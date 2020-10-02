Коронавирус существенно повлиял на гардероб челябинских модниц Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область продолжает борьбу с коронавирусом. В регион уже прибыла первая партия вакцин от нового заболевания. Помимо этого, идет строительство новой инфекционной больницы под Челябинском, а во многих муниципалитетах вновь открываются ковидные базы.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 3 октября, в Челябинской области зарегистрированы 90 новых случаев коронавируса. Среди них — семь школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 16 919. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли пять пациентов. Непосредственно от COVID-19, по данным ведомства, скончались 51-летний мужчина и 80-летняя пенсионерка. Смерть еще трех человек, у которых был диагностирован коронавирус, наступила по другим причинам. Так, 61-летний южноуралец умер от атеросклеротической болезни сердца, легочно-сердечной недостаточности, 73-летний пенсионер — от острого инфаркта миокарда, гипертонической болезни с поражением сердца. А 85-летняя бабушка умерла от диффузного сетчатого кардиосклероза, гипертонической болезни.

Больничные палаты при этом покинули 12 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 12 910 человек. Под присмотром врачей остаются 3475 зараженных.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Режим повышенной готовности продлен в Челябинской области до 18 октября. Такое распоряжение подписал в пятницу, 2 октября, губернатор Алексей Текслер.

Рекомендации, прежде всего, касаются пожилых жителей Челябинской области старше 65 лет. Им важно продолжать соблюдать режим самоизоляции, избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим. Работающим пенсионерам можно продлить больничный лист на основании подписанного губернатором распоряжения.

В регионе снизилось количество классов, закрытых на карантин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По последним данным, в Челябинской области на дистанционном обучении из-за карантина остаются 244 класса. Две школы закрыты полностью. Об этом КП-Челябинск рассказали в пресс-службе регионального Минобра.

К утру четверга в регионе было закрыто пять образовательных учреждений и 411 классов. За последние несколько дней число классов и школ, переведенных на дистант из-за всплеска заболеваемости респираторными инфекциями, существенно уменьшилось.

— На 2 октября на карантине по ОРВИ 244 класса и две школы, — рассказала пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова. — Полностью закрыты Эстонская основная общеобразовательная школа в Вехнеуральском районе и школа в селе Бродокалмак Красноармейского района.

С началом нового учебного года на учителей леги обязанности по соблюдению требования норм Роспотребнадзора среди учащихся Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обещанные доплаты за классное руководство — 5 тысяч рублей — педагоги Челябинской области получат до Дня учителя. Для этого в города Южного Урала направлены 563,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Выплаты за сентябрь ждут почти 18 тысяч человек.

— Классные руководители должны почувствовать поддержку государства, — рассказал министр образования и науки региона Александр Кузнецов. — Они решают одну из самых важных на сегодняшний день задач — развитие воспитания в школах. Это одно из главных лейтмотивов в этом учебном году.

По словам министра, большинство классных руководителей уже получили выплаты за классное руководство.

Этот вид нагрузки не входит в состав должностных обязанностей педагога. Поэтому такая обязанность — заниматься воспитанием и социализацией учеников — возлагается на учителей только с их согласия. С этого года размер вознаграждения за нелегкий труд ежемесячно составит 5 тысяч рублей за один класс.

Если учитель захочет взять классное руководство в двух и более классах, то ему, как разъяснили в Минобре, будут платить только за два.

В случае карантина или каникул, к уменьшению размера доплаты не приведет. Юристы говорят, что эти периоды не совпадают с ежегодным отпуском учителей, поэтому являются для них рабочим временем и оплачиваются в полном объеме.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 3 октября 2020 года

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