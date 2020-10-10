Фотографии огненного заката в Челябинске «взорвали» соцсети

Фото: Алексей Богданов

Вечером в субботу, 10 октября, жители Челябинска наблюдали завораживающий и слегка пугающий закат. Облака подсвечивались красно-оранжевым цветом. Горожане поспешили расчехлить объективы и поделиться этой красотой с друзьями.

Фото: Дима Мартьянов

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Фото: Максим Потапов

Фото: Алена Талыпова

Фото: Вадим Архипов

Фото: Максим Грицук

А как красив закат вдали от городских джунглей! Фотограф Илья Резницкий сделал потрясающие кадры в Чебаркуле.

— Закатный концентрат осени, — пишет Илья Резницкий.

А этот снимок сделан в Чебаркуле. Фото: Илья Резницкий

Фото: Илья Резницкий

Фото: Илья Резницкий

Как обещают синоптики челябинского гидрометцентра, в ночь на воскресенье будет +2…+4, днем столбик термометра поднимется до +13…+15 градусов. День будет облачным, возможны осадки. В выходные в Челябинске дует западный ветер со скоростью до 7-12 м/с. Такая теплая и комфортная температура сохранится в начале следующей недели.

Если снимать с отражением в окне, можно получить сюрреалистичный кадр. Фото: Гарри Ананасов

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Елена Старикова

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru