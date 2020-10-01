В Челябинской области нашелся родственник юмориста Максима Галкина

Николай Галкин — старожил села Чудиново Фото: Владислав Демаков | Лариса Кудрявцева

Челябинский краевед Владислав Демаков отправился с экспедицией в село Чудиново Октябрьского района. В поисках дореволюционных артефактов и достопримечательностей он общался с местными жителями, в том числе и старожилом села — Николаем Ивановичем Галкиным. Выяснилось, что это родственник известного телеведущего и юмориста Максима Галкина.

— Оказывается, отец Николая Галкина и дед известного эстрадного артиста Максима Галкина приходились друг другу двоюродными «братовьями», — рассказал Владислав Демаков. — Дед Максима — Александр Михайлович — с семьей жил в Буланово и работал лесником.

Своего звездного родственника Николай Иванович видел только по телевизору, да и то давно — с возрастом у мужчины ухудшилось зрение. Связь с Максимом Галкиным он не поддерживает: у каждого полно своих забот и хлопот.

Николай Галкин родился в 1933 году и по сей день живет в селе Чудиново. В 1926 году его отец работал каменщиком на строительстве местной школы. Галкин рассказал краеведу много фактов о родной деревне, в том числе и о комбинате, которому принадлежал завод, выпускавший кирпич и другие глиняные изделия.

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