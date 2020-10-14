Собака Зара, пережившая тяжелую травму, ищет дом и любящих хозяев

У Зары была серьезная травма головы

Одна трогательная история произошла в Америке. Женщина, потерявшая в жизни все, пришла в приют и сказала: «Покажите мне самую ненужную и больную собаку». Она взяла ее... И они сделали друг друга счастливыми!

Вот бы и для нашей жизнерадостной, ласковой Зары с тремором задних лап нашелся такой человек! У Зары была травма головы, ее привезли в клинику «Добрый хвост», вылечили, но остались последствия. Они никак не мешают быть Заре счастливой, жить полной жизнью. Правда, есть нюанс, Заре непременно нужен дом с просторной дворовой территорией, не квартира.

Понимаем, взять себе животное — инвалида — это серьезный шаг, это большая ответственность, это безграничное великодушие!

Друзья, найдите самого несчастного человека среди своих знакомых и покажите ему нашу Зару! Пусть сразу два живых существа на земле станут счастливыми!

Если вы решили взять домой Зару, звоните по телефонам клиники: 8(351)24 22 444, +7 (919) 351 24 44.

Всероссийская акция «Не покупай, возьми из приюта» инициирована депутатом Государственной Думы, председателем Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым, а лицом акции (вернее, мордой) является собака депутата Белка, которую он тоже забрал из приюта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru