Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Коллеги в два раза старше и это удобно»: как живет самый молодой директор школы в Челябинской области, которому всего 24 года

Дмитрий Малков вернулся в маленький городок, чтобы работать в родной школе. И возглавил ее через пару лет
Валентина ВАГАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Дмитрию 24 года, он самый молодой директор школы в Челябинской области.

Дмитрию 24 года, он самый молодой директор школы в Челябинской области.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Дмитрий Малков — самой молодой директор школы в Челябинской области — 24 года! Его «карьерный рост» в школе №27 Нязепетровска, которую он возглавляет, начался еще... в подростковом возрасте. Дмитрий — ее выпускник, и прошел здесь путь от старосты класса до президента школы. А позже — от учителя истории и обществознания до директора.

СТАТЬ ДИРЕКТОРОМ ПРЕДРЕКЛИ НА ВЫПУСКНОМ

Подъем в 6 утра, «заправка» чашкой кофе и — на работу. В школу Дмитрий приходит самый первый, «сменяя» ночного охранника. И уходит последним. В «27-ой» Дмитрий Александрович в прямом смысле родной человек — вырос здесь. Педагоги вспоминают, он и школьником не спешил домой после уроков: готовился к концертам, литературным вечерам, КВНу, помогал учителям. А сейчас для него школа — второй дом. И, как хозяин, он старательно следит за ним.

В школе №27 учатся 432 ребенка. Она вторая по числу учеников в районе.

В школе №27 учатся 432 ребенка. Она вторая по числу учеников в районе.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Перед 1 сентября, узнал, что в спортзале крыша протекает. А скоро дожди проливные начнутся. Меня назначили на должность в августе. Знаю, что люди, которые занимались этим вопросом раньше, докладывали наверх о проблеме, но им ответили, что денег нет. Мы с учителями и сотрудниками скинулись, купили материал, залезли на крышу и залатали щель. Дожди прошли, крыша не течет, — с улыбкой рассказывает Дмитрий.

Крышу в спортзале залатали сами работники школы.

Крышу в спортзале залатали сами работники школы.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Мечта стать учителем у Дмитрия появилась в 8 классе, на уроке истории, на котором скучал весь класс. И дело было, по его словам, не в предмете, а в том, как уныло его преподавали.

— У меня в голове щелкнуло, если я возьмусь вести эти уроки, то буду делать это лучше, интереснее. Поэтому захотел внести что-то новое, свежее. Потом у нас учителя истории дважды менялись. Они позволили мне по-новому взглянуть на предмет и полностью погрузиться в него.

В этом кабинете, сидя за этой партой, Дмитрий захотел стать учителем.

В этом кабинете, сидя за этой партой, Дмитрий захотел стать учителем.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

На выпускном директор школы предрекла Дмитрию педагогическую карьеру. Вручая аттестат, она сказала, что он вернется в родные стены и станет директором. А родители тогда поставили мини-спектакль, где по сценарию класс собрался на вечере встречи выпускников через 10 лет. Встретил их директор школы — Дмитрий Александрович Малков.

Школа для молодого директора - второй дом.

Школа для молодого директора - второй дом.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Возраст педагогического коллектива в школе — за 40 лет. А некоторые подчиненные Дмитрия когда-то учили и его самого, и его родителей.

— То, что твои коллеги в два раза старше тебя, даже удобно. Я же тоже знаю их детства, — смеется Дмитрий. — Знаю, у кого какие сильные стороны, какие слабые, знаю, кто как относится к делам, задачам. Кто может сделать что-то спустя рукава, упустить что-то. И я тоже могу этим пользоваться. Иногда возникают разногласия и трудности, бывает непросто объяснить, что человек обязан выполнить эту задачу. Но ничего, мы приходим к консенсусу. С учителями мы находимся в хороших отношениях. Когда я пришел в школу учителем, они сразу приняли меня как своего. Обращаются ко мне конечно по имени отчеству. У нас нет панибратства, неподчинения или еще что-то.

РОДСТВЕННИКИ ОТГОВАРИВАЛИ ОТ ПЕДАГОГИКИ

Педагогическое образование Дмитрий получил в Челябинске, в ЮУрГГПУ.

