Зима наступает: в Челябинске выпал первый снег

Одни южноуральцы снегу рады, а другие пишут, что еще не готовы прощаться с осенью и надевать пуховик. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»

Сегодня ночью, 22 октября, в Челябинске выпал первый снег. А накануне белые хлопья засыпали улицы Миасса, Златоуста, Магнитогорска и Нязепетровска. Пока не так холодно, и снег тает быстро, но горожане успели устроить ему фотосессию. Мы собрали для вас снежные снимки из соцсетей.

Кстати, в Челябинской области это не первый снег. Первый выпал еще в сентябре в горнозаводской зоне.

По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, завтра осадков не ожидается. А вот в субботу снова будет снег, но уже с дождем.

Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»

Фото: Наталья Минигалиева

Фото: vk.com/«Типичный Челябинск»

Снеговика не слепишь, зато можно порисовать. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

В скверах снегом припорошило лавочки. В этом есть своя эстетика. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Скульптура «Первый учитель» на Кировке. Ученик будто показывает снежинки педагогу. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Первыми снег встретили города горнозаводской зоны. Снег в Златоусте, 20 октября. Фото: Варвара Андреевна

Снег над озером Инышко, рядом с Тургояком в Миассе, 20 октября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А Нязепетровск вчера буквально засыпало снегом. Фото: Любовь Беклемышева

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