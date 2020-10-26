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Общество

Рекордные сроки. Инфекционная больница под Челябинском будет готова через пять дней

Исполнение строителями сроков контролирует губернатор Алексей Текслер
Ольга АНТОНОВАОльга АНТОНОВА
Губернатор Алексей Текслер держит вопрос строительства инфекционной клиники на личном контроле. Фото: gubernator74.ru

Губернатор Алексей Текслер держит вопрос строительства инфекционной клиники на личном контроле. Фото: gubernator74.ru

В августе в чистом поле села Малая Сосновка вбили символическую первую сваю в основание здания инфекционной больницы. Свая белела в раскисшей после дождей земле, и верилось с трудом, что к 1 ноября на поле вырастет больничный комплекс. Назначенная дата все ближе. И 11 больничных корпусов смотрят макушками в осеннее небо.

Большая стройка инициирована губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Губернатор лично контролирует строительство, проводит совещания с подрядчиками, чуть не каждую неделю бывает на стройплощадке.

КАК СТРОИТЕЛИ СРОКИ СОБЛЮДАЮТ

Проект предусматривает палаты и реанимационные блоки. Будет комплекс чистых помещений: не нужно делить пространство на «красные» и «зеленые» зоны. Предусмотрены операционные и диагностическая лаборатория. Для врачей, которые будут работать вахтовым методом, построена гостиница. Лечебное учреждение рассчитано на 100 коек, но в случае необходимости в нем можно разместить до 500 пациентов.

Сейчас в регионе для борьбы с коронавирусной инфекцией в 27 лечебных учреждениях уже развернуто более шести тысяч коек.

Прошли 2,5 месяца, и строители заявляют: объект будет сдан точно в срок, установленный губернатором. В разные периоды одномоментно на стройке трудилось до 800 человек — важно соблюсти договоренность!

Стройка идет круглосуточно. Фото: gubernator74.ru

Стройка идет круглосуточно. Фото: gubernator74.ru

У фасада здания, построенного в форме полукруга с корпусами-лучами, уже благоустраивают территорию: высажены хвойники-крупномеры, уложен асфальт, установлены декоративные фонари освещения.

ПО ГЛАДЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ…

Кстати, об асфальте. К больнице проложат дорогу в финишном покрытии, смонтируют сети наружного освещения. Алексей Текслер подчеркнул, что подъездные пути и инфраструктуру сдадут вместе с объектом.

Сейчас степень готовности комплекса из 11 корпусов — более 90%. В этом губернатор убедился, побывав на стройплощадке.

Уже на этой неделе корпуса начнут сдаваться поочередно, и в помещениях появятся медики, сотрудники инфекционной больницы. Новое лечебное учреждение, кстати, структурное подразделение ОКБ № 3.

Внутри одного из одиннадцати корпусов. Фото: gubernator74.ru

Внутри одного из одиннадцати корпусов. Фото: gubernator74.ru

ПОСЛЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ В КОРПУСАХ ПОЯВЯТСЯ МЕДИКИ

— Готовы полностью корпуса № 1, 5 и 7. Это лечебный корпус, реанимационный корпус и диагностический, — пояснил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. — Всю наступившую неделю будем сдавать корпуса один за другим. Первого ноября в здания начнем завозить мебель — кровати, тумбочки и медицинское оборудование. По распоряжению губернатора больница будет оснащена только современной медтехникой. После мы определимся с датой начала приема пациентов, согласуем ее с губернатором. Несколько дней нам потребуется на генеральную уборку помещений, монтаж и тестирование оборудования. Пациенты должны находиться в полном комфорте: не должно быть перебоев с отоплением, водоснабжением и водоотведением, электричеством.

С первых дней будет работать реанимация — «сердце» любой больницы. Сформирован штат: есть главврач, начмед, заведующие отделениями, реаниматологи, инфекционисты, сотрудники диагностической лаборатории.

