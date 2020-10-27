Такси спешит на помощь: больницы Челябинска и Магнитогорска получили 30 автомобилей на перевозку медперсонала к пациентам с COVID-19

Больше 30 таксомоторов будут перевозить врачей в Челябинске и Магнитогорске.

Некоторые когда-то привычные вещи уходят в онлайн. Медосмотр перед выходом на линию в такси? В кабинет врача нынче можно и не ходить. Технологии и современное оборудование позволяют сдавать анализы и тесты на расстоянии. Для этого уже есть специальные приборы. Актуально в наше время, когда безопасность здоровья превыше всего.

ОНЛАЙН-МЕДОСМОТР

Дмитрий давно работает в такси. С недавнего времени проходит медицинский осмотр по видеосвязи. У каждого водителя – табельный номер. Вводишь его и проходишь предрейсовый медосмотр. Измерил давление – результаты тут же уходят врачу через специальное устройство, подключенное к оборудованию. Тест на алкоголь в таком же формате – нужно подуть в алкотестер, определяющий пары этанола. Измерение температуры…

— У нас уже отработанный ритуал. Утром онлайн-медосмотр. Потом делаем уборку в автомобиле — все протираем антисептиком, у всех водителей маски, перчатки. Тем, кто будет работать на доставке медицинского персонала это вдвойне актуально. Но механизм санобработки и дополнительных мер безопасности уже известен, — делится своими впечатлениями Дмитрий.

Водители готовы помогать медикам и при этом неплохо заработать (в стоимость включена и медстраховка).

Словом, к спасению жизни и здоровья граждан, в помощь врачам и санитарам подключают таксистов. Да, формат не обычный. В качестве пассажиров – люди в белых защитных костюмах, в масках и перчатках. Врачи, фельдшеры, медицинские сестры. Необычное, непривычное? Да и сама ситуация с режимом ограничений, пандемией необычная, требующая подчас нетрадиционного подхода, каких-то новых решений.

КАТАСТРОФИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ

В Минздраве прямо заявляют – автомобилей скорой медицинской помощи катастрофически не хватает. Бригады врачей не успевают выезжать на вызовы. Загруженность колоссальная! Пациенты могут ждать приезда скорой часами и даже по несколько суток. Одна из общественных организации подсчитала, что, учитывая плотность населения города-миллионника, Челябинску требуется ещё порядка 40 медицинских автомобилей. По официальным данным только в сентябре нагрузка на службы скорой помощи увеличилась минимум в три раза. К решению таких проблем подключили и бригады медиков из соседних районов Челябинской области…

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Нетипичные, не стандартные ситуации, как правило, требуют таких же нестандартных решений. Итак, на помощь пригласили таксистов. Точнее агрегатора перевозок «Яндекс. Такси». Как все будет происходить, кто будет выезжать на вызов, как обезопасят водителей и кто за это будет платить? На недавней экскурсии в областную клиническую больницу №3 журналисты увидели и узнали, как все будет происходить. Оказалось, что, к примеру, такие таксомоторы будут перевозить только врачей. Любые «гражданские» перевозки запрещены на время работы в качестве «скорых».

Обычные такси фактически превратили в спецтранспорт. Представитель «Яндекс. Такси» Иван Шурыгин рассказал, что перевозчик организовал отдельный флот автомобилей, которые будут работать исключительно с медицинскими учреждениями.

ВОДИТЕЛИ НЕ ПРОТИВ

— Водитель такси максимально защищен. В машине между ним и медперсоналом установлен специальный защитный экран. У самого водителя — перчатки, маска, антисептический материал. После каждой смены — обязательная усиленная дезинфекция каждого автомобиля, — отметил Иван Шурыгин.

Автомобили будут тщательно обрабатывать после каждой смены.

Как врачам вызвать такое такси? Оказывается в «Яндексе» разработали специальное приложение. На интернет-площадке медицинские работники получили доступ в личные кабинеты. Вызвать такси можно и через приложение и по обычному телефону. А обработкой вызовов будут, как и прежде, заниматься диспетчерские службы.

В минувшие выходные на линии работало только три автомобиля. Это были, так называемые, пробные поездки. Уже со среды, 28 октября «штат» машин увеличат. 19 автомобилей будет работать в Челябинске, 12 – в Магнитогорске.

— Если возникнет необходимость количество таких спецавтомобилей можно и увеличить. Сами водители не против такой работы. Говорят, что это стабильный заработок с одной стороны, с другой — реальная помощь и врачам, и тем, кто нуждается в лечении, — говорит Иван Шурыгин.

Между водителем и медперсоналом - защитный экран.

ТОЛЬКО ВРАЧЕЙ, НЕ ПАЦИЕНТОВ

Еще раз отметим, такси будут перевозить только врачей, а не пациентов. Медики будут приезжать на вызов для того, чтобы обследовать пациента и взять масок для тестирования на COVID-19. Эту важную деталь уточнил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

— Эпидемиологическая ситуация в областном центре, в целом по Челябинской области остается достаточно сложной и напряженной. Мы очень благодарны Благотворительному фонду Русской медной компании, который выделил средства для транспортировки медицинский работников до пациентов, — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. — Автомобили такси будут работать в первичном амбулаторно-поликлиническом звене, доставляя врачей до пациентов на дому. Первыми к работе в новом формате приступили медицинские работники Областной клинической больницы №3.

Евгений Ванин также отметил, что все детали уже отработаны, включая и схему, по которой такси будут загружаться в зависимости от объема вызовов бригад скорой помощи. Сейчас медперсонал «скорых» работает в круглосуточном режиме. На вызовы будут выезжать врачи, участковые фельдшеры и медицинские сестры.

Медицинские работники будут получать вызовы от диспетчерской службы.

— Меня уже спрашивали — а как обезопасить водителей, не пострадают ли они? Соблюдены все меры для безопасных перевозок. Поверьте, в обычном режиме работы водители не столь надежно защищены, как в таких спецавтомобилях, — уточнил Евгений Ванин.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Реализацией этого проекта занимается правительство Челябинской области. Средства на его реализацию были предоставлены Благотворительным фондом Русской медной компании (30 млн. рублей).

С 28 октября и до конца ноября такси будут перевозить медперсонал до пациентов.

— Благотворительный фонд помогает решать самые острые социальные проблемы, связанные с пандемией и с самого ее начала. В период острой фазы для регионального Минздрава были приобретены миллионы единиц средств индивидуальной защиты для медиков, бесконтактные термометры. Областные власти получили современную линию по производству одноразовых масок. Это помогло решить вопросы, связанные с их дефицитом. Жители Челябинской области, кто нуждается в поддержке, получили свыше 44 тысяч продуктовых наборов в период введения ограничительных мер. Сегодня сильно возросла нагрузка на отделения скорой помощи, поэтому было принято решение предоставить средства региональному правительственному фонду борьбы с ковидом для того, чтобы обеспечить медиков транспортом, — рассказал директор обособленного подразделения АО «РМК» в Челябинске Анатолий Еремин.

Совместный проект поддержки учреждений здравоохранения будет работать в течение ноября.

ДЛЯ СПРАВКИ

Ранее благотворительный фонд РМК приобрел для Министерства здравоохранения Челябинской области 12 карет скорой помощи. Вместе с УГМК из фонда святой Екатерины для Челябинской и Свердловской областей были закуплены 100 импортных аппаратов искусственной вентиляции легких и 110 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. В целом на оказание гуманитарной помощи регионам присутствия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также на преодоление последствий пандемии председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин направил более 900 млн рублей.