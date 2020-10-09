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«Вышла из суда и ребенка не забрала»: челябинец в одиночку воспитывает сына и платит алименты экс-супруге

Мнение мальчика суд решил не учитывать
Ангелина ЗАКИРОВААнгелина ЗАКИРОВА
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Третий год супруги делят ребенка

Третий год супруги делят ребенка

Челябинец Марат уже третий год делит младшего сына Артура с бывшей супругой. Он платит алименты, при этом 11-летний ребенок живет с ним и боится возвращаться к маме. Суд встает на сторону женщины. Марат связывает это с тем, что она уже 15 лет работает в правоохранительных органах.

«Крики, подзатыльники и пинки»

Развелся Марат с супругой в марте 2018 года, а в октябре младший сын переехал к нему и так уже живет третий год с отцом. По решению суда Артур должен жить с мамой, но он говорит, что мама дает ему подзатыльники и устраивает скандалы, поэтому не хочет возвращаться. Да и женщина, по словам супруга, не горит желанием забрать ребенка.

— Летом, когда мы еще развелись, все еще было спокойно, а как начался сентябрь, уроки, домашнее задание — сразу крики, подзатыльники, пинки. После таких конфликтов он и не хочет с мамой жить, — вспоминает Марат 2018 год.

Потом бывшая супруга начала заманивать Артура игрушками, которых так и не подарила, отмечает мужчина.

— Она начала заманивать его игрушками, обещаниями. Он же ребенок, поверил ей, но игрушек никаких не было. Сын прибегал в слезах, у него сразу истерика. На Новый год она ему обещала управляемую машинку. Он пришел к ней ни свет, ни заря, а машинки никакой и не было. Не знаю, для чего она это делает. У меня порой возникает мысль, может, у нее с головой не все в порядке? Вот эти постоянные дразнилки. Он уже не хочет с ней общаться, в гости тем более ходить, — добавил Марат.

Несмотря на то, что мальчик говорил, что хочет жить с отцом, суд оставил его с матерью.

— Районный суд решил, что ребенок должен жить с матерью. А когда мы подавали апелляцию в Областной суд, он добавил, что я должен передать ребенка матери. Это было 12 сентября в прошлом году. Как она вышла из суда, так ребенка и не забрала до сих пор. В его жизни она абсолютно не участвует. Звонит через день: как дела, сделал ли ты уроки. Чисто формальная забота, — рассказал Марат. — Конечно, я был удивлен решению суда. Меня юристы уверяли, что такого не может быть. Опека встала на мою сторону, а суд редко против их решения выступает.

«Пользуется служебным положением»

Мужчина предполагает, что супруга воспользовалась своими связями.

— Просто человек издевается, пользуется своим служебным положением. Она работает в органах уже лет 15, может даже больше. Возможно, у них есть какая-то договоренность, может, из солидарности, потому что женщина, сотрудник полиции, — поделился одинокий отец с журналистом «Комсомолки».

«У своего же ребенка деньги отнимает»

Марат содержит сына и платит алименты экс-супруге. В общей сложности она уже получила около 100 тыс. рублей, но ни копейки не потратила на сына. Куда уходят деньги, никто не знает.

— Это ситуация не поддается логике. С одной стороны, ребенок уже третий год живет со мной, и все это время я за него плачу алименты, и путинские пособия она тоже получила. С другой стороны, ребенок пошел к ней сказал: «Мама ты деньги получила, дай мне». Она сказала, что не считает нужным что-то нам отдавать. Я ей объяснял, что она у своего же ребенка деньги отнимает, а не у меня, — рассказал Марат.

«Суд принимает мнение ребенка формально»

От безысходности Марат обратился в сентябре этого года обратился к другому юристу Олесе Винокуровой. Она рассказала, что суд не оставляет Артура с отцом, потому что его старший брат живет с мамой. Похоже, суд не хочет разделять детей.

— На сегодняшний день ситуация складывается следующим образом: ребенок фактически проживает с отцом. С матерью поддерживает отношения. Но при этом мать не выражает никаких намерений по вопросу проживания Артура с ней, а равно по исполнению решения суда. Отец общению матери с ребенком не препятствует. Со своей стороны заботится и полностью обеспечивает сына. Более того, выплачивает алименты на него же бывшей супруге, — объяснила КП-Челябинск юрист Олеся Винокурова. — Органы опеки рекомендовали ребенка оставить с отцом. Была психологическая экспертиза, которая тоже подтвердила, что у мальчика хорошие отношения с папой. Но у Артура есть старший брат, это и сыграло большую роль, обычно детей не разлучают.

Артур хочет жить с отцом, об этом он заявлял на опросе, когда ему уже исполнилось 10 лет. По мнению Олеси Винокуровой, суд спрашивает о желание ребенка из-за формальности.

— Суды при вынесении решений в данной категории дел, зачастую принимают мнение ребенка формально. А ведь это судьба маленького человека, и от решения суда зависит, будет ли жизнь ребенка спокойной и гармоничной, или будет нанесена травма психике ребенка, последствия которой, порой, остаются на всю жизнь

У бывшей супруги Марата своя правда, но публично озвучивать ее в СМИ она отказалась, хотя журналист КП-Челябинск предоставила такую возможность.

— Я не хочу никаких публикаций, — ответила женщина.

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