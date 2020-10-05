«Коллеги в два раза старше и это удобно»: как живет самый молодой директор школы в Челябинской области, которому всего 24 года

Дмитрию 24 года, он самый молодой директор школы в Челябинской области. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Дмитрий Малков — самой молодой директор школы в Челябинской области — 24 года! Его «карьерный рост» в школе №27 Нязепетровска, которую он возглавляет, начался еще... в подростковом возрасте. Дмитрий — ее выпускник, и прошел здесь путь от старосты класса до президента школы. А позже — от учителя истории и обществознания до директора.

СТАТЬ ДИРЕКТОРОМ ПРЕДРЕКЛИ НА ВЫПУСКНОМ

Подъем в 6 утра, «заправка» чашкой кофе и — на работу. В школу Дмитрий приходит самый первый, «сменяя» ночного охранника. И уходит последним. В «27-ой» Дмитрий Александрович в прямом смысле родной человек — вырос здесь. Педагоги вспоминают, он и школьником не спешил домой после уроков: готовился к концертам, литературным вечерам, КВНу, помогал учителям. А сейчас для него школа — второй дом. И, как хозяин, он старательно следит за ним.

В школе №27 учатся 432 ребенка. Она вторая по числу учеников в районе. Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Перед 1 сентября, узнал, что в спортзале крыша протекает. А скоро дожди проливные начнутся. Меня назначили на должность в августе. Знаю, что люди, которые занимались этим вопросом раньше, докладывали наверх о проблеме, но им ответили, что денег нет. Мы с учителями и сотрудниками скинулись, купили материал, залезли на крышу и залатали щель. Дожди прошли, крыша не течет, — с улыбкой рассказывает Дмитрий.

Крышу в спортзале залатали сами работники школы. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Мечта стать учителем у Дмитрия появилась в 8 классе, на уроке истории, на котором скучал весь класс. И дело было, по его словам, не в предмете, а в том, как уныло его преподавали.

— У меня в голове щелкнуло, если я возьмусь вести эти уроки, то буду делать это лучше, интереснее. Поэтому захотел внести что-то новое, свежее. Потом у нас учителя истории дважды менялись. Они позволили мне по-новому взглянуть на предмет и полностью погрузиться в него.

В этом кабинете, сидя за этой партой, Дмитрий захотел стать учителем. Фото: Валентина ВАГАНОВА

На выпускном директор школы предрекла Дмитрию педагогическую карьеру. Вручая аттестат, она сказала, что он вернется в родные стены и станет директором. А родители тогда поставили мини-спектакль, где по сценарию класс собрался на вечере встречи выпускников через 10 лет. Встретил их директор школы — Дмитрий Александрович Малков.

Школа для молодого директора - второй дом. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Возраст педагогического коллектива в школе — за 40 лет. А некоторые подчиненные Дмитрия когда-то учили и его самого, и его родителей.

— То, что твои коллеги в два раза старше тебя, даже удобно. Я же тоже знаю их детства, — смеется Дмитрий. — Знаю, у кого какие сильные стороны, какие слабые, знаю, кто как относится к делам, задачам. Кто может сделать что-то спустя рукава, упустить что-то. И я тоже могу этим пользоваться. Иногда возникают разногласия и трудности, бывает непросто объяснить, что человек обязан выполнить эту задачу. Но ничего, мы приходим к консенсусу. С учителями мы находимся в хороших отношениях. Когда я пришел в школу учителем, они сразу приняли меня как своего. Обращаются ко мне конечно по имени отчеству. У нас нет панибратства, неподчинения или еще что-то.

РОДСТВЕННИКИ ОТГОВАРИВАЛИ ОТ ПЕДАГОГИКИ

Педагогическое образование Дмитрий получил в Челябинске, в ЮУрГГПУ.

— Жил в общежитии с тараканами, питался вареной картошкой. Но у меня никогда не было желания бросить учебу. И остаться в Челябинске. Я всегда хотел вернуться в Нязепетровск. Меня приглашали в школы Челябинска, Копейска. Но я не рассматривал эти варианты, знал, что получу диплом и поеду домой, — говорит молодой педагог. — Однако передо мной никогда не стояло задачи стать директором. Я мечтал стать учителем. Хотел получить педобразование и работать учителем истории и обществознания. А директором... это шло всегда рядом со мной, как само собой разумеющееся.

По этим коридорам когда-то сам бегал школьником. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Дмитрий отмечает, что быстрый карьерный рост у него — всегда. Так, во время учебы в вузе он работал в детском лагере. Начинал вожатым, «дослужился» до сотрудника администрации лагеря.

— Лагерь — большая школа работы с детьми разных возрастов. Поэтому, когда шел в школу, я горел желанием взять классное руководство. Хорошо знал, что такое свой отряд, свои дети. А в плане административной работы тоже много дало. За четыре года в администрации стал на автомате выполнять работу с документами, научился работать с различными службами, ведомствами, решать проблемы, конфликты. Это все опыт. Будучи студентом, сидя просто на лавке, и мечтая о чем-то, я бы не добился ничего.

Портрет подарили одногруппники, зная про безумную любовь Дмитрия к истории. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Еще в старших классах родственники советовали Дмитрию подумать, стоит ли связывать жизнь с педагогикой. В этой профессии много не заработаешь, да и минусов полно.

— Спрашивали, зачем мне это надо. Буду в нищете прозябать. Говорили, может подумаю, по-другому устрою свою жизнь. Хотели предостеречь от того, что я пожалею потом, буду жить в бедности. Но я себя в другой профессии не вижу. В школе я как рыба в воде. Да и, мне кажется, учителя зарабатывают нормально. Конечно, ты упахиваешься на работе, но ты и получаешь.

