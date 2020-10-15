Переводчик из Челябинска Юлия Ковалева всегда мечтала помогать людям. Со студенческих лет она сдает кровь. А еще Юлия смогла выполнить важную миссию - подарила жизнь не только своей дочке Даше, но еще одной девочке с редким заболеванием крови, став для нее донором костного мозга.Юлия Ковалева – одна из первых в стране неродственных доноров стволовых клеток. Как девушка решилась на такой серьезный шаг? Как сложилась жизнь спасенной ей девочки и почему так важно не бояться помогать?«Я была уверена: люди во мне нуждаются»Юлия еще школьницей решила, что станет донором – она хотела спасать людей. Но пришлось ждать совершеннолетия, иначе нельзя. Закончив школу, она поступила в вуз и переехала из родного Снежинска в Челябинск. А когда в институт приехала передвижная станция переливания крови, Юля с радостью приняла участие в акции и стала донором.— Я была уверена: люди во мне нуждаются. Поэтому, как только узнала, что моя кровь подходит многим, стала сдавать каждые три месяца – так хотела помогать! Если честно, у меня было ограничение по зрению – минус 8 при разрешенных для донорства минус пяти, - признается наша героиня. - Но я понимала, как моя кровь важна для людей с тяжелыми заболеваниями, для тех, кто попал в сложную ситуацию (у Юли редкая группа крови – IV, ред.). Поэтому слегка приуменьшала мою близорукость.В анкете Юля всегда ставила галочку в графе для тех, кто согласен стать донором костного мозга. Медики объясняли, что для многих тяжелобольных людей, кому поставили диагноз – рак, пересадка может быть единственным шансом на выздоровление. Родственные доноры часто не подходят. Поэтому во всем мире создаются регистры - базы данных, где доктор может найти потенциального донора для сложного пациента.Да, врачи предупреждали, что могут никогда не позвонить: шанс подойти по всем показателям, стать генетическим близнецом для страдающего тяжелым недугом - 1 на 10 000. Но Юлия верила, и вот зимой 2013 года раздался долгожданный звонок…Сестра по кровиСегодня Марина Назарова – очаровательная юная девушка, студентка московского вуза. На ее страничке в социальной сети Юлия Ковалева значится сестрой. Наша героиня действительно стала для нее родственницей по крови – ведь именно она 7 лет назад решилась стать донором для 11-летней девочки, которой поставили страшный диагноз.В 9 лет Марине диагностировали апластическую анемию – редкое тяжелое заболевание, при котором нарушается образование клеток крови на уровне костного мозга. Болезнь очень опасная, без должного лечения трагичный исход неизбежен. Для многих пациентов с таким заболеванием пересадка костного мозга остается единственным шансом на жизнь.Два года девочка стоически боролась со страшным заболеванием, но силы были на исходе, и нужен был донор. Но родственники для этого не подходили – организм воспринимал пересаженные клетки костного мозга как собственные и уничтожал. Нужен был неродственный донор. Генетическим близнецом для девочки с раком крови стала 23-летняя Юлия Ковалева.Тогда о донорстве костного мозга в России мало что знали, хотя по всему миру не одно десятилетие проводили успешные трансплантации и росли регистры потенциальных доноров. А в нашей стране, в начале 2010-х, были лишь разрозненные базы данных, и разыскать человека с подходящими клетками было ой, как сложно! То, что Юля нашлась, больше похоже на чудо.Не удивительно, что родители и друзья отговаривали девушку от столь серьезного шага, призывали подумать о себе – они боялись, как будет проходить пересадка, и как процедура скажется на здоровье Юлии. Но она была непреклонна.— У меня никаких сомнений не было! Врачи меня убедили, что осложнений не будет, сама процедура пересадки похожа на переливание крови. Да и как я откажусь, если для себя раз и навсегда решила помогать. И было не важно, кому нужна помощь, – ребенку или взрослому человеку. Главное – спасти жизнь! Это была моя мечта, - признается донор. - Я, честно, очень радовалась! Сдала необходимые анализы и не могла дождаться повторного звонка - сама связалась с докторами. Меня заверили, что идет процесс согласования с московскими врачами, попросили набраться терпения. На это ушло полгода.Второй день рожденияТрансплантация проходила в российской детской клинической больнице имени Пирогова в Москве. Около недели Юлю готовили, давали препараты, улучшающие выработку стволовых клеток. Стоит отметить, что во время подготовки донор не находится все время в больнице. Девушка успела погулять по столице, познакомиться с Москвой, сходить в театр.— Сама трансплантация крови происходит так: меня подключили к аппарату, он забирает кровь из вены одной руки, отделяет драгоценные стволовые клетки и вливает кровь мне в другую руку. Процедура длилась около 6 часов. Больно не было, - вспоминает Юлия. – Врачи следили за моим состоянием, развлекали меня (улыбается).Трансплантация прошла успешно. Марина победила болезнь! Сейчас она живет с семьей в Подольске, учится в Московском государственном областном университете. А от «сестры» Юлии Ковалевой достались иммунитет, группа крови, резус-фактор и даже цвет волос стал светлее.Благородная миссияИ как показала жизнь, на здоровье молодой жительницы Челябинска это не сказалось – через год после трансплантации она стала мамой, и у нее растет дочка Даша, такая же улыбчивая, как Юлия. И зрение теперь у нашей героини отличное – она сделала операцию.- Я чувствую, что свою миссию я выполнила. Но в реестрах доноров, я уверена, мои данные есть. Если понадоблюсь, со мной свяжутся, - уверена Юлия Ковалева.Каждый может повторить благородный поступок Юлии и стать потенциальным донором костного мозга, чтобы спасти чью-то жизнь. С 2013 года благотворительный фонд Русфонд формирует Национальный регистр потенциальных доноров костного мозга (РДКМ). Регистр носит имя Васи Перевощикова, 9-летнего мальчика из Удмуртии с лейкозом. Он очень ждал спасения, но донора так и не нашли. Васи больше нет, но теперь в память о нем спасают жизни.Чтобы войти в этот регистр, достаточно прийти в любой медицинский офис «Инвитро» или CMD, потратить всего 10 минут времени и 4 мл крови из вены на типирование. И вы – в базе данных, которая может стать чьим-то шансом на спасение.Кроме того, можно просто пожертвовать на развитие регистра любую сумму, отправив SMS со словом «ДОНОР» на короткий номер 5542. Все подробности – на сайте.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru