Экс-мэра Миасса, подозреваемого в организации заказных убийств, нашли мертвым в СИЗО

О подробностях смерти Виктора Ардабьевского практически ничего не известно

В следственном изоляторе «Матросская тишина» умер Виктор Ардабьевский, который занимал пост главы администрации Миасса с 2005 по 2010 годы. Информация об этом появилась в телеграм-каналах. Правда, о подробностях произошедшего не сообщается.

Также смерть экс-чиновника подтвердил бывший депутат государственной Думы Владимир Григориади, который был мэром Миасса с 2000 по 2004 год.

— Я не пойму, зачем нужно было столько времени – с осени 2013 года содержать человека под следствием под подозрением в совершении преступления? Но при этом, я полагаю, что в изоляторе, наверняка ему было несколько проще находиться, чем в колонии. В любом случае, не сахар. По-человечески мне жалко Виктора Георгиевича. Не исключено, что он морально сломался. Столько времени прошло с момента задержания… Кстати, Ардабьевский несколько раз навещал меня в колонии (Григориади был признан виновным в получении взятки, сопряженной с вымогательством — прим. ред.), привозил посылки. Я ему за это благодарен. Когда мы с ним общались, я всегда обращал внимание на то, что город нужно благоустраивать и именно с помощью современной дорожной техники и технологий. Не нужно было «изобретать велосипед». «Эмульсия» для ямочного и прочего ремонта. Я уже не говорю о реализации крупных проектов… Мне жаль его, как человека. На мой взгляд, человечный был мужик, — рассказал КП-Челябинск Владимир Григориади.

По данным следствия, экс-глава Миасса подозревается в участии в ОПГ «Турбазовские» и организации убийств двух бизнесменов. Ардабьевского задержали оперативники ФСБ в октябре 2013 года. Поскольку уголовное дело расследовались столичными следователи, его увезли в московское СИЗО.

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