Представитель подрядчика важного для региона проекта, директор «Новой Уральской компании» Рустем Насыров, результатом доволен: сроки, поставленные губернатором, исполняются. Сейчас текущая задача — остекление оконных проемов, фасада главного корпуса, монтаж дверей. Конструкции поступают на этой неделе.

МАШИНЫ «ЯНДЕКС.ТАКСИ» ПОМОГУТ ВРАЧАМ БОРОТЬСЯ С КОРОНАВИРУСОМ

В воскресенье, 25 октября, в первые «медицинские рейсы» вышел флот легковых автомобилей службы «Яндекс.Такси».

Правительством Челябинской области с компанией заключен очень важный договор, по которому 19 машин в Челябинске и 12 в Магнитогорске прикрепляются к лечебным учреждениям. Задача — возить участковых терапевтов, фельдшеров, медсестер (для забора мазков пациентов для тестирования на ковид).

Машины будут работать по графику 24/7. Смена длится 12 часов, и по ее окончании автомобиль проходит дезинфекцию. Защищены водители: в салонах установлена пластиковая мембрана, на первое пассажирское сиденье никто не садится. У водителя в достаточном количестве маски, перчатки, санитайзеры. Здоровье шоферов застраховано.

После 12-часовой смены - дезинфекция салона. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

После 12-часовой смены - дезинфекция салона. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

— Соглашение с правительством Челябинской области предусматривает услуги по доставке врачей к амбулаторному больному, — говорит представитель «Яндекс.Такси» Иван Шурыгин. — Наш отдельный флот автомобилей работает только с медицинскими организациями. У врачей будет специальное приложение для вызова водителя. Кроме того, назначением машин будут заниматься диспетчерские службы поликлиник.

Машины, закрепленные за больницами, будут выполнять только эту задачу: никаких «гражданских» вызовов!

Врачи поликлиники ОКБ № 3 правительство Челябинской области за новый сервис благодарят. Сейчас рабочий день медиков длится около 10 часов: доктора разрываются между часами поликлинического приема и работой на участке. За ОКБ № 3 закреплены две поликлиники. И в сутки от захворавших горожан поступает до 1,4 тысячи вызовов! Пешком не набегаешься: помощь поступила вовремя.

Водительское место в машинах «Яндес.Такси» отделяет от пассажиров пластиковая мембрана. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

Водительское место в машинах «Яндес.Такси» отделяет от пассажиров пластиковая мембрана. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

— Эпидемиологическая ситуация в области остается напряженной, — говори замминистра здравоохранения Евгений Ванин. — Мы очень благодарны благотворителю — РМК, который выделил средства на организацию транспортировки наших медработников до пациентов. Автомобили будут работать в первичном медико-амбулаторном поликлиническом звене и доставлять медицинский персонал к пациентам на дому. Автомобили уже распределены между больницами приказом областного министерства здравоохранения, количество машин зависит от объема вызовов неотложной медицинской службы, которая сейчас работает круглосуточно. Так, за ОКБ № 3 закреплено три автомобиля.

Ванин подчеркнул — благодаря специальному оборудованию автомобилей водители защищены максимально.

Прямая речь

Губернатор Алексей Текслер:

— С коллегами-строителями мы обсудили вопросы, которые остались по объекту. Четкая дата строительной готовности — 1 ноября. В этот день мы вместе с медиками примем объект, и дальше он передается медикам. Затем в течение семи-десяти дней будет идти подготовка больницы к приему пациентов. В целом все договоренности, достигнутые ранее со строителями, выполняются. Я в части стройки темпами удовлетворен. Для нашего региона взятые темпы мы практикуем впервые, и на будущее это тоже нам ориентир для строительной отрасли. Значит, можем работать и так, когда захотим.

Цифра

2,5 миллиарда рублей

выделено из бюджета Челябинской области по распоряжению губернатора на возведение инфекционной больницы в Малой Сосновке.

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