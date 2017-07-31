Лазерная коррекция зрения в Челябинске: клиники, цены на операцию

Современная медицина позволяет избавиться от очков и вернуть зрение за 15 минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Можно всю жизнь мучиться с линзами и очками, а можно просто вернуть себе зрение с помощью лазерной хирургии. Она позволяет избавиться от близорукости до 20 диоптрий, а также от дальнозоркости и от астигматизма до 6 диоптрий. Причем достигнутый результат остается на всю жизнь.

— Лазерную коррекцию во всем мире применяют уже четверть века. В наши дни операции такого рода перешли в разряд массовых, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» главный офтальмолог Челябинской области Валерий Экгард. — Осложнения случаются крайне редко и, как правило, они не связаны с хирургией.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА

Миллионы людей по всему миру имеют проблемы со зрением. Конечно, сегодня существует множество способов его коррекции, все они хороши и имеют право на жизнь. Однако не все способы коррекции подходят абсолютно всем людям. Например, контактные линзы не всем подходят, требуют постоянной замены, ими нельзя пользоваться во время простудных заболеваний. Очки ограничивают поле зрения, могут потеряться или разбиться, в самый неподходящий момент, оставив вас без важного инструмента. Однако есть и третий способ коррекции — лазерная коррекция зрения

Лазерная коррекция — один из наиболее распространенных оперативных методов лечения близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Эта операция безопасна и безболезненна. Специалисты, занимающиеся хирургией в офтальмологии, сходятся во мнении, что лазерная коррекция — это больше косметическая процедура, нежели операция. Она избавит вас от необходимости носить очки и линзы и поможет наслаждаться жизнью без ограничений.

ПОЧЕМУ СТОИТ СДЕЛАТЬ ЛАЗЕРНУЮ КОРРЕКЦИЮ ЗРЕНИЯ

• Это надежно и безопасно. Впервые метод LASIK был применен в 1991 году. Более чем за 20 лет врачи накопили огромный опыт по проведению подобных операций, а оборудование было модернизировано, поэтому сейчас можно с уверенностью сказать о высокой эффективности и безопасности этого метода.

• Это быстро. Операция длится не более 2 минут на одном глазу. Общее время пребывание в клинике около одного часа. В большинстве случаев сразу после операции зрение начинает полностью восстанавливаться.

• Абсолютно безболезненно. При проведении операции применяется местная анестезия (капельная, без уколов), она легко переносится и полностью блокирует все болевые ощущения.

• LASIK имеет широкий способ применения. Лазерная коррекция зрения применяется не только для коррекции близорукости, но и дальнозоркости и астигматизма. Операция позволяет исправить близорукость до -20.0 диоптрий, дальнозоркость — до +6.0, и астигматизм любой степени.

• Быстрое восстановление. После проведения лазерной коррекции зрение восстанавливается уже через несколько часов. А на следующий день уже можно вернуться к повседневным делам и работе. Полное восстановление происходит в течение 1-2 недель.

• Операция проводится амбулаторно. Для проведения лазерной коррекции не требуется ложиться в больницу, она проводится в течение одного дня. Вы приходите в клинику и через час уже едете домой с хорошим зрением.

• Результат операции предсказуем. Уже после проведения необходимой диагностики перед операцией, офтальмолог сможет с точностью спрогнозировать результат операции.

• Это экономно. На первый взгляд, кажется, что лазерная коррекция зрения — это дорогое удовольствие. Но на самом деле, операция не только доступна, но и позволит сэкономить ваш бюджет. Предположим, вы носите контактные линзы. Одна упаковка на месяц в среднем обходится примерно в 1100 рублей, а две упаковки (для разных глаз) уже 2200 рублей. Итого, в год на приобретение линз вами будет затрачено примерно 26 400 рублей. За эти же деньги возможно проведение лазерной коррекции зрения на один глаз, и ее результат вам будет служить долгие годы без дополнительных затрат.

КАКОЙ МЕТОД ВЫБРАТЬ

Пожалуй, главное преимущество лазерных операций в том, что доктор способен спрогнозировать результат и обсудить его с пациентом на предварительной консультации.

Суть вмешательства сводится к тому, что человеку меняют форму роговицы, делая ее более плоской. При этом создается эффект ношения очков, как бы расположенных внутри глаз. Методик вмешательства много, но чаще всего применяют ФРК и ЛАСИК (LASIK).

