Музей откроет двери для гостей 7 октября. Фото: пресс-служба ЮУЖД

На челябинском вокзале открылся Центр исторического наследия ЮУЖД. Он расположен за пригородным вокзалом. Горожане, которые часто ездят в Ленинский район наверняка видели огромное здание возле автомобильного моста.

Из-за пандемии коронавируса торжественную церемонию провели для узкого круга людей. Музей будет готов принять посетителей в среду, 7 октября.

Музей находится рядом с автомобильным мостом в Ленинский район. Фото: пресс-служба ЮУЖД

Экспозиция построена по спирали. Фото: пресс-служба ЮУЖД

Три из четырех этажей Центра занимает экспозиция, показывающая вехи развития железной дороги от появления железнодорожного транспорта в России и строительства Транссиба до современных поездов. Выставочное пространство расположено по спирали, которая символизирует цикличность и развитие.

В таких изящных вагонах прокатились бы и совеременные випы. Фото: пресс-служба ЮУЖД

Предметы быта сохранились до наших времен. СЗ — самаро-златоустовская ЖД. Фото: пресс-служба ЮУЖД

Строители транссиба шло с весны до глубокой осени. Жили вот в таких шалашах. Фото: пресс-служба ЮУЖД

Первые челябинские электрички ходили до Полетаево. Вагоны были забиты битком. Фото: пресс-служба ЮУЖД

Вагоны-купе мало изменились. Фото: пресс-служба ЮУЖД

В музее нашли место старинные предметы, бережно сохраненные до наших времен, и современное мультимедийное оборудование, в том числе симулятор кабины электропоезда «Ласточка». В нем можно не только сделать фото, но и попробовать себя в роли машиниста.

Экспозицию завершает симулятор «Ласточки». Фото: пресс-служба ЮУЖД

Строительством музея ЮУЖД завершила реконструкцию привокзальной территории, которая началась 20 лет назад.

— На прилегающей к Центру территории разместилась историческая экспозиция, которая воспроизводит элементы железной дороги начала XX века — участок дороги с аутентичными образцами объектов железнодорожной инфраструктуры: гидроколонкой для заправки паровозов водой, семафором, шлагбаумом, а также макетом будки путевого обходчика в натуральную величину, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Этот агрегат называется велодресина, на ней ездили осмотрщики путей. Фото: пресс-служба ЮУЖД

В день открытия Центра атмосферу прошлого века создали реконструкторы.

Фото: пресс-служба ЮУЖД

Фото: пресс-служба ЮУЖД

Фото: пресс-служба ЮУЖД

СПРАВКА КП

График работы Центр исторического наследия ЮУЖД: с 10.00 до 18.00 (касса — до 17:00)

Выходные дни: воскресенье и понедельник (с 1 апреля и по 30 сентября), понедельник и вторник (с 1 октября по 31 марта).

Стоимость билета для взрослых — 200 рублей (с экскурсией — 300 рублей). Льготный (для студентов, школьников, пенсионеров, железнодорожников и транзитных пассажиров) — 100 рублей (с экскурсией — 250 рублей). Дети до 6 лет включительно — бесплатно.

Здание Центра напоминает Музей Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке. Проект разработали специалисты «Челябжелдорпроект». Фото: пресс-служба ЮУЖД

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