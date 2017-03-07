2019-10-29T15:32:29+03:00
Общество

Как в Челябинске оригинально провести корпоратив, а не тупо сидеть в ресторанах

Корреспонденты «Комсомолки» испробовали веселый способ отметить праздник коллективом
Андрей АБРАМОВ
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В этот день в клубе «Дэнс хаус» танцевали особые танцы.В этот день в клубе «Дэнс хаус» танцевали особые танцы.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Долой пьяные посиделки в ресторанах! Выкраивать бюджет на очередную пьянку, где первый час все жеманно попивают шампанское, а под конец пляшут без каблуков, перекрикивая пение Лепса. Нет!

Оригинально отметить корпоратив нам помог популярный танцевальный центр «Dance House». У них отличное здание в самом центре города. Мы арендовали вместительный зал, где и устроили совместный праздник: День защитника Отечества и Международный женский день.

Когда встал не с той ноги и при этом опаздываешь на работу! Фото: Андрей АБРАМОВ

Когда встал не с той ноги и при этом опаздываешь на работу!Фото: Андрей АБРАМОВ

Эй, девчонки, не стойте в сторонке! Фото: Андрей АБРАМОВ

Эй, девчонки, не стойте в сторонке!Фото: Андрей АБРАМОВ

КАК ПРАЗДНОВАЛИ

Поделились на две группы с говорящими названиями «Команда 23 февраля» и «Команда 8 марта». На счастье, в штате редакции оказался репортер Сергей Подолий по образованию режиссер массовых праздников. Он разработал сценарий «веселых стартов» для взрослых дядь и тетенек.

Так журналисты ищут темы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Так журналисты ищут темы.Фото: Андрей АБРАМОВ

Петь — не пить, на душе хорошо, голова чиста. Фото: Андрей АБРАМОВ

Петь — не пить, на душе хорошо, голова чиста.Фото: Андрей АБРАМОВ

В нашем распоряжении сто квадратов свободной площади: хочешь — устаивай забег на ушах, а хочешь — пой, танцуй или рисуй. Это сегодня называется «тимбилдинг» - мероприятие, на котором психологи устраивают тренинг для сплочения коллектива.

Настоящий фотокорреспондент даже во время конкурса не бросает фотоаппарат. Фото: Андрей АБРАМОВ

Настоящий фотокорреспондент даже во время конкурса не бросает фотоаппарат.Фото: Андрей АБРАМОВ

Команда «8 марта», на первый-второй рассчитайся! Фото: Андрей АБРАМОВ

Команда «8 марта», на первый-второй рассчитайся!Фото: Андрей АБРАМОВ

После небольшой фуршет: пирогов и соки. Кругом плюсы: вдоволь насмеялись и перекусили. В следующий раз думаем пойти в «Dance House» и взять групповой урок по кубинской сальсе или бачате. Тут как раз открылись новые модные направления. А потом посмотрим, кто кого перетанцует!

Бумага все стерпит! Фото: Андрей АБРАМОВ

Бумага все стерпит!Фото: Андрей АБРАМОВ

СЫГРАЙТЕ В КВЕСТОРИЮ

Квест «Спиритический сеанс»: вместе раскрыли тайну!

Квест «Спиритический сеанс»: вместе раскрыли тайну!

Это сюжетно-ролевая игра, в которой ваши коллеги перенесутся в мир, где слов «работа», «отчет» и «дедлайн» не существует. Сотрудники станут героями остросюжетного приключенческого фильма, мистического триллера или непредсказуемого детектива. Хотите, это будет активный квест на природе с перестрелкой и поиском сокровищ, или оживленное расследование в офисе с допросами и интригами. Выбирайте один из 28 сценариев и назначайте место — ведущие приедут к вам с полным комплектом игры и реквизитом.

Квест «Ставки сделаны»: в ИТ-отделе работают серьезные ребята

Квест «Ставки сделаны»: в ИТ-отделе работают серьезные ребята

В квесторию могут играть небольшие фирмы от 7 человек и крупные компании до 200 человек.

Квест “Завещание Флинта”: приключения на свежем воздухе

Квест “Завещание Флинта”: приключения на свежем воздухе

КАК ЕЩЕ ОТГУЛЯТЬ КОРПОРАТИВ, ЕСЛИ РЕСТОРАНЫ ОСТОЧЕРТЕЛИ

1. В конно-развлекательном комплексе.

2. Поиграть в лазертаг, пейнтбол.

3. Сходить в караоке.

4. Отправиться на урок танцев, выучить какой-нибудь флешмоб и снять его на видео.

5. Заказать квест.

У современной Фемиды глаза на… груди. Фото: Андрей АБРАМОВ

У современной Фемиды глаза на… груди.Фото: Андрей АБРАМОВ

Корреспонденты «Комсомолки» испробовали веселый способ отметить праздник коллективом.Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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