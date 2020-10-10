Фотографии огненного заката в Челябинске «взорвали» соцсети

Фото: Алексей Богданов
Вечером в субботу, 10 октября, жители Челябинска наблюдали завораживающий и слегка пугающий закат. Облака подсвечивались красно-оранжевым цветом. Горожане поспешили расчехлить объективы и поделиться этой красотой с друзьями.
Фото: Дима Мартьянов
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Фото: Максим Потапов
Фото: Алена Талыпова
Фото: Вадим Архипов
Фото: Максим Грицук
А как красив закат вдали от городских джунглей! Фотограф Илья Резницкий сделал потрясающие кадры в Чебаркуле.
— Закатный концентрат осени, — пишет Илья Резницкий.
А этот снимок сделан в Чебаркуле. Фото: Илья Резницкий
Фото: Илья Резницкий
Фото: Илья Резницкий
Как обещают синоптики челябинского гидрометцентра, в ночь на воскресенье будет +2…+4, днем столбик термометра поднимется до +13…+15 градусов. День будет облачным, возможны осадки. В выходные в Челябинске дует западный ветер со скоростью до 7-12 м/с. Такая теплая и комфортная температура сохранится в начале следующей недели.
Если снимать с отражением в окне, можно получить сюрреалистичный кадр. Фото: Гарри Ананасов
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Фото: Елена Старикова
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