Задержать «Бога» и подружиться с хулиганами: трудовые будни челябинских росгвардейцев

Пятая рота отвечает за самый оживленный район Челябинска — Центральный Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Драка со стрельбой в центре города, школьников-воришек пришлось спасать от собственных родителей, неадекватный гость объявил себя «Богом», а неприметный прохожий оказался рецидивистом, которого разыскивают по всей стране, — с чем только не приходится сталкиваться сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии. Хоть сериал снимай! А они скромно говорят: «Это наша обычная работа».

Перед Днем вневедомственной охраны, который отмечается 29 октября, мы побывали в гостях у пятой роты, которая отвечает за самый оживленный район Челябинска — Центральный. В режиме 24/7 несколько экипажей патрулируют улицы, оказывают помощь полицейским, а также выезжают по сигналу тревожной кнопки на охраняемые объекты, среди которых есть крупные магазины, гостиницы и развлекательные заведения.

— Специфика нашего района — большое количество клубов. Многие люди, выпив чего-нибудь горячительного, начинают делать то, чего от себя не ожидали. И криминальных элементов здесь не меньше чем в других районах, — рассказал заместитель командира взвода пятой роты, сержант полиции Сергей Цыганов.

Замкомандира взвода пятой роты, сержант полиции Сергей Цыганов Фото: Ирина ФАДЮШИНА

На вопрос о выборе профессии росгвардейцы чаще всего отвечают, что последовали примеру своих отцов или, что хотят бороться с преступностью. Но бывают и другие истории.

— Я никому не рассказывал… даже когда устраивался сюда. Вам расскажу, — начал сотрудник группы задержания, прапорщик полиции Андрей Березовский. — В 90-х, когда я еще учился в школе, случилась беда — убийство родственников. До сих пор помню, как нам сообщили об этом по телефону. Тогда я решил: стану следователем или пойду в уголовный розыск. Со временем эта идея ушла, я занялся спортом и окончил факультет физической культуры и спорта. Затем пошел в армию, попал в спецназ, и уже после дембеля решил пойти в правоохранительные органы.

Тишина обманчива

Работают сотрудники по 12 часов — с 8 утра до 8 вечера и наоборот. Перед заступлением на дежурство — экипировка, получение оружия и построение. Утро кажется спокойным, но случиться может все, что угодно. Так, одним субботним утром, находясь на маршруте патрулирования, бойцы услышали выстрелы в районе перекрестка пешеходной Кировки и улицы Труда.

— Видим — драка, один другого душит. Когда мы подъехали, мужчина с пистолетом запрыгнул в такси. Мы его за руки, за ноги вытаскиваем. Пока я его держу, подбегает раненый, весь в крови: пытается пнуть его, а попадает по мне. Я пытаюсь защититься, стрелок вырывается и бежит. В этот момент прямо навстречу ему подъезжает второй наш экипаж, который мы позвали на помощь, стрелка поймали, — вспоминает Андрей Березовский.

Бог-сладкоежка

Иногда приходится находить общий язык с не совсем адекватными людьми. Так, поступил сигнал из гостиницы. История — нарочно не придумаешь: на ресепшн пришел мужчина и заявил, что он… Бог. Сотрудники пожаловались, что он отказывается уходить (сам мужчина в отеле не проживал), съел все конфеты и начал оскорблять персонал.

— Проверили, на учете не состоит. Вальяжно сел на диване, будто царь. Когда мы поняли, что уговоры не помогают, решили вызвать врачей. Говорю: «Я тебе ангелов вызвал». Приезжают медики, он не слушается. Я включил смекалку, говорю: «Вставайте, Бог». Он послушался. Медики связали ему руки за спиной и увезли, — рассказал Андрей Березовский.

Форма сотрудников включает зимний и летний комплекты одежды Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Пришлось спасать мальчика от мамы

Довольно часто случаются кражи в крупных магазинах самообслуживания. Воруют, как правило, всякие мелочи, но отвечать перед законом приходится по полной.

— В известном гипермаркете юные спортсмены набрали мармелада и не оплатили. Приезжает мама, забегает и чуть ли не с ноги ребенку: «Ты что сделал?». Потом она пыталась заставить детей на колени встать, прощения попросить у магазина. Тут уже мальчиков пришлось спасать от разгневанной мамы. Но заявление было написано, всех увезли в отдел полиции, — рассказал Андрей Березовский.