Я жил в прошлом году на работе за 34 тысячи, у меня была здоровенная нагрузка, плюс классное руководство. И я еще домой приносил работу: проверял тетради, готовился к урокам. Моя жизнь была сплошная школа. Но, согласитесь, даже для Челябинска это неплохие деньги, а для маленького городка — это вообще отличная зарплата. Здесь люди на заводе пашут за гораздо меньшие суммы.

В этом классе Дмитрий преподавал историю, когда пришел в школу после вуза. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Новоиспеченный руководитель школы даже как-то вел уроки... со сломанным позвонком! Ехал из Челябинска в Нязепетровск с попутчиком. На подъезде к городу «Волга» влетела в лесовоз. Врачи наказали лежать три месяца, иначе будут тяжелые последствия. Но как только боль стихла, Дмитрий пошел в школу. Вел уроки в специальном корсете. И не позволял себе сидеть перед учениками.

«ОТДЫХАТЬ УЕЗЖАЮ В ДРУГОЙ ГОРОД»

Дмитрий вернулся в школу учителем истории и обществознания два года назад, когда из коллектива ушли сразу два историка: одна на пенсию, другая в декрет. Начинающему педагогу достались почти все часы истории с пятого по девятый класс. При этом он взял себя классное руководство. А еще прошел переподготовку на учителя французского языка, биологии, географии, а еще по специальности «Менеджмент в образовании».

Сейчас, несмотря на загруженность, от преподавания не отказался. Ведет историю и обществознание в трех классах. Также на педагоге факультативный курс по правой грамотности в 10 классе и две «внеурочки» — клуб исторического макетирования и французский язык. При этом он еще успевает учиться сам: получает второе «высшее» в ЧелГУ, управленца.

Дмитрий ведет кружок исторического макетирования, где дети изготавливают макеты исторических зданий, сооружений и т.д. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В кабинете лежит гора тетрадей - нужно проверить. Фото: Валентина ВАГАНОВА

— В будни я живу на работе. Домой прихожу, перекусываю и дальше работаю. Бывает, сижу до двух-трех часов ночи. А потом в 6 утра соскребаю себя с кровати. В выходные у меня уборка, огород, на права учусь. Есть хобби — я начинающий аквариумист, купил себе недавно аквариум на 60 литров. А вообще я раз в месяц устраиваю себе «чил аут», уезжаю в Челябинск. В Нязепетровске почти нет мест для развлечений. Да и тут, куда бы я не пошел отдыхать, развлекаться — я везде на виду, не расслабишься. Такова судьба педагога. Ты эталон, пример, святой, я не знаю, — смеется Дмитрий. — Все же считают, что педагоги не могут позволить себе «мирские слабости». Знаете же эти истории, когда учителей травят за фото в купальниках и т. д. В Челябинск я приезжаю, и меня никто не знает, у меня тут развязаны руки, я могу отдохнуть душой. Мне хватает два-три дня, чтобы отдохнуть. Я там переключаюсь с дел и приезжаю с новыми силами.

ПЛОХАЯ «НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ»

По словам Дмитрия, школа ему досталась, мягко говоря, в «неидеальном состоянии». А некоторые проблемы тянутся еще со времен, когда он тут учился.

Общее фото учителей не менялось 16 лет. Позвали фотографа, будут обновлять. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В школе еще далеко не все окна пластиковые. Тоже задача обновить. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Между рамами - своя фауна. Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Уже 10 лет закрыто здание начальной школы. Старшее и младшее звено учатся вместе. У нас в школе 432 ребенка, их очень трудно разместить в одном здании. Приходится выкручиваться, вводить вторые смены и т.д. Сейчас некоторые кабинеты занимают по два класса. Это максимально неудобно. Первоочередная задача для меня, чтобы в школе был комфорт. А в идеале, чтобы начальная школа существовала в отдельном здании — в новом, либо какой-то другой вариант. Начинаем решать проблему с администрацией города, района. Будем составлять проект, закладывать деньги в бюджет на экспертизу, — делится планами директор.

Старое здание школы много лет просит ремонта. Фото: Валентина ВАГАНОВА

И уже рассыпается от старости. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Старое здание используют сейчас только как переход в спортзал и актовый зал. А здесь могли бы учиться младшие классы. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Еще в школе большая проблема с аппаратурой. Так, 1 сентября музыка на праздничной линейке играла из старенького музыкального центра. 500 человек его бы просто не услышали! Хорошо хоть из-за коронавируса на мероприятии были только первые и одиннадцатые классы.

— Музыкальный центр в 21 веке, в начале третьего десятилетия — это конечно пережиток прошлого. Это уже из разряда античности, — возмущается Дмитрий. — Еще у нас актовый зал очень-очень-очень скромный. Хотелось бы, чтобы он более современный, под время сделан, а не под 80-ые годы 19 века. Хочу заменить деревянные лавки на стульчики, приобрести световое оборудование, нормальный подвесной экран, а не вот этот ужас на триноге. Школьная фотография учителей не обновлялась уже 16 лет, как она висела с 2004 года на первом этаже, так и висит, хотя уже педсостав полностью поменялся. Мне сильно хочется вдохнуть в школу что-то свежее, современное.

Мечта молодого директора - привести в порядок актовый зал. Сейчас он совсем непраздничный. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Экран для проектора пожелтел от старости, тоже пора менять. Фото: Валентина ВАГАНОВА

«А эти портреты — мои ровесники...» Фото: Валентина ВАГАНОВА

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