При ФРК (фоторефрактивная кератэктомия) инструменты хирурга не контактируют с тканями глаза, а лазер постепенно удаляет частички роговицы. При ЛАСИК (кератомилез лазерный) хирург сначала отделяет тончайший лоскут роговицы при помощи специального инструмента, потом работает лазером и в конце закрывает обработанную поверхность первым лоскутом. Во втором случае, так как рана прикрыта, восстановление идет быстрее. Но в целом каждый из методов очень хорош и практически не дает осложнений.

Обе операции проводятся под местным наркозом, для этого применяют специальные капли. За счет этого нет вредного воздействия наркоза на весь организм.

КОМУ ДЕЛАТЬ, А КОМУ НЕ СТОИТ

— Лазерную коррекцию можно делать с 18 лет. В этом возрасте ее, кстати, часто делают мальчикам, которые мечтают о военной карьере. С плохим зрением в военный вуз не берут. Операция может решить проблему буквально за день, — говорит Валерий Экгард. — А вот людям после 40 лечить близорукость я уже не советую. Дело в том, что в этом возрасте садится зрение на близком расстоянии: «плюс» может потянуть за собой «минус» и зрение станет нормальным. Если лазер устранит близорукость, быстрее разовьется «плюс».

Имейте в виду, что лазерную коррекцию не проводят при некоторых видах близорукости и дальнозоркости, так же при астигматизме. Ее нельзя делать при глаукоме и ряде других заболеваниях глаз. А также при беременности, диабете, заболеваниях щитовидной железы, психических расстройствах.

Существенный минус лазерных операций: их нельзя сделать бесплатно по полису ОМС. Удовольствие это не из дешевых: в зависимости от диоптрий за один глаз придется отдать 20-32 тысячи рублей. В Челябинске лазерную коррекцию зрения проводят лишь в частных центрах. Зато они довольно часто объявляют различные акции и скидки.

Вы можете быть уверены в безопасности и результате операции, обращаясь в челябинскую офтальмологическую клинику «Оптик-Центр», где работают одни из лучших специалистов в области офтальмологии.

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• хирурги клиники «Оптик-Центр» имеют многолетний опыт работы и проходили обучение немецким стандартам проведения лазерной коррекции зрения;

• в клинике «Оптик-Центр» к каждому пациенту применяется индивидуальный подход в зависимости от его особенностей и желаний;

• для проведения операций используется лазер последнего поколения Technolas — 217z100. Для каждого пациента используется индивидуальный одноразовый набор инструментов;

• для достижения максимального результата на протяжении всего времени одного пациента ведет один хирург: от диагностики до послеоперационного наблюдения;

• уже более 6 700 счастливчиков уже обрели зрение с помощью специалистов компании «Оптик-Центр», присоединяйтесь к ним вы!

Перед лазерной коррекцией нужно пройти диагностику

«Оптик-Центр» делает все, чтобы помогать людям решать проблемы со зрением и быть ближе к своим пациентам. Помимо лазерной коррекции здесь проводят операции по поводу катаракты и глаукомы, а также лечат широкий спектр глазных болезней, включая самые сложные и редкие случаи.

Среди пациентов клиники — люди самого разного возраста, от малышей до их бабушек и дедушек. Врачи и весь медицинский персонал умеют найти общий язык с каждым из них. Клиника стремится поддерживать высокие стандарты во всем. В заботе о зрении большое значение имеет каждый аспект: врачи-профессионалы, квалифицированный медицинский персонал, современное высокотехнологичное оборудование.

В клинику «Оптик-Центр» обращаются не только челябинцы, но и люди из других городов. Чтобы иметь возможность принять растущий поток пациентов, клиника готовится к открытию нового корпуса клиники, одного из самых больших на Урале. В нем качественная медицинская помощь станет доступнее для жителей всей России. Комфорт и здоровье каждого посетителя — ключевой приоритет, поэтому здание оборудовано дневным и круглосуточным стационаром, комнатой матери и ребенка, детской игровой комнатой, кафе. Для тех, кто приехал из другого города, доступна мини-гостиница, где можно остановиться на время лечения. Здесь каждый может быть уверен, что его здоровье в надежных руках.

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