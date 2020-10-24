Фотограф из Челябинской области «подружился» с медведем и угощает его вкусняшками

Арбузы и яблоки мишке пришлись по душе. Фото: Анатолий Осипов

Фотограф и краевед из Сатки Анатолий Осипов снял на видео, как медведь лопает яблоки и арбузы. «Поляну» он накрыл хищнику сам. Оказалось, с косолапым Анатолий Терентьевич знаком много лет.

— Медведя этого я знаю с 2014 года. Осенью поехал на охоту на Рябиновку. Еду по лесу, на «Ниве», без дороги, но по своему прошлогоднему следу, вокруг много медвежьих следов — сломанные ветки черемухи и рябины, лежит упавший ствол березы поперек. Выхожу из машины с бензопилой, подхожу к березе, и вдруг слышу сзади, прямо возле «Нивы», медведь хлещет веткой, бьет настойчиво, уходи, говорит. А ружье в машине. Я завожу бензопилу, и с ревом, с треском распиливаю бревно, а когда закончил и заглушил двигатель, уже было все тихо, медведь ушел, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Анатолий Осипов.

После этого он неоднократно ездил по своему следу, накатал дорогу, постоянно видел следы медведя, останавливался, выходил из машины.

— Но мишка больше меня не прогонял, смирился с моими поездками, — добавил Анатолий Осипов.

Анатолию Терентьевичу 70 лет. Всю свою жизнь он посвятил фотографии. Специализируется фотохудожник на пейзажах и съемке животных.

— В этом году я решил снять медведя на фотоловушку, жена как раз сделала вино из малины. Гущу от вина залил в пластиковые пятилитровки, выехал к медвежьему месту, проткнул бутыли ножом, проволок по лесу, а в конце высыпал два ведра яблок. Мишка быстро угощенье нашел по «малиновому» следу и все яблоки слопал. Через день я приехал еще, привез яблоки и арбузы, поставил фотоловушку. Началась съемка. Потом пришел бурый медведь, более крупный, прогнал этого — черного. Крупному медведю я потом не успевал яблоки возить, — говорит фотограф.

На фотоохоту Анатолий Терентьевич выбирается часто. В объектив его камеры попадали и другие лесные жители: лоси, косули, куницы и енот.

НА ЗАМЕТКУ

Зоологи крайне не рекомендуют подкармливать лесных животных. По незнанию зверя можно накормить тем, что ему есть запрещено, и навредить его здоровью. Арбузы и яблоки мишке можно, но лучше его не угощать.

— Животные всегда приходят в то место, где их подкармливают. А что будет, если туда в этот момент попадет нога человека... К тому же, эти запахи неестественны для леса. Медведь может дойти до помоек, потому что запах арбуза ему понравился, он запомнил этот вкус, и будет рваться туда, где этот запах. Так он может выйти в населенный пункт, на помойку, куда выбрасывают корки арбуза. А это угроза и для людей, и для самого медведя, — объясняет челябинский ветврач, руководитель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян.

В Свердловской области недавно жители пожаловались, что стали замечать рядом с садами медведей. Они бродят по улицам до тех пор, пока егеря не прогонят их обратно в лес или не застрелят. По словам замглавы администрации ГО Краснотурьинск Александра Катаева, жители сами виноваты в визитах зверей. В одном из поселков люди каждый вечер насыпают медведю по ведру яблок, «чтобы он яблоню не ломал». Подкармливая диких животных, они сами приучают их ходить в огороды.

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