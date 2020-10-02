Виртуальную открытку с поздравлениями получат в школах Фото: Евгения ГУСЕВА

5 октября отмечается День учителя. Это люди, которые каждый день стремятся делать нас и наших детей лучше. «Комсомольская правда-Челябинск» запускает виртуальную открытку, чтобы каждый мог поздравить своего педагога.

Сделать это просто: прикрепляйте фотографию учителя (ее можно найти на сайте учебного заведения или в соцсетях), указывайте фамилию, имя, отчество педагога, номер школы и город и. конечно. добавляйте слова благодарности. Расскажите всем, чем так замечателен этот учитель, чем помог вам в жизни и за что говорите ему «Спасибо».

Пусть о ваших наставниках узнают все, а мы вам поможем. Эту ссылку мы отправим в школы и администрации городов. Учителям будет приятно прочитать поздравления!

А мы тоже присоединяемся и благодарим всех учителей за их очень важную работу, к которой они относятся с душой!

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