— Жил в общежитии с тараканами, питался вареной картошкой. Но у меня никогда не было желания бросить учебу. И остаться в Челябинске. Я всегда хотел вернуться в Нязепетровск. Меня приглашали в школы Челябинска, Копейска. Но я не рассматривал эти варианты, знал, что получу диплом и поеду домой, — говорит молодой педагог. — Однако передо мной никогда не стояло задачи стать директором. Я мечтал стать учителем. Хотел получить педобразование и работать учителем истории и обществознания. А директором... это шло всегда рядом со мной, как само собой разумеющееся.

По этим коридорам когда-то сам бегал школьником.

По этим коридорам когда-то сам бегал школьником.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Дмитрий отмечает, что быстрый карьерный рост у него — всегда. Так, во время учебы в вузе он работал в детском лагере. Начинал вожатым, «дослужился» до сотрудника администрации лагеря.

— Лагерь — большая школа работы с детьми разных возрастов. Поэтому, когда шел в школу, я горел желанием взять классное руководство. Хорошо знал, что такое свой отряд, свои дети. А в плане административной работы тоже много дало. За четыре года в администрации стал на автомате выполнять работу с документами, научился работать с различными службами, ведомствами, решать проблемы, конфликты. Это все опыт. Будучи студентом, сидя просто на лавке, и мечтая о чем-то, я бы не добился ничего.

Портрет подарили одногруппники, зная про безумную любовь Дмитрия к истории.

Портрет подарили одногруппники, зная про безумную любовь Дмитрия к истории.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Еще в старших классах родственники советовали Дмитрию подумать, стоит ли связывать жизнь с педагогикой. В этой профессии много не заработаешь, да и минусов полно.

— Спрашивали, зачем мне это надо. Буду в нищете прозябать. Говорили, может подумаю, по-другому устрою свою жизнь. Хотели предостеречь от того, что я пожалею потом, буду жить в бедности. Но я себя в другой профессии не вижу. В школе я как рыба в воде. Да и, мне кажется, учителя зарабатывают нормально. Конечно, ты упахиваешься на работе, но ты и получаешь.

Я жил в прошлом году на работе за 34 тысячи, у меня была здоровенная нагрузка, плюс классное руководство. И я еще домой приносил работу: проверял тетради, готовился к урокам. Моя жизнь была сплошная школа. Но, согласитесь, даже для Челябинска это неплохие деньги, а для маленького городка — это вообще отличная зарплата. Здесь люди на заводе пашут за гораздо меньшие суммы.

В этом классе Дмитрий преподавал историю, когда пришел в школу после вуза.

В этом классе Дмитрий преподавал историю, когда пришел в школу после вуза.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Новоиспеченный руководитель школы даже как-то вел уроки... со сломанным позвонком! Ехал из Челябинска в Нязепетровск с попутчиком. На подъезде к городу «Волга» влетела в лесовоз. Врачи наказали лежать три месяца, иначе будут тяжелые последствия. Но как только боль стихла, Дмитрий пошел в школу. Вел уроки в специальном корсете. И не позволял себе сидеть перед учениками.

«ОТДЫХАТЬ УЕЗЖАЮ В ДРУГОЙ ГОРОД»

Дмитрий вернулся в школу учителем истории и обществознания два года назад, когда из коллектива ушли сразу два историка: одна на пенсию, другая в декрет. Начинающему педагогу достались почти все часы истории с пятого по девятый класс. При этом он взял себя классное руководство. А еще прошел переподготовку на учителя французского языка, биологии, географии, а еще по специальности «Менеджмент в образовании».

Сейчас, несмотря на загруженность, от преподавания не отказался. Ведет историю и обществознание в трех классах. Также на педагоге факультативный курс по правой грамотности в 10 классе и две «внеурочки» — клуб исторического макетирования и французский язык. При этом он еще успевает учиться сам: получает второе «высшее» в ЧелГУ, управленца.

Дмитрий ведет кружок исторического макетирования, где дети изготавливают макеты исторических зданий, сооружений и т.д.

Дмитрий ведет кружок исторического макетирования, где дети изготавливают макеты исторических зданий, сооружений и т.д.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В кабинете лежит гора тетрадей - нужно проверить.

