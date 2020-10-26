Рекордные сроки. Инфекционная больница под Челябинском будет готова через пять дней

Губернатор Алексей Текслер держит вопрос строительства инфекционной клиники на личном контроле. Фото: gubernator74.ru

В августе в чистом поле села Малая Сосновка вбили символическую первую сваю в основание здания инфекционной больницы. Свая белела в раскисшей после дождей земле, и верилось с трудом, что к 1 ноября на поле вырастет больничный комплекс. Назначенная дата все ближе. И 11 больничных корпусов смотрят макушками в осеннее небо.

Большая стройка инициирована губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Губернатор лично контролирует строительство, проводит совещания с подрядчиками, чуть не каждую неделю бывает на стройплощадке.

КАК СТРОИТЕЛИ СРОКИ СОБЛЮДАЮТ

Проект предусматривает палаты и реанимационные блоки. Будет комплекс чистых помещений: не нужно делить пространство на «красные» и «зеленые» зоны. Предусмотрены операционные и диагностическая лаборатория. Для врачей, которые будут работать вахтовым методом, построена гостиница. Лечебное учреждение рассчитано на 100 коек, но в случае необходимости в нем можно разместить до 500 пациентов.

Сейчас в регионе для борьбы с коронавирусной инфекцией в 27 лечебных учреждениях уже развернуто более шести тысяч коек.

Прошли 2,5 месяца, и строители заявляют: объект будет сдан точно в срок, установленный губернатором. В разные периоды одномоментно на стройке трудилось до 800 человек — важно соблюсти договоренность!

Стройка идет круглосуточно. Фото: gubernator74.ru

У фасада здания, построенного в форме полукруга с корпусами-лучами, уже благоустраивают территорию: высажены хвойники-крупномеры, уложен асфальт, установлены декоративные фонари освещения.

ПО ГЛАДЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ…

Кстати, об асфальте. К больнице проложат дорогу в финишном покрытии, смонтируют сети наружного освещения. Алексей Текслер подчеркнул, что подъездные пути и инфраструктуру сдадут вместе с объектом.

Сейчас степень готовности комплекса из 11 корпусов — более 90%. В этом губернатор убедился, побывав на стройплощадке.

Уже на этой неделе корпуса начнут сдаваться поочередно, и в помещениях появятся медики, сотрудники инфекционной больницы. Новое лечебное учреждение, кстати, структурное подразделение ОКБ № 3.

Внутри одного из одиннадцати корпусов. Фото: gubernator74.ru

ПОСЛЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ В КОРПУСАХ ПОЯВЯТСЯ МЕДИКИ

— Готовы полностью корпуса № 1, 5 и 7. Это лечебный корпус, реанимационный корпус и диагностический, — пояснил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. — Всю наступившую неделю будем сдавать корпуса один за другим. Первого ноября в здания начнем завозить мебель — кровати, тумбочки и медицинское оборудование. По распоряжению губернатора больница будет оснащена только современной медтехникой. После мы определимся с датой начала приема пациентов, согласуем ее с губернатором. Несколько дней нам потребуется на генеральную уборку помещений, монтаж и тестирование оборудования. Пациенты должны находиться в полном комфорте: не должно быть перебоев с отоплением, водоснабжением и водоотведением, электричеством.

С первых дней будет работать реанимация — «сердце» любой больницы. Сформирован штат: есть главврач, начмед, заведующие отделениями, реаниматологи, инфекционисты, сотрудники диагностической лаборатории.

Представитель подрядчика важного для региона проекта, директор «Новой Уральской компании» Рустем Насыров, результатом доволен: сроки, поставленные губернатором, исполняются. Сейчас текущая задача — остекление оконных проемов, фасада главного корпуса, монтаж дверей. Конструкции поступают на этой неделе.

МАШИНЫ «ЯНДЕКС.ТАКСИ» ПОМОГУТ ВРАЧАМ БОРОТЬСЯ С КОРОНАВИРУСОМ

В воскресенье, 25 октября, в первые «медицинские рейсы» вышел флот легковых автомобилей службы «Яндекс.Такси».

Правительством Челябинской области с компанией заключен очень важный договор, по которому 19 машин в Челябинске и 12 в Магнитогорске прикрепляются к лечебным учреждениям. Задача — возить участковых терапевтов, фельдшеров, медсестер (для забора мазков пациентов для тестирования на ковид).

Машины будут работать по графику 24/7. Смена длится 12 часов, и по ее окончании автомобиль проходит дезинфекцию. Защищены водители: в салонах установлена пластиковая мембрана, на первое пассажирское сиденье никто не садится. У водителя в достаточном количестве маски, перчатки, санитайзеры. Здоровье шоферов застраховано.

После 12-часовой смены - дезинфекция салона. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

— Соглашение с правительством Челябинской области предусматривает услуги по доставке врачей к амбулаторному больному, — говорит представитель «Яндекс.Такси» Иван Шурыгин. — Наш отдельный флот автомобилей работает только с медицинскими организациями. У врачей будет специальное приложение для вызова водителя. Кроме того, назначением машин будут заниматься диспетчерские службы поликлиник.

Машины, закрепленные за больницами, будут выполнять только эту задачу: никаких «гражданских» вызовов!

Врачи поликлиники ОКБ № 3 правительство Челябинской области за новый сервис благодарят. Сейчас рабочий день медиков длится около 10 часов: доктора разрываются между часами поликлинического приема и работой на участке. За ОКБ № 3 закреплены две поликлиники. И в сутки от захворавших горожан поступает до 1,4 тысячи вызовов! Пешком не набегаешься: помощь поступила вовремя.

Водительское место в машинах «Яндес.Такси» отделяет от пассажиров пластиковая мембрана. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

— Эпидемиологическая ситуация в области остается напряженной, — говори замминистра здравоохранения Евгений Ванин. — Мы очень благодарны благотворителю — РМК, который выделил средства на организацию транспортировки наших медработников до пациентов. Автомобили будут работать в первичном медико-амбулаторном поликлиническом звене и доставлять медицинский персонал к пациентам на дому. Автомобили уже распределены между больницами приказом областного министерства здравоохранения, количество машин зависит от объема вызовов неотложной медицинской службы, которая сейчас работает круглосуточно. Так, за ОКБ № 3 закреплено три автомобиля.

Ванин подчеркнул — благодаря специальному оборудованию автомобилей водители защищены максимально.

Прямая речь

Губернатор Алексей Текслер:

— С коллегами-строителями мы обсудили вопросы, которые остались по объекту. Четкая дата строительной готовности — 1 ноября. В этот день мы вместе с медиками примем объект, и дальше он передается медикам. Затем в течение семи-десяти дней будет идти подготовка больницы к приему пациентов. В целом все договоренности, достигнутые ранее со строителями, выполняются. Я в части стройки темпами удовлетворен. Для нашего региона взятые темпы мы практикуем впервые, и на будущее это тоже нам ориентир для строительной отрасли. Значит, можем работать и так, когда захотим.

Цифра

2,5 миллиарда рублей

выделено из бюджета Челябинской области по распоряжению губернатора на возведение инфекционной больницы в Малой Сосновке.

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