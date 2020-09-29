«Везде так делалось»: вспоминаем, как произошла и к чему привела радиоактивная авария на «Маяке» под Челябинском

В первые годы инженеры ходили на работу в своей одежде. Теперь, чтобы не выносить радиацию, ввели спецодежду. Фото из архивов ПО «Маяк»

29 сентября 1957 года на химкомбинате в закрытом городе Челябинск-40 произошла первая в СССР радиоактивная авария. Взорвалась одна из цистерн, где хранились радиоактивные отходы. По современной международной классификации, аварию относят к шестому уровню из семи возможных. Катастрофа занимает третье место, уступив первые два только Чернобыльской и аварии на Фукусиме-1.

Более 30 лет данные о крупномасштабном загрязнении хранились под грифом «совершенно секретно», и лишь после аварии на Чернобыльской АЭС под давлением общественности о ней начали говорить.

Химкомбинат «Маяк», стал первым в союзе предприятием по получению атомного взрывчатого вещества — плутония-239. Главной проблемой ядерной промышленности, как и сегодня, были отходы. В 1949-1951 годы сбросы производились в водоемы, загрязнив их радиоактивно. В частности слив производился в замкнутый водоем — озеро Карачай. Как рассказал доцент кафедры физики конденсированного состояния, кандидат физико-математических наук Дмитрий Захарьевич, практика сброса отходов в водоемы была общемировой:

— Частично сливали, частично захоранивали. Там был специальный пруд, рассчитаный на то, что в него будут сливать жидкие радиоактивные отходы. Со временем он заполнился, его мощность не была рассчитана на те объемы, которые там в итоге. Везде так делалось, никто не знал что это опасно.

Коминат основали в 1948 году. Фото из архивов ПО «Маяк»

В виду угрозы прорыва и масштабного заражения, озеро Карачай было законсервировано. И в пятидесятых годах началось строительство специальных резервуаров для долгосрочного хранения радиоактивных отходов.

Емкости представляли собой цилиндры из нержавеющей стали, защищенные от внешней среды метровым слоем армированного бетона. Резервуары находились в земле на глубине 20 метров. А сверху были накрыты бетонным куполом весом в 160 тонн. В связи с тем, что отходы во время хранения выделяют тепло, бетонные банки были снабжены системой охлаждения.

Сейчас ядерные отходы превращают в стеклянные трубы. Фото из архивов ПО «Маяк»

Ремонт и обслуживание инфраструктуры были затруднены в виду того, что пребывание в каньонах с хранилищами было опасно для человека. Комплекс, толком не ремонтировали. По одной из версий, приборы измерения температуры и уровня воды вышли из строя, подача воды сократилась, что привело к резкому повышению температуры раствора внутри банки. Сухой солевой осадок с радионуклидами перегрелся и 29 сентября в 16 часов 22 минуты по местному времени прогремел взрыв. Комиссия определила, что он был химической, а не ядерной природы.

— Это был тепловой взрыв, там не было топлива для ядерного взрыва, — рассказал Дмитрий Захарьевич.

Взрыв был такой мощности, что круглую бетонную крышку хранилища весом 160 тонн отбросило в сторону на 25 метров. На месте взрыва образовалась воронка диаметром 20. В воздух поднялось огромная масса радиоактивных веществ, 90% которых сразу же выпали на территории химкомбината. Остальные рассеялись в северо-восточном направлении на территории Челябинской, Свердловской, Тюменской и местами Курганской областей. В зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа оказались 23 тыс. квадратных километров земель с населенными пунктами, в которых проживали 270 тыс. человек. Озерск, как и Челябинск, от радиоактивного заражения спасла роза ветров.

— Есть до сих пор существующий восточно-уральский радиоактивный след — ВУРС так называемый. На этой территории невозможны ни сельское хозяйство, ни проживание, — отмечает Дмитрий Захарьевич.

Объект сверхсекретный, поэтому и фотографий оттуда не так много. Фото из архивов ПО «Маяк»

Уже через пару часов были получены цифры, которые показали такой уровень радиации, что было принято экстренное решения об эвакуации людей в безопасную зону. Угрожающая для жизни доза радиации была на территории около 25 километров от эпицентра взрыва. В опасную зону попали три военных части, лагерь заключенных и три деревни. Их эвакуировали в первые сутки.

Многие жители поселений отказывались покидать свои дома. В виду полной секретности, людям толком не объясняли причину, почему они должны переселиться. Несмотря на запреты, жители загрязненных территорий спокойно продолжали собирать урожай, ловить рыбу, пить зараженное молоко.

Впоследствии было переселено почти 1400 человека. Строения, домашние животные, вещи были уничтожены и захоронены на месте в вырытых траншеях. Эвакуация была запоздалой из-за проведения учета и расчета стоимости мероприятий. К тому времени эти жители уже получили значительную дозу облучения. В течение двух лет дезактивировалась территория предприятия и города Озерска.

Уже в 1959 году на наиболее загрязненной территории была создана санитарно-защитная зона, которая в 1968 году была преобразована в Восточно-Уральский государственный заповедник. На этой территории была полностью запрещена хозяйственная деятельность и посещали ее только ученые.

Образец атомной бомбы. Фото из архивов ПО «Маяк»

В настоящее время на территории радиоактивного следа все еще наблюдается повышенный радиоактивный фон, не представляющей опасности для людей.

— Грубо говоря, отходы по-прежнему лежат на поверхности земли. Планы об окончательном захоронении существуют, но за десятки лет никто проблему не решил. Это то, что тормозит развитие ядерного комплекса. Лучше просто закопать навсегда. Можно извлекать. Мы извлекаем изотопы для медицины, но объемы того, что извлекается и нарабатывается не сравнить. Можно думать, что когда-нибудь у нас будет технология, что мы можем окончательно все оттуда извлечь. Тогда лучше это схоронить поближе, чтобы достать можно было, — отмечает Дмитрий Захарьевич.

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