В кабинете лежит гора тетрадей - нужно проверить.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

— В будни я живу на работе. Домой прихожу, перекусываю и дальше работаю. Бывает, сижу до двух-трех часов ночи. А потом в 6 утра соскребаю себя с кровати. В выходные у меня уборка, огород, на права учусь. Есть хобби — я начинающий аквариумист, купил себе недавно аквариум на 60 литров. А вообще я раз в месяц устраиваю себе «чил аут», уезжаю в Челябинск. В Нязепетровске почти нет мест для развлечений. Да и тут, куда бы я не пошел отдыхать, развлекаться — я везде на виду, не расслабишься. Такова судьба педагога. Ты эталон, пример, святой, я не знаю, — смеется Дмитрий. — Все же считают, что педагоги не могут позволить себе «мирские слабости». Знаете же эти истории, когда учителей травят за фото в купальниках и т. д. В Челябинск я приезжаю, и меня никто не знает, у меня тут развязаны руки, я могу отдохнуть душой. Мне хватает два-три дня, чтобы отдохнуть. Я там переключаюсь с дел и приезжаю с новыми силами.

ПЛОХАЯ «НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ»

По словам Дмитрия, школа ему досталась, мягко говоря, в «неидеальном состоянии». А некоторые проблемы тянутся еще со времен, когда он тут учился.

Общее фото учителей не менялось 16 лет. Позвали фотографа, будут обновлять.

Общее фото учителей не менялось 16 лет. Позвали фотографа, будут обновлять.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В школе еще далеко не все окна пластиковые. Тоже задача обновить.

В школе еще далеко не все окна пластиковые. Тоже задача обновить.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Между рамами - своя фауна.

Между рамами - своя фауна.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Уже 10 лет закрыто здание начальной школы. Старшее и младшее звено учатся вместе. У нас в школе 432 ребенка, их очень трудно разместить в одном здании. Приходится выкручиваться, вводить вторые смены и т.д. Сейчас некоторые кабинеты занимают по два класса. Это максимально неудобно. Первоочередная задача для меня, чтобы в школе был комфорт. А в идеале, чтобы начальная школа существовала в отдельном здании — в новом, либо какой-то другой вариант. Начинаем решать проблему с администрацией города, района. Будем составлять проект, закладывать деньги в бюджет на экспертизу, — делится планами директор.

Старое здание школы много лет просит ремонта.

Старое здание школы много лет просит ремонта.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

И уже рассыпается от старости.

И уже рассыпается от старости.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Старое здание используют сейчас только как переход в спортзал и актовый зал. А здесь могли бы учиться младшие классы.

Старое здание используют сейчас только как переход в спортзал и актовый зал. А здесь могли бы учиться младшие классы.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Еще в школе большая проблема с аппаратурой. Так, 1 сентября музыка на праздничной линейке играла из старенького музыкального центра. 500 человек его бы просто не услышали! Хорошо хоть из-за коронавируса на мероприятии были только первые и одиннадцатые классы.

— Музыкальный центр в 21 веке, в начале третьего десятилетия — это конечно пережиток прошлого. Это уже из разряда античности, — возмущается Дмитрий. — Еще у нас актовый зал очень-очень-очень скромный. Хотелось бы, чтобы он более современный, под время сделан, а не под 80-ые годы 19 века. Хочу заменить деревянные лавки на стульчики, приобрести световое оборудование, нормальный подвесной экран, а не вот этот ужас на триноге. Школьная фотография учителей не обновлялась уже 16 лет, как она висела с 2004 года на первом этаже, так и висит, хотя уже педсостав полностью поменялся. Мне сильно хочется вдохнуть в школу что-то свежее, современное.

Мечта молодого директора - привести в порядок актовый зал. Сейчас он совсем непраздничный.

Мечта молодого директора - привести в порядок актовый зал. Сейчас он совсем непраздничный.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Экран для проектора пожелтел от старости, тоже пора менять.

Экран для проектора пожелтел от старости, тоже пора менять.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

«А эти портреты — мои ровесники...»

«А эти портреты — мои ровесники...»

Фото: Валентина ВАГАНОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Рекомендуемые