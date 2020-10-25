«Могло остановиться сердце»: двухлетний челябинец попал в реанимацию, отравившись каплями для носа

Мама заметила, что ребенок выпил полфлакона сосудосужающих капель Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Двухлетнего Алешеньку привезли в экстренный приемный покой Челябинской областной детской больницы родители. Малыш был сонный, вялый, заторможенный, лежал на руках мамы тряпочкой. Врачи замерили сердцебиение: меньше 60 ударов в минуту. У детей в этом возрасте пульс больше 100.

Сначала врачи подумали, что у него травма головы или инфаркт мозга. Сделали КТ и МРТ — все в норме. В ходе разговора выяснилось, что он выпил полфлакона нафтизина.

— Отравление нафтизином — не редкость. Обычно у детей с передозировкой бывают всхлипывания, холодный пот. В этом же случае кроме склонности к брадикардии специфических симптомов не было, поэтому нафтизиновое отравление заподозрили не сразу, — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №2 Владимир Просеков.

Мальчик пролежал день в реанимации под капельницей. Когда сердечный ритм восстановился, его перевели гастрологическое отделение, сообщает пресс-служба больницы.

В период сезонных заболеваний врачи советуют быть аккуратней при лечении насморка у детей сосудосуживающими препаратами. «Нафтизин», «Отривин», «Санорин» и тому подобные препараты нужно использовать только в крайнем случае: когда нос уже промыли солевым раствором, но он все равно не дышит. А сами капли прятать от малышей подальше.

Мальчику Леше повезло — родители вовремя заметили симптомы и забили тревогу. Передозировка лекарством очень опасна, сердце может не выдержать и остановиться.

— Многие сейчас лечат насморк у детей сосудосуживающими. Но это не игрушка, а серьезные препараты, — отмечает педиатр ЧОДКБ Елизавета Полякова, — Зачастую передозировка происходит из-за банальной невнимательности. Например, когда ребенок болеет и родители не спят уже 3-4 ночи, они берут флакончик похожий на солевой раствор и заливают полностью в нос. А это оказывается сосудосуживающее и происходит отравление.

СПРАВКА КП

Для детей и взрослых дозировка препарата разная. Детям старше года необходимо использовать только 0,05% нафтизин, в то время как для взрослых людей подходит 0,1%. Применять можно только лекарство соответствующее возрасту ребенка и не более 3 дней. Обязательно нужно четко следовать инструкции на упаковке и внимательно относиться к количеству капель.

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