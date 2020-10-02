Без резиновых сапог в дождливую погоду в школу лучше не ходить. Фото: читатель КП-Челябинск

Путь учеников новый школы № 116 на улице Конструктора Духова, 8 за знаниями напоминает поход Ломоносова в Москву. Асфальтированной дороги и благоустроенных тротуаров там нет, и детям приходится добираться по грязи. В прошлом году родители с боем выбили освещение, а теперь бьются за благоустройство.

Жители Чурилово с нетерпением ждали открытия новой школы. Только красивое и современное здание окружает прежняя разруха. В прошлом году только после обращения к журналистам удалось решить вопрос с освещением дороги в школу. До этого детям приходилось ходить в кромешной темноте. В этом году — новая проблема: надежды на хорошие подходы к школе утонули в грязи.

В современную школу дети и педагоги идут по «доисторическим» дорогам. Фото: читатель КП-Челябинск

— В школу приходят уже грязные, хотя утром наряжаются, — говорит читательница КП-Челябинск Татьяна. — На машине ехать там тоже некомфортно — автомобили застревают. В итоге дети опаздывают на занятия. Ребятишек из отдаленных районов на уроки привозит школьный автобус. Но их всего 20-30 человек от общего числа, а остальные идут по грязи. Мы, родители, крайне этим недовольны. Нам обещали к началу школьного сезона все отремонтировать. Но пока никаких действий мы не видим.

На просьбу КП-Челябинск внести ясность в ситуацию, в комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска заверили, что о проблеме людей знают. Но ее решения людям придется снова ждать.

Фото: Сергей Зверев (инфографика)

— В настоящее время разрабатывается проект строительства дороги по улице Конструктора Духова от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда в Челябинске, — рассказал председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров. — Ориентировочные сроки начала выполнения строительно-монтажных работ — второй квартал 2021 года.

В планах властей — заасфальтировать там дорогу, сделать тротуары, благоустроить газон. Но пока людям придется месить грязь, так как временного решения сегодняшней проблемы с отсутствием комфортных подъездных путей чиновники пока людям не предлагают.

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