Таинственный туман, опавшие листья и солнце оранжевого цвета: в Челябинск пришла золотая осень

Статуи в осеннем тумане выглядят как живые. Фото: Instagram / silve_tta

Осень принесла яркие краски в суровые будни Челябинска. Столица Южного Урала буквально «озолотилась» из-за опавшей листы. В связи с этим многие жители города начали выкладывать фотографии местных пейзажей и природы. Особенно сильнее всего присутствие осени ощущается в парках и в скверах.

Вода словно зеркало отражает осенний пейзаж. Instagram / litvinchuk157

Деревья возле Шершневского водохранилища создают атмосферу меланхолии. Фото: Instagram / taf_summers

Но иногда осень может приносить и чувство уюта. Фото: Instagram / provans74.ru

В горсаду имени Пушкина появился ковер из листьев. Фото: vk.com / «Горсад им. А.С. Пушкина»

В осеннем тумане деревья смотрятся неестественно. Фото: vk.com / Наталья Анфалова

Многие челябинцы продолжают отдыхать в парке Гагарина. Фото: Instagram / blondchl

Впрочем кто-то предпочитает отдохнуть у ручья вдали от людей. Фото: Instagram / ph_doremii

Солнце буквально сливается с небом. Фото: Instagram / provans74.ru

Железная дорога в парке Гагарина. Фото: Instagram / cake_asahobby

Скоро деревья полностью сбросят свою листву. Фото: Instagram / cake_asahobby

Хвойные деревья вносят контраст в атмосферу осени. Instagram / e.kartavykh

Скоро земля покроется снегом, а водоем заледенеет. Instagram / e.kartavykh

Скоро деревья полностью сбросят свою листву. Фото: Instagram / cake_asahobby

Можно даже забыть, что рядом находится город. Instagram / e.kartavykh

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