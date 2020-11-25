Орущая мамочка и не лапочка дочка: челябинец стал жертвой шумных соседей, делающих уроки по утрам

От криков жильцов содрагается многоэтажка Фото: Сергей СОТНИКОВ / Алексей БУЛАТОВ

Замечательный сосед из шлягера Эдиты Пьехи играл на кларнете и трубе. Однако в жизни соседи обходятся без каких-либо инструментов, ведь им достаточно громкого рта. Фееричный оркестр получается, когда этих ртов несколько, и лают они друг на друга из-за ...уроков. Такие соседи попались журналисту КП-Челябинск. Сергей Сотников не выдержал и написал колонку, вдруг кто-то узнает в ней себя.

— Ничем не примечательная многоэтажка каждое утро содрогается от криков моих соседей. На первый взгляд может показаться, что там кого-то убивают, но все гораздо прозаичней: мама с доченькой Дашенькой (имя изменено) учат уроки. Когда заезжал в эту квартиру, я и подумать не мог, что бонусом станет ежедневное повторение школьной программы, а моим учителем будет орущая мамаша. Есть такая поговорка: терпение и труд — все перетрут. Так вот для матери Дашеньки она вряд ли знакома, потому что при каждой ошибке дочери женщина буквально взрывается и повторяет ту же информацию, только громче, и громче, и громче.

Занятия начинаются обычно в семь утра, поэтому будильник для меня стал такой же бесполезной штукой, как нормальный тон для моей громкой соседки. Недавно мы повторяли русский язык, а именно сравнительную и превосходную степени имени прилагательного. Если сравнивать меня с Дашенькой, то я превосходно знаю правила, а вот сама девочка, по мнению матери, «тупая и не понимает очевидных вещей». Следом шел английский, изучали present simple. Здесь у Дашеньки еще большие проблемы, поэтому закончилось все испанским стыдом и парочкой матерных из могучего русского.

А на днях Даше задали нарисовать какую-то ленточку, но процесс, кажется, не задался:

— РИСУЙ ЛЕНТОЧКУ!

— КАКОГО РАЗМЕРА?!

— КАКОГО ХОЧЕШЬ!

— Я УЖЕ ТРИ РАЗА НАРИСОВАЛА КАКОГО ХОЧЕШЬ, А ТЕБЕ НЕ НРАВИТСЯ!

Да, Дашенька не робкого десятка, поэтому все нелестные слова, в том числе и матерные, она отражает бумерангом и посылает в мамочку. А иногда и посылает мамочку. Когда я услышал это впервые, то подумал, что сейчас Дашеньке прилетит ремнем, но ей прилетело только словцом. Интересная методика воспитания у современных родителей! Если добавить в их разборки немножко рифм и включить бит, то получится неплохой такой рэп-баттл.

Такое своеобразное изучение предметов тянется с прошлого года. Весной я не выдержал утренних криков и пошел-таки разобраться с соседями с глазу на глаз. Позвонил в дверь, и в этот же момент шум прекратился, а мать как шкодливый подросток засела в домике и прошептала: «Тссс». Уходить я не собирался, поэтому вдавил палец в звонок, и бинго! Мне удалось выманить шумного дракона из логова.

Дверь открыла мать, и сделала она это с таким недоумевающим лицом по типу «а что-то случилось?» Как будто только что она сидела и вязала, покачиваясь в кресле, а не разбрасывалась жемчужинами русского языка, которых хватило бы на целую ювелирку.

— Может, вы перестанете шуметь каждое утро?

Я подозреваю, что у мамы Дашеньки проблема с восприятием вопросов, и она услышала «может, вы поорете еще и при мне?» Иначе как объяснить то, что она начала отчитывать свою дочь, когда я стоял в дверях, дескать, какая ты плохая, из-за тебя уже соседи жалуются. Честно говоря, я не очень люблю детей, примерно совсем. А у некоторых из них прямо на лбу написано «пакостник». Именно это я прочитал у Дашеньки, ехидно выглядывающей из-за угла. В итоге мне пообещали, что шума больше не будет, но звучало это совсем неубедительно.

Поняв, с какой семейкой имею дело, я вернулся к себе в квартиру, чтобы минут пять насладиться тишиной. Потом крики вернулись, и наивный я решил обратиться в полицию. Первая трудность, с которой пришлось столкнуться, это найти номер участкового. Знали бы вы, как много номеров в полиции! В конце концов я дозвонился до нужного мне человека, объяснил всю ситуацию, которая тянется не первый день, и получил великолепный ответ-вопрос:

— Ну, а что вы хотели?

Сначала я подумал, что попал в философский отдел, и дальше последуют вопросы «зачем ты живешь?» и «кто ты по жизни?» Голос в трубке начал мне объяснять, что шумят они в допустимое время, а чтобы запретить им это делать, нужно привести комиссию, которая замерит уровень шума.

Смирившись со своей участью, я положил трубку, вздохнул и продолжил слушать шумную семейку, и в этот момент к ним присоединился отец. Ого, у них есть еще и отец! Глава балагана впервые вмешался в конфликт и начал орать сразу на супругу и на дочь. Как это выглядело, я не знаю, но в голове возникла сцена из мультика «Том и Джерри», когда кот, мышонок и пес друг друга лупили палками по кругу. Однако в мультике приходила хозяйка и прогоняла негодников тапкой, а в моей ситуации может помочь разве что обращение в службу опеки. Но и натравлять на семью социальных работников тоже не хочется. Вот и приходится просыпаться с петухами.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По словам детского психолога Наталии Барашковой, такое участие в жизни ребенка ничем хорошим не аукнется. такая «Дашенька» впоследствии может стать либо агрессивной, либо забитой. В нашем случае она огрызается в ответ, а могла бы и мочиться по ночам, поскольку у детей часто возникают энурезы на этой почве.

— Мать не уважает своего ребенка — ребенок не уважает мать. Но это не единственный момент. Мать — образец, и этот образец (нетерпения, агрессии, вспыльчивости) дочь считывает в полной мере. Это ведь не только про уроки: ребенок получает шаблон реагирования на чужое непонимание. «Ты не понимаешь меня? — Да ты дурак, бесишь и далее по матерному списку».

Наталия считает, что в тотальном погружении в школьные дела детей попросту нет нужды. Чтобы ребенок учился сам, его нужно перед школой приучать к самостоятельности и ответственности. Когда ребенок понимает, что учеба — это его ответственность, и она нужна ему, а не маме, то все происходит иначе.

— У меня трое детей ходят в школу и учатся сами. Если что-то не понимают и спрашивают, то я объясняю, но это бывает очень редко. Слишком активные мамы в вопросах учебы детей, как правило, отыгрывают что-то свое. Свою значимость, свою нужность, важность, диктаторскую сущность. «Мать школьника» — это для многих женщин эдакая корона. Они вроде бы жалуются, ворчат, но при этом ужасно горды собой. Все ими восхищаются: «Ох, Зина, как ты справляешься, тебе памятник надо поставить!»

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