Оказывается, силовиков вызывают не просто из принципа, а чтобы соблюсти законность.

— Был прецедент в Москве. В магазине задержали ребенка, никого не вызывали. Родители почему-то долго ехали. В итоге оплатили украденное, но после подали иск на магазин о незаконном удержании. Кстати, отсудили хорошую сумму, — отметил Сергей Цыганов.

Глаз-алмаз

Если не случается никаких ЧП, росгвардейцы патрулируют улицы. Сотрудник должен быть внимателен и замечать то, чему может не придать значения обычный человек.

— Во время патрулирования мы заехали во двор. Смотрю: идут двое. При виде нас, один их них быстро начинает что-то в телефоне делать. Как оказалось позже — стирает фото и переписки. Попросил показать содержимое карманов, он выкладывает свертки, обернутые изолентой, — рассказал Андрей Березовский.

В свертках оказались наркотики.

Иногда даже с виду благополучный человек может оказаться преступником Фото: Ирина ФАДЮШИНА

— Недавно за одно дежурство задержали двоих людей, находящихся в розыске, — продолжает Андрей Березовский. — На Свердловском проспекте обратили внимание на человека, вот кажется подозрительным и все. Проверили документы. Оказалось, что он в федеральном розыске, местном розыске и сторожевом контроле. Через несколько часов на улице Труда мужчина идет в нашу сторону, резко разворачивается и смотрит. Решили проверить, оказалось, что числится в федеральном и местном розыске.

Полный дзен

Работа сотрудников вневедомственной охраны требует «дзенского» спокойствия. Бойцы отмечают: нарушители нередко пытаются спровоцировать их на конфликт.

— В ночном клубе гости не оплатили счет на 18 тысяч. В таких случаях мы только устанавливаем личности, чтобы представители заведения могли подать в суд. Мужчины были агрессивно настроены по отношению к правоохранителям в принципе, дескать, вам скажут, вы пойдете людей убивать. Я ему говорю: «Вот мы даже силу к вам не применяем, не удерживаем». Начали общаться с ними, они потихоньку успокоились. В итоге их друг привез деньги. С администратором рассчитались и нам на прощание сказали: «Какие вы хорошие!», — рассказал Андрей Березовский.

— Когда мы приезжаем, мы изначально понимаем, что там конфликт, и чем быстрее мы его погасим, тем меньше народу в него будут втянуто. Люди, как правило, в алкогольном опьянении, у них есть определенные моменты раздражения. Начинает скапливаться много сочувствующих. Поэтому чем быстрее ты найдешь путь к разуму, тем быстрее уладится конфликт, — отметил Сергей Цыганов.

«Стой, стрелять буду»

Многие из нас видели американские фильмы, где в погоне за преступником, полицейские разряжают целую обойму патронов. Глядя на оружие у росгвардейцев, мы не могли не поинтересоваться, часто ли приходится применять его. Оказывается, стрелять можно только, если есть прямая угроза жизни. Да и то 100 раз подумать.

Перед заступлением на дежурство — выдача оружия. В конце рабочего дня его нужно сдать Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Бывают случаи, когда в ответ на просьбу предъявить документы или показать содержимое карманов, люди пускаются в бега. И тут приходится бегать кроссы.

— Во время патрулирования заметили человека, который идет как будто пьяный. Остановились проверить. Подхожу ближе, он идет не останавливается. Я говорю: «Здравствуйте!». Он поворачивается: смотрит сотрудник… и как дал деру. Я за ним. А зима, скользко. Он падает, но резко встает и дальше бежит. Решил припугнуть: «Стой, стрелять буду!». Он оглядывается, но бежит дальше. И так бегу в 10 метрах от него, не удаляется и не приближается. Добежали от проспекта Ленина по Володарского и до Коммуны, там за мной подъехал напарник и вместе мы его задержали. Спрашиваю: «Что-то при себе?» Тот: «Да, в левом кармане». Оказалось, что наркотики в пакете, — рассказал Андрей Березовский.

Росгвардейцев вооружают пистолетами Макарова и пистолетами-пулеметами ПП-2000 Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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