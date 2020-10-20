Почему еда в школьной столовой кажется невкусной: анонимный рассказ челябинского повара

Повара в школьных столовых давно привыкли к хейтерам. Благо, что их единицы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Челябинка Евгения работает в системе школьного питания более 15 лет. За это время она приготовила для ребят тонны картофельного пюре, творожной запеканки и несчетное число котлет. В Международный день повара — 20 октября — публикуем откровенный рассказ о том, почему еда в столовой порой кажется людям невкусной, кто составляет меню, что делают с отходами и почему современным детям не дают новомодные маффины, бургеры и смузи.

Работать в школьную столовую Евгения пришла много лет назад после выхода из декретного отпуска. Незаменимая помощница на кухне для сестер и подруг тогда как раз получила диплом и отправилась в царство 50-литровых кастрюль и горячих производственных плит.

— Был выбор: работать в летнем ресторане до двух часов ночи или в школьной столовой с «дневным» графиком, — вспоминает Евгения. — Для меня выбор был очевиден. Так незаметно прошло много лет.

Списывают со шпаргалки

Ежедневный ранний подъем, чтобы вовремя приготовить для школьников еду, тяжелые кастрюли и работа на ногах — привычная для Евгении и ее коллег история. Но женщина до сих переживает из-за язвительных замечаний кухонных «экспертов» — людей, которые считают, что лучше знают, как и что надо готовить детям.

— «Знаете же, что дети любят макароны, зачем тогда гречку варите?», — это распространенная претензия в наш адрес от людей, которые даже не знают, что меню в школьной столовой и детском саду составляется в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, — говорит Евгения. — В нем расписаны калорийность, содержание белков, жиров и углеводов. Согласно утвержденному примерному меню, блюда должны чередоваться в определенном порядке.

Отсутствие бургеров в школьном меню — не прихоть поваров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Получается такая шпаргалка для школьной столовой на две-четыре недели от надзорного органа. Повторов быть не должно. Но если какого-то продукта нет в наличии, заведующая производством вправе заменить его на равноценный по пищевой ценности.

— Ничего выдумывать не приходится, — объясняет повар. — Например, 100 граммов говядины можно заменить на 97 граммов мяса птицы либо на 120 граммов филе рыбы, либо на 120 граммов творога жирностью 9%. Если нет картошки, а она, согласно меню, должна идти на гарнир, ее (100 граммов) вправе заменить по выбору на белокочанную капусту (370 граммов), кабачки (300 граммов), свеклу (190 граммов) либо консервированный зеленый горошек (64 грамма) и так далее. Таблица замены продуктов утверждена Роспотребнадзором.

Испорченные вкусовые рецепторы

Составленное таким образом меню в столовой ежедневно размещают на информационной стойке. В нем указывают вес блюд и их стоимость. За качеством следит ответственный по питанию. Он, как объясняет героиня нашего материала, есть в каждой школе. Попробовать приготовленную еду также может школьный медик.

— Выбор готовых блюд у нас тоже есть: они представлены на свободной раздаче, — продолжает Евгения. — Здесь несколько видов гарниров, мясных блюд, салатов и выпечки. Дети, учителя и другой персонал школы могут выбрать то, что им нравится из представленного ассортимента, купить и пообедать.

К периодическим жалобам, что еда в столовой невкусная, повар и ее коллеги уже давно привыкли. Евгения говорит, что недовольных людей единицы.

— На днях давали тефтели, так мы только и слышали от ребятишек: «Спасибо, так вкусно», — говорит она. — Но есть, конечно, дети с уже испорченными пищевыми привычками. Они уже не могут есть макароны без всевозможных соусов. Им пресно. Паровая котлета выглядит для детей менее аппетитно, чем жареная в масле (а такую в школьной столовой вы не найдете). У нас все должно быть безопасно для здоровья детей.

Меню для детей составляют в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расхожее мнение, что сосиски — запрещенный продукт в школьной столовой, повар назвала ошибочным. По словам Евгении их, по правилам, детям дают раз в две недели. А вот копченые колбасы, майонез и прочие соусы использовать в приготовлении еды для учащихся нельзя. Так же, как и варить супы на бульоне.

Отходы — свинкам

Хранить вчерашнюю продукцию и наутро разогревать ее тоже запрещено. Как объясняет повар, срок для продажи готовой продукции всего два часа. Поэтому сначала готовят блюда для первой смены и только потом — для второй.

— Заранее начистить и нарезать овощи нельзя ни в коем случае, — продолжает Евгения. — Все готовим только день в день строго по технологическим картам. Чтобы все успевать — в кастрюли сразу заливаем горячую питьевую воду. Ее практически в круглосуточном режиме кипятит специально установленное в столовых для этой цели оборудование.

Отходы в течение дня либо вечером забирают, как правило, держащие поросят фермеры. Столовые отдают остатки еды абсолютно бесплатно, чтобы не забивать мусорки пищевыми отходами.

Евгения признается, что сама как родитель ничего из современных блюд в рацион школьников добавлять бы не стала. Говорит, что фаст-фуда и прочей малополезной для здоровья еды дети еще успеют наесться.

Кстати

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