 и 85 водители не имели антисептика для обработки салона. В итоге в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были составлены административные протоколы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в общественном транспорте.

Большая часть жителей Челябинска не носят маски в общественном транспорте Фото: Алексей БУЛАТОВ

По результатам проверки было выявлено, что только 10,8% людей, которые пользуются услугами общественного транспорта, используют средства индивидуальной защиты. Со всеми пассажирами сотрудники ведомства провели разъяснительную беседу о необходимости соблюдения масочного режима.

Кстати, на этой неделе волонтеры сдали тест на антитела к коронавирусу. В их числе была и журналист нашего издания.

— Очереди в кабинет не было. Вначале записали мои данные. Потом спросили болела ли коронавирусом, контактировала ли с больными, выезжала ли за последние 3 месяца за границу или за пределы региона, — поделилась впечатлениями журналист КП-Челябинск Ирина Фадюшина.

Результаты должны объявить через месяц. О них мы обязательно расскажем вам в нашем материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 25 сентября 2020 года.

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