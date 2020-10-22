Зима наступает: в Челябинске выпал первый снег

Одни южноуральцы снегу рады, а другие пишут, что еще не готовы прощаться с осенью и надевать пуховик. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»
Сегодня ночью, 22 октября, в Челябинске выпал первый снег. А накануне белые хлопья засыпали улицы Миасса, Златоуста, Магнитогорска и Нязепетровска. Пока не так холодно, и снег тает быстро, но горожане успели устроить ему фотосессию. Мы собрали для вас снежные снимки из соцсетей.
Кстати, в Челябинской области это не первый снег. Первый выпал еще в сентябре в горнозаводской зоне.
По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, завтра осадков не ожидается. А вот в субботу снова будет снег, но уже с дождем.
Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»
Фото: Наталья Минигалиева
Фото: vk.com/«Типичный Челябинск»
Снеговика не слепишь, зато можно порисовать.
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
В скверах снегом припорошило лавочки. В этом есть своя эстетика.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Скульптура «Первый учитель» на Кировке. Ученик будто показывает снежинки педагогу.
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Первыми снег встретили города горнозаводской зоны. Снег в Златоусте, 20 октября. Фото: Варвара Андреевна
Снег над озером Инышко, рядом с Тургояком в Миассе, 20 октября.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А Нязепетровск вчера буквально засыпало снегом. Фото: Любовь Беклемышева
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru